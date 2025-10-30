«Разобрали и оценили»: фундаменты концессионных школ проверили в Новосибирске

В Новосибирске оценили фундаменты школ, которые планировали построить в рамках первой концессии, заключенной еще в 2021 году. Конструкции, возведенные предыдущим концессионером, были разобраны, фундаменты проверены на безопасность и соответствие требованиям качества, сообщили в областном минстрое.

— Экспертиза подтвердила, что сваи и фундаменты пригодны для дальнейшего строительства, конструкции способны обеспечить необходимый уровень безопасности будущих зданий, — подчеркнул первый зам министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

По его словам, сейчас новые подрядчики могут переходить к следующему этапу: планировке территорий и строительству зданий.

Напомним, самым сложным объектом эксперты называли школу на Шевелева (На базовом фото. — Ред).

— По этой школе сложный участок. Здесь изначально нужно было подсыпать грунт, хотя бы до уровня расположенного рядом детского сада, то есть полтора-два метра. Сейчас установили сваи, но под ними вода и прокладывать там инженерную инфраструктуру невозможно. Кроме того, на участке бьют родники. Сейчас вода стекает в образовавшееся на участке озерцо, а уходить ей некуда, так как дренажная труба отвода забилась, — пояснял собеседник редакции.

Соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 образовательных учреждений на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В 2024 году Госстройнадзор сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. В мае 2025 стало известно, что все недостроенные школы планируют снести и выбрать новых подрядчиков.

Летом 2025 прошли тендеры. В итоге школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей.

Школы на улицах Николая Сотникова и Спортивной возведет компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Она выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Остальные школы построят новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей.

Все торги были безальтернативными.

Все объекты образования подрядчики должны сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что первый концессионер новосибирских школ начал получать судебные иски.