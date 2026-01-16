Поиск здесь...
Город Недвижимость

Минувший строительный год в Новосибирске оказался эстетически интересным

Дата:

Самый заметный тренд — освоение площадок, принципиально значимых для сити-репутации города — имиджевых и потенциально открыточных

Думай о хорошем!

ЖК «Русское солнце» — олицетворение весьма отрадного для Новосибирска тренда. Тренд этот обрел статистическо-предметную наглядность именно в 2025-м. И в 2026-м, надеюсь, продолжит крепнуть, шириться и станет в итоге родовой чертой новосибирского девелопмента.

Он, тренд этот, вот каков: застройщики со здоровыми амбициями строят здания и комплексы с сильным пейзажно-имиджевым потенциалом в активных точках городской панорамы. Строят то, что потом войдет в туристические альбомы «Новосибирск», в блоги Славы Степанова Gelio и в наборы открыток для вокзальных и гостиничных киосков.

«Русское солнце» в этом смысле ― проект с форсированной имиджевой ролью: он стоит в месте, через которое проходит практически весь туристический поток Новосибирска — на улице, ведущей к зоопарку, прямо напротив троллейбусной остановки. Не просто заметный, а эпически заметный. Зоопарк в топ-листе новосибирских достопримечательностей ― позиция с особым рейтинговым местом. Ему даже пьедестал почета не нужен — у него свой, у него с собой было.

Посудите сами: НОВАТ, «наше все», многие гости города видят только снаружи. Да, он и снаружи впечатляет. Но без посещения балета или оперы, согласитесь, «конфета на раскушена, а фантик — не конфета». В зоопарке же были 99% гостей города: ценового стоп-фактора нет, удовольствие концептуально понятное при любом образовательном уровне, а манулы и капибары прославили Новосибирск на весь Рунет.

Так что и гость сибирской столицы, и ее абориген, идя почтить манулов, обязательно увидит «Русское солнце» и оценит его оригинальность. Как оценит — это уже вопрос вкуса конкретного гражданина. Но клише «безликий Новосибирск» в его уме точно уже не будет.

Все то, о чем мы так долго мечтали

По композиционной плотности и разнообразию форм к «Русскому солнцу» очень близок ЖК «Чернышевский» от ГК «СибирьИнвест».

«Чернышевский» в 2025-м продолжал расти и значительно укрупнил свой силуэт и пропорции

Его быстрое возникновение на пустоши у Димитровского моста ― в некотором смысле градостроительное чудо: ландшафтный потенциал места отмечали давно и многие, но никто не ждал, что там возникнет ТАКОЕ. С отчетливой отсылкой и к мему «СибЧикаго», и к американской архитектуре «ревущих двадцатых», и ко всем архитектурным практикам Крячкова. Он и цитатный, и очень новосибирский. Очень! Да, притяжательные прилагательные тоже могут иметь степени сравнения.

«Чернышевский» в 2025-м продолжал расти и значительно укрупнил свой силуэт и пропорции: тремя 30-этажными домами, эффектным кремовым домом со шпилем и ярусным силуэтом. А сейчас там в разгаре строительство еще одного шпиленосного гиганта — здания, которое по масштабам и детализации будет уже самым настоящим небоскребом чикагского стиля. Не высоткой, а именно небоскребом — таким, какие мы видели в экранизациях Фицджеральда, О’Генри и Драйзера.

Трампофобы могут выдохнуть — это не «прогиб под пендосов», а оммаж к книжной Америке, Америке наших фантазий. Той самой, которую Бутусов песней проводил, что только в книгах и осталась.

По планам, не оглашаемым слишком часто и громко, но вполне известным, архитектура «Чернышевского» — мастер-модель для застройки всей прибрежной территории, тянущейся вдоль цепочки улиц Владимировская/Фабричная. Точнее, одна из вероятных мастер-моделей. Ибо работают над ней и другие застройщики, создавая крупные, очень силуэтные дома с вариативными стилями.

Территория между берегом Оби и Фабричной ― теперь зона КРТ в распоряжении ГК «СибирьИнвест», и при удачном темпе проектно-строительных работ город уже к началу 2030-х получит новую часть своего речного фасада. Причем монументальную, архитектурно разнообразную и при этом достаточно цельную в качественно-статусном понимании. Потому что работают в зоне прямой ансамблевой близости страстно соперничающие компании (ГК «СМСС», ГК «Новый мир»), но, как и подобает нормальным соперникам, сравнимые по ресурсно-творческому уровню. Да, кто-то более пассионарен, кто-то менее. Но среднеобщий уровень — вполне VIP-сообщество.

Территория между берегом Оби и Фабричной ― теперь зона КРТ в распоряжении ГК «СибирьИнвест», и при удачном темпе проектно-строительных работ город уже к началу 2030-х получит новую часть своего речного фасада

Если процесс не даст сбоев и будет синергетичен, речной фасад Новосибирска протянется до самой Сухарной: высотки комплекса «Бирюзовая жемчужина» от ГК «СМСС» уже загодя построены и строятся в пропорциях для такой роли. С целевым масштабированием, так сказать. А еще — как архитектурное окружение будущего Заельцовского моста, который рассматривается в пунктирной перспективе 2030-х.

