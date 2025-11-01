Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира

Жители общежития в Кировском районе, которое расположено по адресу улица Мира,13, опасаются, что дом обрушится до капитального ремонта. Он построен в 1944 году и не признан аварийным. Капитальный ремонт общежития запланирован на 2031 год, однако жильцы боятся, что дом может обрушиться раньше. Фото здания они прислали в паблик «Наша Кировка | Новосибирск» во «ВКонтакте».

В мэрии Новосибирска сообщили, что здание изношено на 67%. Оно относится к категории «ограниченно работоспособных», а последний капитальный ремонт на объекте проводился в 2009 году.

В марте 2025 года комиссия выявила разрушение стен из шлакоблоков и деревянных перемычек. На стенах есть трещины, а душевые шланги установленные жильцами, приводят к намоканию стен. УК рекомендовала наблюдать за состоянием стен, оградить поврежденные участки и исключить намокание.

В муниципалитете изданию Горсайт сообщили, что управляющая компания может запросить субсидию на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Затраты на ремонт могут быть компенсированы в течение трёх лет с момента его завершения, но в пределах бюджета. Однако на 30 октября 2025 года управляющая компания не обращалась в департамент за субсидией на ремонт.

Администрация напомнила, что вопросы текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, включая определение видов, объёмов, сроков и порядка финансирования, решает общее собрание собственников. Если жильцы уверены, что дом нужно признать аварийным, они могут подать заявку. При этом подчеркнув, что обращений в комиссию по признанию дома на Мира, 13 аварийным не поступало.

Ранее редакция сообщала о том, что в детской больнице в Новосибирске рухнул потолок.