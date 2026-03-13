Поиск здесь...
Власть Право&Порядок

УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Речь шла о контрактах на поставку оборудования для центра

Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое выявило антиконкурентное соглашение при закупках для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Нарушения касались контрактов на поставку оборудования и учебных макетов для центра, общая сумма которых превысила 290 миллионов рублей. Дело было возбуждено еще в августе 2024 года. В ходе расследования антимонопольный орган установил, что между подрядчиками и заказчиком существовала договоренность, которая привела к нарушению закона о защите конкуренции.

Специалисты Новосибирского УФАС выяснили, что работы и товары принимались и оплачивались, хотя фактически не соответствовали условиям документации или вовсе не были поставлены. Также была установлена аффилированность участников торгов между собой и их связь с должностными лицами заказчика.

Компании, которых признали нарушителями, попытались оспорить это решение в суде. Однако судьи полностью поддержали позицию антимонопольной службы, подтвердив обоснованность ее выводов.

— Участники дела обратились в Арбитражный суд Новосибирской области для оспаривания решения Новосибирского УФАС. Однако суд поддержал позицию антимонопольного органа и оставил решение неизменным, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сам центр «Авангард», создаваемый по поручению президента России, долгое время работал на распределенных площадках. В феврале 2026 года губернатор Андрей Травников посетил стационарную площадку центра в городе Бердске и высоко оценил оснащение учебных лабораторий.

В настоящее время на базе парка проходят профильные сборы для командиров военно-патриотических клубов, военно-патриотические игры и соревнования. Как сообщали в правительстве региона, здесь реализуются образовательные программы по основам воздушно-десантной подготовки, прототипированию, военно-морской подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами и другим направлениям. Занятия проходят с использованием современного оборудования: конструкторов беспилотных летательных аппаратов, макета шлюпки, навигационных тренажеров, имитирующих управление маломерными судами, реалистичных симуляторов различных автомобилей  и других.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением.

Фото правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область предложила создать в регионах России отдельные фонды развития общественного транспорта. О этом министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил на совместном выездном заседании общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и профильных общественных советов субъектов Сибирского Федерального округа, которое прошло в Новосибирске. Чиновник подчеркнул, что большинство регионов не имеют финансовой возможности обеспечивать обновление автопарка на уровне, превышающем темпы его старения

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

Автор: Юлия Данилова

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Автор: Артем Рязанов

На заседании Священного Синода, 12 ноября, постановили, что главой Новосибирской митрополии будет епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

— Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму постановили быть главой Рязанской митрополии, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды, — уточняется в сообщении.

Автор: Юлия Данилова

Пастереллёз в Новосибирской области спровоцировала аномально морозная длительная зима с резкими перепадами температур. Это сказалось на иммунитете животных и привело к возникновению опасного заболевания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов в эфире программы «Регион life». Он подчеркнул, что этому заболеванию подвержены все парнокопытные — коровы, овцы, козы, свиньи. Она опасна и для экзотических видов — верблюдов. Передача идет воздушно-капельным путем.

— Собственник обязан сообщить о неадекватном поведении животных, плюс ветеринарный контроль при осмотре животных выявляет признаки заболевания, проводится лабораторный анализ и принимается решение на уровне губернатора региона. Изъятие скота производится в радиусе 5-7 км от зоны поражения. Это нормативы купирования болезни, отработанные веками, чтобы исключить перенос заболевания на другие территории, — заявил чиновник.

Поддержание и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одним из центральных векторов государственной политики в субъектах федерации. В соответствии с Указом Президента РФ № 809, в Новосибирской области реализуется комплексный план мероприятий, задействующий профильные министерства, департамент молодежной политики и местные органы власти.

На пресс-конференции 12 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев и исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова представили отчет о работе в области сохранения традиционных ценностей.

Автор: Юлия Данилова

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

