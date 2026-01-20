Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Соответствующее обращение будет вынесено на голосование январской сессии Заксобрания

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос тариф по ОСАГО, но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Он напомнил, что небольшая ежегодная индексация транспортного налога (на 11%) вызвала в регионе негативные отзывы, а в случае с ОСАГО рост составил в разы.

— У транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч.  При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас, по оценкам экспертов, их доля увеличится, — заявил Валерий Ильенко.

При этом он сообщил, что правоохранительные органы в регионе возбудили уже 250 уголовных дел, связанных с мошенничеством в ОСАГО.

— Сейчас рассматривается вопрос квалификации о создании преступного сообщества. Не исключено, что в него входят и аварийные комиссары, и автоюристы, не исключаю, что к нему имеют отношение и страховые компании, — говорит председатель транспортного комитета.

За обращение в Госдуму и ЦБ проголосовали все депутаты комитета. Документ будет вынесен на рассмотрение январской сессии.

Валерий Ильенко также отметил, что в Москве тестируются камеры, которые будут автоматически определять наличие полиса ОСАГО у водителей.

— 10 камер проехал — 10 штрафов получил, — отметил депутат.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в среднем по стране около 10% российских водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО.

Напомним, по данным страховщиков, в 2025 году в Новосибирской области было собрано 6,7 млрд взносов по автогражданке, выплачено 9,3 млрд рублей страховых возмещений. По оценке представителей страховых компаний, такая разница обусловлена большим количество автоподстав и мошенничеств.

Стоит отметить, что новосибирские страховщики уже давно настаивают на введении института расследователей, а также предостерегают водителей при ДТП заключать договоры цессии с автоюристами.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за роста стоимости полиса ОСАГО в регионе ускорилась инфляция в стоимости автозапчастей

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : ОСАГО мошенничество автоподставы

312
0
0
Предыдущая статья
Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году
Следующая статья
Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью

В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

В Новосибирской области с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель». За период ее существования 225 педагогов заключили контракты с общеобразовательными учреждениями в 31 муниципальном образовании региона. Главным стимулом для участников программы служит единовременная выплата в 1 миллион рублей, которую учитель может использовать по своему усмотрению.

Министр образования области Мария Жафярова отметила, что в 2025 году Новосибирской области выделено 10 мест в рамках программы. Приступившие к работе педагоги – это учителя начальных классов, технологии, русского и английского языков, математики и географии, распределенные в Новосибирский, Чулымский, Доволенский и Коченевский районы, а также в р. п. Кольцово.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Читать полностью

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Читать полностью

Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Автор: Юлия Данилова

Местные власти в районах области подготовили 26 официальных мест для купаний — там дежурят спасатели, полицейские, медики, волонтеры и представители администрации. Однако в селе Мереть и Чингисском сельсовете купели не открыли из‑за аномальных морозов (из числа заявленных ранее), сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На 12.00 19 января обряд совершили 2 646 человек. Для охраны порядка задействованы около 400 человек и 150 единиц техники, организованы палатки с обогревом и горячий чай, к купелям проложены дорожки из сена, предотвращающие скольжение.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Общество

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Недвижимость

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности