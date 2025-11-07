Условия аренды новосибирских объектов «за 1 рубль» пояснили в мэрии

На октябрьской сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли порядок установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ, находящихся в неудовлетворительном состояния, относящихся к муниципальной собственности Новосибирска.

Начальный размер льготной арендной платы составляет 1 рубль за 1 кв. метр площади в год. При этом инвестор должен в течение двух лет согласовать проектную документацию на проведение ремонта и восстановление объекта культурного наследия и провести эти работы в срок, не превышающий семь лет.

В этом году по данной схеме вовлекаются три объекта. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресам: улица Якушева, 142; улица Якушева, 144; улица Фабричная, 19, сообщили редакции Сибкрай.ru в департаменте земельных и имущественных отношений города.

В мэрии добавили, что действующим законодательством предусмотрена также возможность приватизации объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии, путем продажи на конкурсе.

— Указанные здания включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Вопрос о передаче в аренду в соответствии с требованием порядка будет рассмотрен в случае не реализации указанных объектов на конкурсе, — отметили в департаменте земельных и имущественных отношений.

Стоит отметить, что практика сдачи в аренду объектов архитектурного наследия с минимальной стоимостью является не новой и распространена в разных городах. Например, в Томске муниципальная программа «Дом за рубль» предполагает привлечение инвесторов для восстановления ценных, но заброшенных домов. По условиям программы, с момента заключения договора аренда участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются еще на два года. После ремонта дома льготы на землю распространяются на весь оставшийся срок аренды (49 лет), а за аренду здания инвестор платит один рубль в год.

