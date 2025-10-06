Замдиректора авиационного колледжа осудили за взятки в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор заместителю директора Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б. С. Галущака по делу о коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с 2019 по 2021 год подсудимый лично и через посредника получал взятки от руководителя коммерческой компании. Общая сумма взяток превысила 385 тысяч рублей. Взятки давались за подписание актов приема-передачи учебного комплекса по обслуживанию авиационной техники и стендов-тренажеров. Однако эти акты не соответствовали условиям контрактов.

— В результате незаконных действий должностного лица колледжу причинен ущерб на общую сумму свыше 27 млн рублей, перечисленных юридическому лицу во исполнение двух государственных контрактов в рамках реализации национального проекта «Образование», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по результатам прокурорской проверки.

Обвиняемого приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 650 тысяч рублей. Его признали виновным в получение взяток, а также превышение должностных полномочий.

По иску транспортного прокурора суд постановил взыскать более 12 миллионов рублей в пользу министерства образования Новосибирской области. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, нанесенного преступлением по одному из государственных контрактов. Ранее, по другому контракту, суд признал его недействительным и взыскал в пользу бюджета свыше 15 миллионов рублей.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру взяток.

Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на рассмотрении в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны новые подробности хищения средств из нацпроекта «Образование» в Новосибирской области.