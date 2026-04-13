Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

По второму преступлению, в котором обвинялся чиновник (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), он был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Васильев был освобожден от отбывания наказания в связи с его полным отбытием. Экс-чиновнику были зачтены сроки содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.

Стоит отметить, что производство по гражданскому иску мэрии к Васильеву о взыскании ущерба в размере 48 млн рублей было прекращено ввиду отказа от иска в связи с возмещением ущерба.

— После вступления приговора в силу арест, наложенный на имущество Васильева, а именно на денежные средства — отменить, — говорится в сообщении суда.

В октябре 2024 года сообщалось, что на имущество экс-главы департамента стоимостью 80 млн рублей наложен арест.

Как уточнила прокуратура, с декабря 2022 по декабрь 2023 года, Константин Васильев согласовал отчет МП «Метро МиР» о целевом и эффективном использовании субсидии на 48 млн рублей, содержащий заведомо недостоверные сведения. Речь шла о субсидии, выделенной на разработку проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Доватора к жилому массиву «Плющихинский».

Напомним, в начале года местный житель подал в отношении бывшего чиновника жалобу в прокуратуру о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведется. После проверки по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина Васильева был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае мэрия Новосибирска подала иск в суд о взыскании с МУП «Метро МиР» 48 млн рублей.