Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В ЦБ предложили обеспечить доступ страховщиков к камерам видеонаблюдения

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

— Банк России рассмотрит возможность изменения тарифов в регионе только после того, как ситуация на рынке ОСАГО кардинально изменится, — подчеркнул Николай Морев.

Он пояснил, что для этого необходимо принять ряд мер:

  • усилить взаимодействие региональных властей, правоохранительных органов и страховщиков,
  • обеспечить доступ страховщиков к камерам видеонаблюдения на дорогах для анализа обстоятельств ДТП,
  • обеспечить регулярную проверку полисов ОСАГО у автовладельцев,
  • проводить просветительскую кампанию среди населения.

Напомним, новосибирские депутаты на этой неделе потребовали отменить региональный коэффициент по ОСАГО. Это предложение будет вынесено на рассмотрение январской сессии регионального парламента.

Комментируя инициативу областных коллег, депутат Госдумы от региона Александр Аксененко отмечал, что еще до новогодних праздников направлял обращения в ФАС и Банк России с просьбой пересмотреть тарифы ОСАГО в Новосибирской области.

— По мнению Центробанка, оснований для снижения тарифов ОСАГО сейчас нет, так как уровень страховых случаев и выплат в регионе выше среднероссийского. Привлекло внимание и другое утверждение: почти каждая пятая страховая выплата в области связана с повторными ДТП одних и тех же участников, что регулятор трактует как признаки преднамеренности. Получается, вместо того, чтобы бороться с настоящими «автоподставщиками», страховые просто перекладывают свои «потери» на всех автовладельцев региона. Крайне спорное решение, — заявил Аксененко.

С 9 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), средняя премия по договору ОСАГО в Новосибирской области выросла в 1,4 раза. Число договоров (без учета краткосрочных) за 1,5 месяца упало по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 35,6%. Общие страховые сборы по ОСАГО в регионе снизились на 10,8% — с 676,138 до 603,356 млн рублей.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко говорил, что у транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч.  При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас их доля увеличивается.

В отдельных жалобах граждан, которые поступают к Аксененко, речь идет об увеличении цены страховки в три-четыре раза, сообщил депутат.

Стоит отметить, что новосибирские страховщики уже давно настаивают на введении института расследователей, требуют доступа к камерам фото и видеофиксации, а также предостерегают водителей при ДТП заключать договоры цессии с автоюристами.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за роста стоимости полиса ОСАГО в регионе ускорилась инфляция в стоимости автозапчастей

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ОСАГО автомошенники

3 727
0
0
Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

На днях на одном из городских новостных порталов прочитал отзыв новосибирца, впервые побывавшего в Оперном театре. Возникло желание также высказаться на эту тему.

Не открою Америку, если скажу, что Оперный, или НОВАТ — главный культурный и имиджевый символ нашего города. Ровесник Великой Победы, с мая 1945 года по сегодняшний день он остаётся визитной карточкой Новосибирска, а побывать в нём стремятся не только новосибирцы — специально ради него к нам приезжают со всей России. Это приятно и важно. Потому что это то, что формирует городскую идентичность, повышает узнаваемость и популярность городского бренда и способствует привлекательности города для туристов.

Читать полностью

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Автор: Мария Гарифуллина

Удмуртия предложила федеральному Минсельхозу создать в стране интервенционный фонд молочной продукции. Госсовет республики направил соответствующее обращение министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. Infopro54 попросил сибирский отраслевой союз прокомментировать эту инициативу.

В своём обращении власти Удмуртии сообщили о существенном снижении закупочных цен на сырое молоко из-за избытка готовой продукции на рынке и снижения спроса. По их данным, цена для крупных предприятий упала за год на 12 рублей, а для небольших производителей — почти на 20 рублей. Среди основных причин называется невыгодный из-за сильного рубля экспорт и рост производственных затрат.

Читать полностью

В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили повысить стипендии студентам-очникам до прожиточного минимума по России.

Законопроект об изменениях в законодательстве будет представлен на рассмотрение Госдумы. Инициативу предложил лидер партии Сергей Миронов.

Читать полностью

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области не теряет остроты вопрос противодействия нелегальной миграции. На это обратил внимание заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В прошлом году в регионе отмечен рост числа преступлений, совершённых иностранными гражданами. При этом почти в два раза увеличилось количество уголовно-наказуемых деяний данной категории лиц в сфере незаконного оборота наркотиков. Больше расследовано преступлений, совершённых трудовыми, а также незаконными мигрантами, — перечислил Зайцев.

Читать полностью

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Автор: Мария Гарифуллина

В прессе, сначала в западной, а потом в России, появились прогнозы учёных о возможной глобальной пандемии «Болезни X» в 2026 году. В числе потенциальных угроз эпидемиологи называют вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и Оропуче. Infopro54 публикует комментарии экспертов о рисках новой пандемии и исследованиях вирусов, которые есть в обновлённом списке.

Термин «Болезнь X» («Disease X») используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 2018 года. Он обозначает теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. То есть «Болезни X» не существует. Это — концепция, которая указывает системам здравоохранения и научным сообществам на существующие риски, чтобы они были готовы быстро реагировать на новые угрозы. В перечень вирусов, способных вызвать катастрофическую пандемию, ранее были включены SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вирус Эбола, вирус Зика, вирус Нипах, коронавирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).

Читать полностью

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

Читать полностью
Культура

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

Бизнес Финансы

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Бизнес

«Теремок» выбрал Новосибирск для экспансии

Общество

В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

Власть Право&Порядок

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Власть

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Бизнес Город Недвижимость Общество

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Финансы

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

Общество

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Власть

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Недвижимость

Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Спорт

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
