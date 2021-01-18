В 2020 году Россельхозбанк увеличил поддержку фермеров в 1,5 раза

При этом банк выдал небольшим фермерским хозяйствам 92 млрд рублей по льготной ставке не выше 5% в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528.

— 2020 год стал жёстким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значительно увеличено. При этом мы активно помогали и тем отраслям, которые больше других пострадали от пандемии, — сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Помимо оформления льготных кредитов согласно Постановлению Правительства РФ №1528, банк также выдал:

15 млрд рублей льготных кредитных средств согласно Постановлению Правительства РФ №1764;

3 млрд рублей на «антиковидную» поддержку предпринимательства и сохранение занятости в пострадавших отраслях, использовав выделенный государством лимит на 100% использовал;

свыше 1 млрд рублей – на льготных условиях членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР);

более 300 млн рублей – начинающим фермерам, членам семейных ферм и сельхозкооперативов.

Поддержка позволила россиянам из самых разных регионов, несмотря на связанные с пандемией ограничения, не только продолжать и развивать свою деятельность в интересах общества, но и становиться фермерами. Например,

в Свердловской области банк выдал 45 млн рублей по Постановлению 1528 ООО «Новый путь», которые пошли на строительство коровника почти на 200 мест;

в Башкортостане 900 тыс. рублей средств банка позволили победителю конкурса «Агростартап-2020» Гафуану Шайхутдинову создать фермерское хозяйство с нуля: приобрести нетелей абердин-ангусской породы, трактор, пресс-подборщик и другое оборудование.

— Таких примеров у банка тысячи, но мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году продолжили активную поддержку фермеров во всех регионах нашего присутствия, — добавила Ирина Жачкина.

В 2020 – юбилейном для банка году – к классическим финансовым формам поддержки сельского хозяйства добавились новые. Среди них выделяются уникальная цифровая экосистема для аграриев Своё Фермерство и общероссийский образовательный проект «Школа фермера».

Своё Фермерство представляет собой пополняющуюся систему цифровых сервисов, например, телеветеринарии, мониторинга полей, порталов для подбора персонала и покупки семян, которые позволяют развивать хозяйство за счет новых технологий и перевести рутинные процессы на автоматический режим, а также привлечь к развитию хозяйства новых партнеров. Отдельным ответвлением экосистемы выступает B2C-маркетплейс Своё Родное, на котором фермеры могут без посредников продавать свою продукцию и предлагать услуги агротуризма, таким образом расширяя клиентскую базу, каналы сбыта и увеличивая доход от деятельности.

В Новосибирской области одним из первых платформой стал пользоваться фермер Иван Харченко, в ноябре ставший победителем регионального этапа национальной премии «Бизнес Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Предприниматель вместе с супругой развивает агротуризм в Колыванском районе, а также занимается переработкой мяса птицы.

— Платформа показалась мне очень перспективным и нужным проектом. Зачастую многим фермерам сложно найти клиентов, здесь же все достаточно просто, можно рассказать о своих услугах, представить условия и найти новых гостей. Поскольку у нас работает своя переработка, думаю, сервисы помогут и в сбыте продукции, — говорит Иван Харченко.

Проект «Школа фермера» позволяет научиться вести успешный агробизнес с нуля или повысить квалификацию уже действующих аграриев. В сентябре проект был запущен в Ставропольском крае, Башкортостане, Московской и Новосибирской областях. В 2021 году «Школа фермера» внедряет онлайн-формат обучения и расширяет географию за счет новых регионов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.