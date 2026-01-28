Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, потребность в скоростном интернете особенно велика зимой. Чтобы не переохлаждать руки и телефон, хочется оперативно отправить сообщение, найти ближайшее кафе или заказать такси, именно поэтому необходимо последовательно улучшать связь в ключевых местах города для удобства новосибирцев. Летом обновили оборудование на Михайловской набережной, а до этого – в парке возле новой ледовой арены.