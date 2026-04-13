Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца

В Новосибирске с 13 апреля по 24 мая ввели ограничения на движение тяжелых грузовиков. Транспорт с нагрузкой на ось более 6 тонн и спецтехника с нагрузкой более 7 тонн не смогут передвигаться по городу. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— Определили часть участков на улицах Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской, а также на Советском, Бердском, Старом шоссе и Бугринском мосту — на них эти меры не распространяются, — подчеркнул мэр.

В период с 15 июня по 31 августа будут введены ограничения на движение при температуре выше +32 градусов. В это время крупногабаритный транспорт сможет передвигаться исключительно в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Данные меры не коснутся пассажирских перевозок, доставки продуктов, медикаментов и топлива, а также работы коммунальных и экстренных служб.

Также ТУАД объявило о введении сезонных ограничений для большегрузов в Новосибирской области с 13 апреля по 24 мая.

— Запрещается проезд транспортных средств (с грузом или без груза) с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. При этом для транспорта, перевозящего продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы, предусмотрены особые условия, — отметили в ТУАД.

На автомобильной дороге Инская — Барышево — 39-й км а/д «К-19р» в Новосибирском районе с 13 апреля по 7 июня 2026 года будет введено ограничение движения на участке от 7 км 500 м до 21 км 757 м.

Однако ограничения не будут распространяться на следующие участки:

на дороге К-17р от 14 км 108 м до 15 км 800 м, соединяющей Новосибирск, Кочки и Павлодар;

на дороге К-24 от 17 км 303 м до 17 км 603 м, ведущей от Новосибирска до аэропорта Толмачёво (так называемое «Толмачёвское» кольцо);

на участке автодороги Инская — Барышево — 39-й км а/д «К-19р» от 5 км 200 м до 7 км 500 м.

