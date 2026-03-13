В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил законопроект, запрещающий выдавать прокатное удостоверение фильмам иностранных киностудий, которые содержат оскорбительные стереотипы о россиянах или искажают и дискредитируют образ России, СССР и Вооруженных сил РФ.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

— Речь идет о ситуациях, когда в фильмах есть оскорбительные, унижающие вещи, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена, — сказал Марченко ТАСС.

Он привел в пример фильм «Рэмбо», где советские военные показаны как жестокие и бесчеловечные по отношению к мирным жителям.

— Показано, как Рэмбо в одиночку разгромил советский военный гарнизон, что тоже абсолютная ложь и не соответствует действительности, — добавил депутат.

Еще один пример — сериал «Клан Сопрано», который, по мнению автора законопроекта, создает мифы о русской мафии и русских женщинах.

Как отмечает Марченко, в России следует запретить показ таких фильмов. Это подтолкнет Голливуд и западные компании создавать качественные картины о России и ее народе.

