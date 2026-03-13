УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое выявило антиконкурентное соглашение при закупках для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Нарушения касались контрактов на поставку оборудования и учебных макетов для центра, общая сумма которых превысила 290 миллионов рублей. Дело было возбуждено еще в августе 2024 года. В ходе расследования антимонопольный орган установил, что между подрядчиками и заказчиком существовала договоренность, которая привела к нарушению закона о защите конкуренции.

Специалисты Новосибирского УФАС выяснили, что работы и товары принимались и оплачивались, хотя фактически не соответствовали условиям документации или вовсе не были поставлены. Также была установлена аффилированность участников торгов между собой и их связь с должностными лицами заказчика.

Компании, которых признали нарушителями, попытались оспорить это решение в суде. Однако судьи полностью поддержали позицию антимонопольной службы, подтвердив обоснованность ее выводов.

— Участники дела обратились в Арбитражный суд Новосибирской области для оспаривания решения Новосибирского УФАС. Однако суд поддержал позицию антимонопольного органа и оставил решение неизменным, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сам центр «Авангард», создаваемый по поручению президента России, долгое время работал на распределенных площадках. В феврале 2026 года губернатор Андрей Травников посетил стационарную площадку центра в городе Бердске и высоко оценил оснащение учебных лабораторий.

В настоящее время на базе парка проходят профильные сборы для командиров военно-патриотических клубов, военно-патриотические игры и соревнования. Как сообщали в правительстве региона, здесь реализуются образовательные программы по основам воздушно-десантной подготовки, прототипированию, военно-морской подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами и другим направлениям. Занятия проходят с использованием современного оборудования: конструкторов беспилотных летательных аппаратов, макета шлюпки, навигационных тренажеров, имитирующих управление маломерными судами, реалистичных симуляторов различных автомобилей и других.

