От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

В Российской Федерации действует законодательно закрепленный перечень растений, культивирование которых строго запрещено. Этот список, в котором фигурируют растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, нашел отражение в Уголовном кодексе. В связи с этим, лица, нарушающие данный запрет, будь то выращивание или даже хранение семян запрещенных растений, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа или уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Данная статья посвящена обзору растений, выращивание которых на личных приусадебных участках категорически не допускается.

Список растений, запрещенных к выращиванию на территории России

Первоначальный перечень растений, находящихся под запретом из-за присутствия в их составе наркотических и психотропных компонентов, был опубликован 27 ноября 2010 года. Последующее обновление данного списка произошло 17 февраля, когда в него были добавлены три новых вида: Турбина щитковидная, Гармала и Ипомея трехцветная.

Представляем полный перечень растений, запрещенных к культивированию на дачных участках:

Мимоза хостилис

Диплоптерис кабрерана

Кат

Банистериопсис каапи

Конопля

Гармала

Голубой лотос

Эфедра

Мак снотворный

Кактусы, содержащие мескалин

Грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин

Ибога

Ипомея трехцветная

Кокаиновый куст

Митрагина прекрасная

Психотрия зеленая

Роза гавайская

Турбина щитковидная

Шалфей предсказателей

Не все перечисленные растения широко известны российским садоводам, некоторые из них имеют экзотическое происхождение. Однако ряд растений из этого списка знаком большинству жителей страны и зачастую воспринимается как обычный сорняк. Мы выделили некоторые из наиболее распространенных растений, которые не должны культивироваться на участках во избежание правовых последствий.

Банистериопсис каапи

Эта лиана, родом из Южной Америки, в России культивируется редко. Традиционно, индейские племена амазонского региона из нее изготавливали галлюциногенный напиток. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Мак

В России произрастает около 75 видов мака, часто встречающихся как сорная растительность. Запрет распространяется на все его разновидности. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений

Ипомея трехцветная

Ранее ипомею часто использовали для вертикального озеленения дач, до того, как стало известно о содержащемся в ней психоактивном веществе. Распространение растения может происходить и от соседних участков. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений. Это растение, знакомое многим с детства как обычный вьюнок, с его красивыми цветами, часто украшает ограды и заборы. Однако из-за входящего в состав токсичного вещества — эргина, вызывающего сильные галлюцинации, ипомея была включена в список запрещенных растений.

Гавайская роза (вьюнковые)

Растение с галлюциногенными свойствами из семейства вьюнковых. Внешне больше похожа на кустовую ипомею, чем на привычную нам розу. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений

Гармала (Ведьмина трава)

Содержит психоактивный алкалоид и используется в шаманских практиках. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Многолетний кустарник с желтыми цветами, известный также как могильник. Содержит психоактивный алкалоид гармин, который, помимо сильных галлюцинаций, наносит серьезный вред ЦНС и внутренним органам. Гармин может привести к инвалидности, отказу почек и печени, а также к психическим расстройствам. Гармала используется в шаманских обрядах, а также как средство от насекомых-вредителей.

Турбина щитковидная (вьюнковые)

Семена этого растения, входящего в семейство вьюнковых, содержат психоактивные вещества. Использовались в ритуальных практиках коренных народов Америки. Внесена в список запрещенных растений в феврале 2011 года.

Голубой лотос Водное растение, не произрастающее в России. Выращивание лотоса, даже приобретенного в интернете, является незаконным. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Грибы, содержащие псилоцибин/псилоцин

Например, псилоцибе полуланцетовидная, содержит алкалоиды. Крупный размер: от 20 плодовых тел. Особо крупный размер: от 200 плодовых тел.

Диплоптерис кабрерана

Тропическое растение из Южной Америки, запрещенное из-за содержания алкалоидов. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Ибога Африканский кустарник, корни и кора которого содержат алкалоиды, вызывающие галлюцинации. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.

Кактус, содержащий мескалин

Запрещен вид Lophophora williamsii. Крупный размер: от 2 растений. Особо крупный размер: от 10 растений.

Кат Вечнозеленый кустарник (Catha edulis) из Африки и Ближнего Востока, содержащий психоактивные вещества.

Эфедра (хвойник, кузьмичева трава) Растение из степных регионов, содержащее запрещенные алкалоиды. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений.

Последствия выращивания

Судебные органы обладают дискрецией в определении меры наказания, руководствуясь мотивами преступления и прочими обстоятельствами. Чаще всего применяется штраф в размере 300 тысяч рублей или тюремное заключение на срок до двух лет. В случае культивирования растений и грибов в особо крупном объеме, превышающем 100 единиц, а также кактусов — более 10 единиц, предусмотрено более строгое наказание, вплоть до восьми лет лишения свободы.

В ситуации, когда запрещенное растение было упущено по неосторожности, уголовное преследование не инициируется. Вместо этого наступает административная ответственность за несоблюдение мер по ликвидации опасных растений. Типичный штраф для граждан составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.