Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос тариф по ОСАГО, но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Он напомнил, что небольшая ежегодная индексация транспортного налога (на 11%) вызвала в регионе негативные отзывы, а в случае с ОСАГО рост составил в разы.

— У транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч. При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас, по оценкам экспертов, их доля увеличится, — заявил Валерий Ильенко.

При этом он сообщил, что правоохранительные органы в регионе возбудили уже 250 уголовных дел, связанных с мошенничеством в ОСАГО.

— Сейчас рассматривается вопрос квалификации о создании преступного сообщества. Не исключено, что в него входят и аварийные комиссары, и автоюристы, не исключаю, что к нему имеют отношение и страховые компании, — говорит председатель транспортного комитета.

За обращение в Госдуму и ЦБ проголосовали все депутаты комитета. Документ будет вынесен на рассмотрение январской сессии.

Валерий Ильенко также отметил, что в Москве тестируются камеры, которые будут автоматически определять наличие полиса ОСАГО у водителей.

— 10 камер проехал — 10 штрафов получил, — отметил депутат.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в среднем по стране около 10% российских водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО.

Напомним, по данным страховщиков, в 2025 году в Новосибирской области было собрано 6,7 млрд взносов по автогражданке, выплачено 9,3 млрд рублей страховых возмещений. По оценке представителей страховых компаний, такая разница обусловлена большим количество автоподстав и мошенничеств.

Стоит отметить, что новосибирские страховщики уже давно настаивают на введении института расследователей, а также предостерегают водителей при ДТП заключать договоры цессии с автоюристами.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за роста стоимости полиса ОСАГО в регионе ускорилась инфляция в стоимости автозапчастей.