Южная часть береговой линии от нынешнего «Европейского Берега» тоже анонсирована как зона КРТ с мультибрендовым участием. Ее застройка должна продлить фронт «Евроберега» и протянуться до самого Бугринского моста. Клуб участников этого большого процесса сейчас в стадии формирования, весомая роль в нем принадлежит «Бруснике» и «СибирьИнвесту». Поэтому есть надежда, что речной фронтлайн Новосибирска будет и большим, и красивым ― действительно по чину третьего города страны.

Южная часть береговой линии от нынешнего «Европейского Берега» тоже анонсирована как зона КРТ с мультибрендовым участием

У ГК «Дом-Строй» возведение «мемных» зданий ― теперь вообще титульная строка концепции. Подход этот был заявлен еще «Флотилией» и продолжен тремя проектами: жилым комплексом «Горская Лагуна», «Тринити» в нашем Сити у станции метро «Октябрьская» (Базовое фото. — Ред.) и сити-кварталом LEMONT на площади Трубникова. Все три локации очень значимы именно в контексте сити-брендинга.

На примере «Горской Лагуны» уже видно, как это работает: здания с активным рельфно-цветовым решением фасада «повезли-потащили» все пространство на гряде улицы Горской и вдоль Стартовой. Во-первых, стали ансамблевым драйвером для этой территории, во-вторых, вступили в ансамблевый диалог со зданием «Сибирь-Арены». Которая уже состоявшаяся архитектурная знаменитость. Да, прославили ее операторские планы с хоккейных матчей. Но ведь прославили же!

На примере «Горской Лагуны» уже видно, как это работает: здания с активным рельфно-цветовым решением фасада «повезли-потащили» все пространство на гряде улицы Горской и вдоль Стартовой

Гонка за славой — процесс, к которому Новосибирск основательно подключился именно в 2025-м. Здоровые амбиции — это для мегаполиса нормально. Ну да, с состязанием за титул культурной столицы как-то стыдненько получилось. Но с эффектным архитектурным уплотнением ландшафта пока все хорошо, результативно.

Можно и лучше, конечно. Но каков ресурс, такова и интенсивность. Во всяком случае Новосибирск теперь старается. Не за пятерку от училки Истории старается. А по естеству своей судьбы — ему пришло время быть стильным. Дорос уже, акселерат!

Ранее редакция сообщала о том, что на левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной, а на правом снесут промзону ради возведения жилья. 

Фото редакции Infopro54.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Город Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска

Самый популярный пригородный маршрут назвали в Новосибирске
В Центральном парке Новосибирска появились обогреватели для рук

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Читать полностью

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области попросили областной Минстрой и мэрию Новосибирска конкретизировать ситуацию с созданием КРТ на территории города. Проблемы накопились. Напомним, уже более года в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

В частности, речь шла о площадках, занятых частными домами. В городе, в том числе в центральных районах, таких локаций достаточно много.

Читать полностью

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

В рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» ключевой деловой площадкой является форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Он предоставляет уникальную возможность для взаимодействия между представителями власти и бизнеса, обсуждения актуальных проблем строительной отрасли, поиска решений и их закрепления на законодательном уровне.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Правительство Новосибирской области, а также ведущие отраслевые объединения, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Форум ориентирован на владельцев, руководителей и специалистов строительных и смежных компаний, девелоперов, архитекторов, проектировщиков, инженеров.

Читать полностью

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Автор: Мария Гарифуллина

Стало известно, когда новосибирский ЦУМ окончательно прекратит свою работу и закроется для посетителей. Новый собственник сообщил оставшимся арендаторам о том, что они должны покинуть здание до 31 января текущего года. То есть торговая история знакового для города объекта завершится через две недели. Журналист Infopro54 посмотрел, что со зданием происходит сейчас, и поговорил об этом с предпринимателями и теми, кто помнит, каким был ЦУМ в разное время.

Первое, что бросается в глаза при подходе к ЦУМу — это практически пустая парковка перед ним. В текущих условиях, когда в городе снегом завалена существенная часть парковочных мест, это кажется почти роскошью. К вопросу о парковке ЦУМа мы еще вернемся. А пока — о том, что внутри магазина. Для посетителей открыт только первый этаж. Его пространство давно было поделено между многочисленными арендаторами. Часть из них уже съехала: одни — после того, как стало известно, что ЦУМ решено снести, другие — гораздо раньше. О них напоминают оставшиеся вывески, пустующее торговое оборудование и манекены.

Читать полностью

Покупатели ИЖС в Новосибирской области жалуются на отсутствие дорог и школ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области идет масштабная работа по переводу всего индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета. На начало 2025 года в регионе были заключены 15 договоров эскроу на 100 млн рублей, на конец 2025-го — 266 на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания сообщил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

— В 2025-м было выявлено много мошеннических схем с ИЖС, поэтому мы ведем работу с гражданами, с банками, чтобы все подрядные договоры на строительство ИЖС шли только через эскроу-счета, — добавил чиновник.

Читать полностью
