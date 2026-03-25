Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Ранее министр ЖКХ региона Евгений Назаров сообщал, что за счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС. Если ППК РЭО не сможет, то будет применяться банковское финансирование. 1,8 млрд составят собственные средства концессионера (1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн). С момента получения документов срок создания полигонов составляет 24 месяца. Срок концессии — 25 лет. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев.

Стоит отметить, что инициаторами новой «мусорной» концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%). 18 марта в компаниях сменился директор. 19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что в территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора. В нее также планируется включить новые концессии.