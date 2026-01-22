Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

— Банк России рассмотрит возможность изменения тарифов в регионе только после того, как ситуация на рынке ОСАГО кардинально изменится, — подчеркнул Николай Морев.

Он пояснил, что для этого необходимо принять ряд мер:

усилить взаимодействие региональных властей, правоохранительных органов и страховщиков,

обеспечить доступ страховщиков к камерам видеонаблюдения на дорогах для анализа обстоятельств ДТП,

обеспечить регулярную проверку полисов ОСАГО у автовладельцев,

проводить просветительскую кампанию среди населения.

Напомним, новосибирские депутаты на этой неделе потребовали отменить региональный коэффициент по ОСАГО. Это предложение будет вынесено на рассмотрение январской сессии регионального парламента.

Комментируя инициативу областных коллег, депутат Госдумы от региона Александр Аксененко отмечал, что еще до новогодних праздников направлял обращения в ФАС и Банк России с просьбой пересмотреть тарифы ОСАГО в Новосибирской области.

— По мнению Центробанка, оснований для снижения тарифов ОСАГО сейчас нет, так как уровень страховых случаев и выплат в регионе выше среднероссийского. Привлекло внимание и другое утверждение: почти каждая пятая страховая выплата в области связана с повторными ДТП одних и тех же участников, что регулятор трактует как признаки преднамеренности. Получается, вместо того, чтобы бороться с настоящими «автоподставщиками», страховые просто перекладывают свои «потери» на всех автовладельцев региона. Крайне спорное решение, — заявил Аксененко.

С 9 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), средняя премия по договору ОСАГО в Новосибирской области выросла в 1,4 раза. Число договоров (без учета краткосрочных) за 1,5 месяца упало по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 35,6%. Общие страховые сборы по ОСАГО в регионе снизились на 10,8% — с 676,138 до 603,356 млн рублей.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко говорил, что у транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч. При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас их доля увеличивается.

В отдельных жалобах граждан, которые поступают к Аксененко, речь идет об увеличении цены страховки в три-четыре раза, сообщил депутат.

Стоит отметить, что новосибирские страховщики уже давно настаивают на введении института расследователей, требуют доступа к камерам фото и видеофиксации, а также предостерегают водителей при ДТП заключать договоры цессии с автоюристами.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за роста стоимости полиса ОСАГО в регионе ускорилась инфляция в стоимости автозапчастей.