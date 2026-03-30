Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

Автор: Марина Санькова

Дата:

В Российской Федерации действует законодательно закрепленный перечень растений, культивирование которых строго запрещено. Этот список, в котором фигурируют растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, нашел отражение в Уголовном кодексе. В связи с этим, лица, нарушающие данный запрет, будь то выращивание или даже хранение семян запрещенных растений, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа или уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Данная статья посвящена обзору растений, выращивание которых на личных приусадебных участках категорически не допускается.

Список растений, запрещенных к выращиванию на территории России

Первоначальный перечень растений, находящихся под запретом из-за присутствия в их составе наркотических и психотропных компонентов, был опубликован 27 ноября 2010 года. Последующее обновление данного списка произошло 17 февраля, когда в него были добавлены три новых вида: Турбина щитковидная, Гармала и Ипомея трехцветная.

Представляем полный перечень растений, запрещенных к культивированию на дачных участках:

  • Мимоза хостилис
  • Диплоптерис кабрерана
  • Кат
  • Банистериопсис каапи
  • Конопля
  • Гармала
  • Голубой лотос
  • Эфедра
  • Мак снотворный
  • Кактусы, содержащие мескалин
  • Грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин
  • Ибога
  • Ипомея трехцветная
  • Кокаиновый куст
  • Митрагина прекрасная
  • Психотрия зеленая
  • Роза гавайская
  • Турбина щитковидная
  • Шалфей предсказателей

Не все перечисленные растения широко известны российским садоводам, некоторые из них имеют экзотическое происхождение. Однако ряд растений из этого списка знаком большинству жителей страны и зачастую воспринимается как обычный сорняк. Мы выделили некоторые из наиболее распространенных растений, которые не должны культивироваться на участках во избежание правовых последствий.

Банистериопсис каапи

Эта лиана, родом из Южной Америки, в России культивируется редко. Традиционно, индейские племена амазонского региона из нее изготавливали галлюциногенный напиток. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Мак

В России произрастает около 75 видов мака, часто встречающихся как сорная растительность. Запрет распространяется на все его разновидности. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений

Ипомея трехцветная

Ранее ипомею часто использовали для вертикального озеленения дач, до того, как стало известно о содержащемся в ней психоактивном веществе. Распространение растения может происходить и от соседних участков. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений. Это растение, знакомое многим с детства как обычный вьюнок, с его красивыми цветами, часто украшает ограды и заборы. Однако из-за входящего в состав токсичного вещества — эргина, вызывающего сильные галлюцинации, ипомея была включена в список запрещенных растений.

Гавайская роза (вьюнковые)

Растение с галлюциногенными свойствами из семейства вьюнковых. Внешне больше похожа на кустовую ипомею, чем на привычную нам розу. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений

Это растение, схожее с кустовой ипомеей, обладает психоактивными свойствами. Его эффект аналогичен действию ипомеи трехцветной. С 2009 года Гавайская роза числится в списке запрещенных растений в РФ, хотя в некоторых южноамериканских странах ее используют как альтернативу алкоголю.

Гармала (Ведьмина трава)

Содержит психоактивный алкалоид и используется в шаманских практиках. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Многолетний кустарник с желтыми цветами, известный также как могильник. Содержит психоактивный алкалоид гармин, который, помимо сильных галлюцинаций, наносит серьезный вред ЦНС и внутренним органам. Гармин может привести к инвалидности, отказу почек и печени, а также к психическим расстройствам. Гармала используется в шаманских обрядах, а также как средство от насекомых-вредителей.

Турбина щитковидная (вьюнковые)

Семена этого растения, входящего в семейство вьюнковых, содержат психоактивные вещества. Использовались в ритуальных практиках коренных народов Америки. Внесена в список запрещенных растений в феврале 2011 года.

Голубой лотос Водное растение, не произрастающее в России. Выращивание лотоса, даже приобретенного в интернете, является незаконным. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Грибы, содержащие псилоцибин/псилоцин

Например, псилоцибе полуланцетовидная, содержит алкалоиды. Крупный размер: от 20 плодовых тел. Особо крупный размер: от 200 плодовых тел.

Диплоптерис кабрерана

Тропическое растение из Южной Америки, запрещенное из-за содержания алкалоидов. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Ибога Африканский кустарник, корни и кора которого содержат алкалоиды, вызывающие галлюцинации. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Кактус, содержащий мескалин

Запрещен вид Lophophora williamsii. Крупный размер: от 2 растений. Особо крупный размер: от 10 растений.

Кат Вечнозеленый кустарник (Catha edulis) из Африки и Ближнего Востока, содержащий психоактивные вещества.

Эфедра (хвойник, кузьмичева трава) Растение из степных регионов, содержащее запрещенные алкалоиды. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений.

Последствия выращивания

Судебные органы обладают дискрецией в определении меры наказания, руководствуясь мотивами преступления и прочими обстоятельствами. Чаще всего применяется штраф в размере 300 тысяч рублей или тюремное заключение на срок до двух лет. В случае культивирования растений и грибов в особо крупном объеме, превышающем 100 единиц, а также кактусов — более 10 единиц, предусмотрено более строгое наказание, вплоть до восьми лет лишения свободы.

В ситуации, когда запрещенное растение было упущено по неосторожности, уголовное преследование не инициируется. Вместо этого наступает административная ответственность за несоблюдение мер по ликвидации опасных растений. Типичный штраф для граждан составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Рубрики :

Регионы : Россия Новосибирcк

Теги : запрещенные растения дачный сезон

346
0
0
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске появились десятки электросамокатов

Общество

С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

Бизнес Власть Город

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Бизнес Недвижимость

Стройнадзор одобрил скандальную высотку на Кошурникова в Новосибирске

Бизнес Недвижимость Промышленность

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Власть

В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

Бизнес Общество

Новосибирские санатории заработали на росте стоимости путевок

Власть Общество

Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за паводка

Бизнес Общество

Холода простимулировали всплеск интереса к доставке готовой еды в Новосибирске

Промышленность

Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Медицина Общество

Центр подготовки врачей медицины катастроф откроют в Новосибирске

Общество

Новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур

Власть Город

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Общество

После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Общество

Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Общество

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Город Культура Общество

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Авто Общество

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности