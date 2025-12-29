Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

Дата:

Особенно заметно увеличилось их использование ритейлерами

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Самый значительный скачок демонстрируют изолированные сетевые соединения – рост более чем в шесть раз. За ними следует виртуальный диск, объем использования которого увеличился вчетверо. Спрос на виртуальную инфраструктуру и объектное хранилище вырос в полтора раза.

Основными потребителями облачных сервисов в Новосибирской области выступают предприятия розничной торговли, за которыми следуют компании обрабатывающей промышленности, сферы информации и связи, а также финансовые и страховые организации.

Особенно заметно увеличилось использование облачных сервисов ритейлерами – двукратный рост. Инвестиции в облачные технологии в финансовом секторе увеличились в полтора раза, а у обрабатывающих предприятий – на треть.

Фото freepik.com, автор: freepik 

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

172
0
0
Предыдущая статья
В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России
Следующая статья
В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Исследование: что бесит сибиряков на рабочих онлайн-встречах и в переписке

Анализ, проведенный цифровой экосистемой МТС, включающей платформу МТС Линк, показал отношение сибиряков к онлайн-совещаниям и выявил основные факторы, вызывающие у них негативные эмоции в процессе коммуникации. Лидерами антирейтинга ожидаемо стали низкая активность участников и привычка коллег курить.

Исследование выявило, что подавляющее большинство работающих жителей Новосибирска и Сибирского региона (более 70%) позитивно оценивают организацию коммуникаций в своей трудовой деятельности. Тем не менее, 40% респондентов указали на трудности, возникающие из-за отсутствия четких правил взаимодействия. Дополнительно установлено, что проблемы на встречах иногда обусловлены поведением самих участников: значительная часть сотрудников теряет концентрацию и часто отвлекается во время онлайн-звонков.

Читать полностью

Аналитики определили ключевых поставщиков pLTE

Российский рынок выделенных сетей pLTE демонстрирует уверенный подъем. По итогам 2024 года его объем увеличился с 2 до 5 миллиардов рублей. Аналитики Telecom Daily прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году, ожидая прирост примерно на 50%, что позволит рынку достичь отметки в 7,4 миллиарда рублей.

Лидирующую позицию по внедрению проектов занимает компания МТС. В 2025 году она реализовала 45% от общего числа проектов, запустив 19 сетей, 17 из которых функционируют на коммерческой основе. Компания Мегафон также активно участвовала в развитии рынка, запустив 18 проектов в текущем году (43%). Оставшиеся 12% приходятся на долю других поставщиков pLTE-решений.

Читать полностью

Новосибирская область попала в ТОП-10 по числу умных устройств в бизнесе

По данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион занял восьмую строчку в общероссийском рейтинге, таким образом попав в первую десятку. Наиболее активно М2М-технологии применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, а также в строительной индустрии и сфере недвижимости.

В среднем, количество таких устройств в сети региона увеличивается примерно на 10% ежегодно. Наиболее динамичный рост наблюдается в ИТ-секторе и недвижимости. Здесь востребованы датчики задымления, открытия люков и дверей, интеллектуальные шлагбаумы, а также планшетные компьютеры и GPS-трекеры.

Читать полностью

Улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем

В Новосибирской области цифровая экосистема МТС расширила зону покрытия сотовой связи. Инженеры компании установили современные телекоммуникационные системы в четырнадцати районах региона, включая село Коурак, расположенное вблизи Салаирского кряжа.

Несмотря на то, что в Коураке проживает около 800 жителей, этот населенный пункт пользуется популярностью у туристов. Местные водопады отличаются живописностью, а всего в паре километров раскинулся лиственничный бор. Уникальность этого леса заключается в том, что в нем доминирует лиственница, что делает его единственным таким лесным массивом в Новосибирской области на Салаирском кряже. Сам кряж, представляющий собой сильно разрушенный горный массив с выровненными участками, также является местной достопримечательностью. В основном Салаирский кряж состоит из цепи невысоких холмов и увалов, разделенных широкими и пологими долинами.

Читать полностью

Две тысячи семей в Новосибирске получили улучшенный интернет

В Новосибирске цифровая экосистема МТС расширила сеть домашнего интернета. Благодаря модернизации и установке нового оборудования, около 2000 семей в Дзержинском районе теперь могут пользоваться его улучшенной версией.

Усовершенствования затронули жилые дома в микрорайонах Золотая Нива, Берёзовая роща, Фрунзенский и Авиастроителей, жилые комплексы Red Fox и Grando, а также улицы Есенина и Коминтерна.

Читать полностью

Беспроводные наушники стали главным хитом ноябрьских скидок в Новосибирске

За период ноябрьских распродаж аналитики цифровой экосистемы МТС изучили динамику продаж электроники в собственной розничной сети. Согласно их данным, в период с 11 по 30 ноября жители России приобрели небывалое количество наушников за последние три года. В Новосибирске в течение трех недель скидок интерес к этому типу устройств вырос почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим трехнедельным периодом.

Особой популярностью пользовались беспроводные наушники и модели с функцией активного шумоподавления (84%). При этом потребители предпочитали более доступные по цене устройства, средняя стоимость одного наушника составила 2 200 рублей. Самыми востребованными моделями в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власть Город Недвижимость

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

Общество

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Медицина Общество

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Общество

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Общество

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Бизнес

Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

Бизнес Власть

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Бизнес Общество

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Общество

«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Общество

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Общество

В мэрии Новосибирска раскрыли маршруты, где запретят движение большегрузов

Общество

С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

Общество

Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

Недвижимость Общество

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Медицина

Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Общество

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Авто

Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Власть

Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя

Бизнес Общество

«Их воспитали сети»: меньше половины жителей Новосибирска покупает продукты местного производства

Бизнес Недвижимость

За 2025 год новосибирские застройщики уже заработали более 80 млрд рублей

Авто

Рынок подержанных кроссоверов в Новосибирске просел на  20 %

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности