Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца

Автор: Артем Рязанов

Дата:

При этом в городе установили транзитные коридоры для большегрузов

В Новосибирске с 13 апреля по 24 мая ввели ограничения на движение тяжелых грузовиков. Транспорт с нагрузкой на ось более 6 тонн и спецтехника с нагрузкой более 7 тонн не смогут передвигаться по городу. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— Определили часть участков на улицах Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской, а также на Советском, Бердском, Старом шоссе и Бугринском мосту — на них эти меры не распространяются, — подчеркнул мэр.

В период с 15 июня по 31 августа будут введены ограничения на движение при температуре выше +32 градусов. В это время крупногабаритный транспорт сможет передвигаться исключительно в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Данные меры не коснутся пассажирских перевозок, доставки продуктов, медикаментов и топлива, а также работы коммунальных и экстренных служб.

Также ТУАД объявило о введении сезонных ограничений для большегрузов в Новосибирской области с 13 апреля по 24 мая.

— Запрещается проезд транспортных средств (с грузом или без груза) с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. При этом для транспорта, перевозящего продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы, предусмотрены особые условия, — отметили в ТУАД.

На автомобильной дороге Инская — Барышево — 39-й км а/д «К-19р» в Новосибирском районе с 13 апреля по 7 июня 2026 года будет введено ограничение движения на участке от 7 км 500 м до 21 км 757 м.

Однако ограничения не будут распространяться на следующие участки:

  • на дороге К-17р от 14 км 108 м до 15 км 800 м, соединяющей Новосибирск, Кочки и Павлодар;
  • на дороге К-24 от 17 км 303 м до 17 км 603 м, ведущей от Новосибирска до аэропорта Толмачёво (так называемое «Толмачёвское» кольцо);
  • на участке автодороги Инская — Барышево — 39-й км а/д «К-19р» от 5 км 200 м до 7 км 500 м.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог.

Источник фото:Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги
Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Автор: Артем Рязанов

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Автор: Артем Рязанов

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в понедельник заявил, что в регионе подтоплено 54 дачных дома.

— В 10 населенных пунктах и 15 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) на сегодняшний день остаются подтопленными 535 приусадебных участков, пять участков автодорог; подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста, — сказал он.

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области продолжается активный рост высотного строительства. Дома высотой от 25 этажей формируют около 1,36 млн кв. м жилья, или 34,9% всей стройки. Ещё около 1,3 млн кв. м, или 33,5%, приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей, констатировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

— Совокупно около 68,4% всего строящегося жилья в Новосибирской области приходится на дома выше 18 этажей. Это существенно выше привычной структуры для многих регионов и говорит о доминировании высотного формата, — отметили в агентстве.

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

Прокуратура внесла предостережение мэрии Новосибирска из-за моста

Автор: Артем Рязанов

Прокурор города Олег Желдак вынес предупреждение начальнику департамента дорожного благоустройства мэрии Новосибирска о нарушении сроков ремонта моста через реку Тула в Кировском районе. Накануне он проинспектировал выполнение муниципального контракта, который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе проверки выяснилось, что договор на выполнение строительных работ был подписан еще в декабре 2023 года, а его завершение запланировано на ноябрь 2024 года. Тем не менее, на данный момент готовность объекта составляет всего 43%, что может привести к срыву национального проекта.

«Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Киностудия «Союзмультфильм» в текущем году подала 25 исков к новосибирским индивидуальным предпринимателям. Известный производитель мультфильмов требует выплатить компенсации за нарушение исключительных прав. Infopro54 изучил документы и выяснил, что среди дел есть одно с необычно большой суммой.

«Союзмультфильм» проводит планомерную работу по защите авторских прав на персонажи своих мультфильмов и исключительных прав на соответствующие товарные знаки: ежегодно в арбитражные суды регионов подаются десятки соответствующих исков. Чаще всего нарушения прав выявляются в ходе закупок в мелких торговых точках игрушек и детских товаров с изображениями мультипликационных героев. Цена каждого иска — от 50 до 200 тысяч рублей. Но в марте этого года «Союзмультфильм» подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 2 313 634 рублей. Ответчиком выступает новосибирский индивидуальный предприниматель, у которого согласно базе данных Rusprofile основным видом деятельности является оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а в качестве дополнительных указано ещё 38 видов деятельности, среди которых есть розничная торговля играми и игрушками. В определении суда о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания нет информации о товарных знаках и персонажах, исключительные права на которые были нарушены, как и других деталях. Но, учитывая историю других подобных дел, можно предположить, что речь идёт не об одном или двух товарах, приобретённых в ходе контрольной закупки, а о большом перечне, который и определил цену иска.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Финансы

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Власть

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Общество Технологии

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Общество

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Бизнес Право&Порядок

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Недвижимость Общество

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Власть Право&Порядок

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Общество

Власть Недвижимость Общество

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Общество

Прокуратура внесла предостережение мэрии Новосибирска из-за моста

Общество Право&Порядок

«Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей

Бизнес Власть

Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров

Авто

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Общество

Минтранс требует от строителя четвертого моста в Новосибирске 10 млн рублей

Общество

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Общество

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Общество

Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Общество

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

