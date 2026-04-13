Yandex Zen RuTube
Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Ранее он погасил ущерб, нанесенный бюджету города, в размере 48 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

По второму преступлению, в котором обвинялся чиновник (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), он был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Васильев был освобожден от отбывания наказания в связи с его полным отбытием. Экс-чиновнику были зачтены сроки содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.

Стоит отметить, что производство по гражданскому иску мэрии к Васильеву о взыскании ущерба в размере 48 млн рублей было прекращено ввиду отказа от иска в связи с возмещением ущерба.

— После вступления приговора в силу арест, наложенный на имущество Васильева, а именно на денежные средства — отменить, — говорится в сообщении суда.

В октябре 2024 года сообщалось, что на имущество экс-главы департамента стоимостью 80 млн рублей наложен арест.

Как уточнила прокуратура, с декабря 2022 по декабрь 2023 года, Константин Васильев согласовал отчет МП «Метро МиР» о целевом и эффективном использовании субсидии на 48 млн рублей, содержащий заведомо недостоверные сведения. Речь шла о субсидии, выделенной на разработку проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Доватора к жилому массиву «Плющихинский».

Напомним, в начале года местный житель подал в отношении бывшего чиновника жалобу в прокуратуру о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведется. После проверки по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина Васильева был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае мэрия Новосибирска подала иск в суд о взыскании с МУП «Метро МиР» 48 млн рублей.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца
Эксперт рассказал, как в Новосибирской области появилась своя Атлантида

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Глава региона провёл рабочее совещание членов Правительства Новосибирской области. На повестке дня обсуждались приоритетные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил подробный отчёт о запланированных мероприятиях по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2026 году. Особое внимание было уделено выполнению поручения губернатора по подготовке муниципальных служащих. С 16 марта, перед началом активного дорожно-строительного сезона, региональным минтрансом была организована программа обучения для муниципальных служащих, курирующих дорожную деятельность. К настоящему моменту обучение прошли 81 специалист, а к концу года планируется охватить 109 человек.

Читать полностью

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Автор: Оксана Мочалова

Бывшие руководители новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» снова попытаются обжаловать свои приговоры. Новосибирский областной суд назначил на 15 апреля рассмотрение апелляции Николая Степакина и Виктора Арановского.

Их осудили в августе 2025 года. Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Арановскому дали 4,5 года условно и штраф 1,2 миллиона рублей. Суд также частично удовлетворил иск завода и взыскал с бывших топ-менеджеров в сумме около 158 миллионов рублей.

Читать полностью

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

Читать полностью

«Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Киностудия «Союзмультфильм» в текущем году подала 25 исков к новосибирским индивидуальным предпринимателям. Известный производитель мультфильмов требует выплатить компенсации за нарушение исключительных прав. Infopro54 изучил документы и выяснил, что среди дел есть одно с необычно большой суммой.

«Союзмультфильм» проводит планомерную работу по защите авторских прав на персонажи своих мультфильмов и исключительных прав на соответствующие товарные знаки: ежегодно в арбитражные суды регионов подаются десятки соответствующих исков. Чаще всего нарушения прав выявляются в ходе закупок в мелких торговых точках игрушек и детских товаров с изображениями мультипликационных героев. Цена каждого иска — от 50 до 200 тысяч рублей. Но в марте этого года «Союзмультфильм» подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 2 313 634 рублей. Ответчиком выступает новосибирский индивидуальный предприниматель, у которого согласно базе данных Rusprofile основным видом деятельности является оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а в качестве дополнительных указано ещё 38 видов деятельности, среди которых есть розничная торговля играми и игрушками. В определении суда о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания нет информации о товарных знаках и персонажах, исключительные права на которые были нарушены, как и других деталях. Но, учитывая историю других подобных дел, можно предположить, что речь идёт не об одном или двух товарах, приобретённых в ходе контрольной закупки, а о большом перечне, который и определил цену иска.

Читать полностью

Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров

Автор: Юлия Данилова

АО «Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке было отказано в реализации воздушной перевозки, пояснили в ведомстве.

Читать полностью

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

Читать полностью
Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

