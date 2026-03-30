От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

В Российской Федерации действует законодательно закрепленный перечень растений, культивирование которых строго запрещено. Этот список, в котором фигурируют растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, нашел отражение в Уголовном кодексе. В связи с этим, лица, нарушающие данный запрет, будь то выращивание или даже хранение семян запрещенных растений, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа или уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Данная статья посвящена обзору растений, выращивание которых на личных приусадебных участках категорически не допускается.
Список растений, запрещенных к выращиванию на территории России
Первоначальный перечень растений, находящихся под запретом из-за присутствия в их составе наркотических и психотропных компонентов, был опубликован 27 ноября 2010 года. Последующее обновление данного списка произошло 17 февраля, когда в него были добавлены три новых вида: Турбина щитковидная, Гармала и Ипомея трехцветная.
Представляем полный перечень растений, запрещенных к культивированию на дачных участках:
- Мимоза хостилис
- Диплоптерис кабрерана
- Кат
- Банистериопсис каапи
- Конопля
- Гармала
- Голубой лотос
- Эфедра
- Мак снотворный
- Кактусы, содержащие мескалин
- Грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин
- Ибога
- Ипомея трехцветная
- Кокаиновый куст
- Митрагина прекрасная
- Психотрия зеленая
- Роза гавайская
- Турбина щитковидная
- Шалфей предсказателей
Не все перечисленные растения широко известны российским садоводам, некоторые из них имеют экзотическое происхождение. Однако ряд растений из этого списка знаком большинству жителей страны и зачастую воспринимается как обычный сорняк. Мы выделили некоторые из наиболее распространенных растений, которые не должны культивироваться на участках во избежание правовых последствий.
Банистериопсис каапи
Эта лиана, родом из Южной Америки, в России культивируется редко. Традиционно, индейские племена амазонского региона из нее изготавливали галлюциногенный напиток. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.
Мак
В России произрастает около 75 видов мака, часто встречающихся как сорная растительность. Запрет распространяется на все его разновидности. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений
Ипомея трехцветная
Ранее ипомею часто использовали для вертикального озеленения дач, до того, как стало известно о содержащемся в ней психоактивном веществе. Распространение растения может происходить и от соседних участков. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений. Это растение, знакомое многим с детства как обычный вьюнок, с его красивыми цветами, часто украшает ограды и заборы. Однако из-за входящего в состав токсичного вещества — эргина, вызывающего сильные галлюцинации, ипомея была включена в список запрещенных растений.
Гавайская роза (вьюнковые)
Растение с галлюциногенными свойствами из семейства вьюнковых. Внешне больше похожа на кустовую ипомею, чем на привычную нам розу. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений
Это растение, схожее с кустовой ипомеей, обладает психоактивными свойствами. Его эффект аналогичен действию ипомеи трехцветной. С 2009 года Гавайская роза числится в списке запрещенных растений в РФ, хотя в некоторых южноамериканских странах ее используют как альтернативу алкоголю.
Гармала (Ведьмина трава)
Содержит психоактивный алкалоид и используется в шаманских практиках. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.
Многолетний кустарник с желтыми цветами, известный также как могильник. Содержит психоактивный алкалоид гармин, который, помимо сильных галлюцинаций, наносит серьезный вред ЦНС и внутренним органам. Гармин может привести к инвалидности, отказу почек и печени, а также к психическим расстройствам. Гармала используется в шаманских обрядах, а также как средство от насекомых-вредителей.
Турбина щитковидная (вьюнковые)
Семена этого растения, входящего в семейство вьюнковых, содержат психоактивные вещества. Использовались в ритуальных практиках коренных народов Америки. Внесена в список запрещенных растений в феврале 2011 года.
Голубой лотос Водное растение, не произрастающее в России. Выращивание лотоса, даже приобретенного в интернете, является незаконным. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.
Грибы, содержащие псилоцибин/псилоцин
Например, псилоцибе полуланцетовидная, содержит алкалоиды. Крупный размер: от 20 плодовых тел. Особо крупный размер: от 200 плодовых тел.
Диплоптерис кабрерана
Тропическое растение из Южной Америки, запрещенное из-за содержания алкалоидов. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.
Ибога Африканский кустарник, корни и кора которого содержат алкалоиды, вызывающие галлюцинации. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 100 растений.
Кактус, содержащий мескалин
Запрещен вид Lophophora williamsii. Крупный размер: от 2 растений. Особо крупный размер: от 10 растений.
Кат Вечнозеленый кустарник (Catha edulis) из Африки и Ближнего Востока, содержащий психоактивные вещества.
Эфедра (хвойник, кузьмичева трава) Растение из степных регионов, содержащее запрещенные алкалоиды. Крупный размер: от 10 растений. Особо крупный размер: от 200 растений.
Последствия выращивания
Судебные органы обладают дискрецией в определении меры наказания, руководствуясь мотивами преступления и прочими обстоятельствами. Чаще всего применяется штраф в размере 300 тысяч рублей или тюремное заключение на срок до двух лет. В случае культивирования растений и грибов в особо крупном объеме, превышающем 100 единиц, а также кактусов — более 10 единиц, предусмотрено более строгое наказание, вплоть до восьми лет лишения свободы.
В ситуации, когда запрещенное растение было упущено по неосторожности, уголовное преследование не инициируется. Вместо этого наступает административная ответственность за несоблюдение мер по ликвидации опасных растений. Типичный штраф для граждан составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, а организации могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.