Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Пока в списке только ее инициаторы — дочерние компании правительства

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Ранее министр ЖКХ региона Евгений Назаров сообщал, что за счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС. Если ППК РЭО не сможет, то будет применяться банковское финансирование. 1,8 млрд составят собственные средства концессионера (1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн). С момента получения документов срок создания полигонов составляет 24 месяца. Срок концессии — 25 лет. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев.

Стоит отметить, что инициаторами новой «мусорной» концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%). 18 марта в компаниях сменился директор. 19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что в территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора. В нее также планируется включить новые концессии. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : торги концессия вывоз мусора

182
0
0
Предыдущая статья
Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

Читать полностью

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

Читать полностью

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Читать полностью

Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Автор: Оксана Мочалова

Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

Читать полностью

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Читать полностью

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности