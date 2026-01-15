Поиск здесь...
Власть Недвижимость Общество

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Область только 2025 году закрыла вопрос с обманутыми дольщиками

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Он обратился к министру строительства Новосибирской области Денису Богомолову и заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгению Улитко с просьбой урегулировать ситуацию

— Давайте собираться, эту ситуацию нельзя упускать, — подчеркнул Мамедов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая на 600 млн рублей. Прокуратура настаивала на аресте активов на сумму более 1,2 млрд. Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

Как следует из материалов уголовного дела, застройщик не выполнил обязательства перед членами кооперативов по строительству домов. Потерпевшими стали более 800 человек. По данным «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), сейчас недостроенными остаются 10 многоэтажек. Издание отмечает, что «после ареста судом разношерстных активов у Алексея Джулая развязаны руки в части распоряжения своим самым привлекательным активом — заводом по производству домокомплектов, которым интересуются крупные новосибирские застройщики».

— Судебный процесс обещает стать изнурительным для организаторов и зрелищным для прессы. 800 потерпевших — это огромная масса людей. Многие будут выступать в суде, и многие из этих многих отрекутся от статуса пострадавших. Дольщики расскажут, что один лишь только Джулай способен завершить достройку их домов, и будут упрашивать суд сохранить ему свободу, — прогнозирует издание.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется. По его оценке, в городе более 30 таких объектов, а также немало новостроек с нарушением сроков ввода. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области, автор: пресс-служба.

