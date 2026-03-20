Служитель Новосибирского крематория рассказал об огненных погребениях

Новосибирец Сергей Израйлев, известный в соцсетях как служитель крематория, снимает ролики о ритуальных услугах, которые набирают миллионы просмотров. Его канал имеет 34 тысячи подписчиков.

Он работает в крематории почти девять лет начальником газовой службы, начав с должности инженера-энергетика, где занимался техническим обслуживанием территории. Специалист провёл более тысячи огненных погребений, сейчас времени на это не остаётся, много другой работы.

Работник обозначил несколько ключевых этапов процесса: приёмка тела и проверка документов. Если планируется церемония прощания, тело не подвергают кремации сразу. Его передают танатопрактику для подготовки, а затем оно поступает в зал прощания в соответствии с графиком. Если церемония не заказана, гроб отправляют на кремацию в порядке очереди.

Сотрудники соблюдают дресс-код: носят чистую одежду — белые рубашки, классические брюки и жилеты.

— Это наш дресс-код. Всё началось с Сергея Борисовича Якушина, который открыл крематорий. Он побывал во многих странах, смотрел, как работают разные крематории, и перенимал их опыт. Сделал так, что каждый сотрудник прилично одет. Это не простой рабочий, а служащий ритуальной сферы. Выглядеть он должен соответствующе, достойно и опрятно, так как участвует в церемонии прощания, — добавил собеседник ГОРСАЙТА.

При захоронении урны в колумбарий работник должен быть в униформе и белых перчатках — это проявление уважения к процедуре.

Крематорий работает круглосуточно, с момента открытия он ни разу не закрывался. Даже в праздники сотрудники остаются на месте, ведь смерть приходит внезапно. Поэтому Сергей считает себя настоящим служителем крематория. Так он и назвал свой блог.

— Долго и упорно думал об этом. Просто «работник крематория» не подошло бы, а слово «служитель» отражает всю суть, никакой мистики или метафоричности здесь нет, и слово — звучит, — указал сибиряк.

Сергей намерен продолжать развивать тему кремации в своих соцсетях. Этот способ погребения пока мало известен широкой публике, но его популярность растёт. Всё больше родственников выбирают кремацию, и Сергей хочет делиться этой информацией с подписчиками.

— Количество кремаций растёт. Сейчас их порядка 10 тысяч в год. Это связано с тем, что люди, наконец, узнают о процедуре. Они понимают, что это не утилизация тела для бедных. Это такой же обряд погребения — огненное захоронение, — посчитал собеседник.

Новосибирский крематорий сегодня — один из самых известных в России. Сюда приезжают учиться, чтобы стать танатопрактиками или церемониймейстерами. Эти профессии оказались востребованными, несмотря на свою специфику. Сергей рассказал, что попасть в эту сферу сложно: текучки кадров практически нет. Если кто-то уходит, то обычно это связано с выходом на пенсию.

Крематорий отличается тем, что на его территории находится Музей мировой погребальной культуры. Там можно узнать о кремации, традициях погребения и культуре похорон.

Ранее директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин рассказывал Infopro54 о том, что летом два крематория Новосибирска в среднем проводят около 900 кремаций в месяц, зимой 1000-1300. Речь идет не только о кремации умерших из Новосибирской области. Крематории работают с клиентами из Красноярска, