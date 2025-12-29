Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Самый значительный скачок демонстрируют изолированные сетевые соединения – рост более чем в шесть раз. За ними следует виртуальный диск, объем использования которого увеличился вчетверо. Спрос на виртуальную инфраструктуру и объектное хранилище вырос в полтора раза.

Основными потребителями облачных сервисов в Новосибирской области выступают предприятия розничной торговли, за которыми следуют компании обрабатывающей промышленности, сферы информации и связи, а также финансовые и страховые организации.

Особенно заметно увеличилось использование облачных сервисов ритейлерами – двукратный рост. Инвестиции в облачные технологии в финансовом секторе увеличились в полтора раза, а у обрабатывающих предприятий – на треть.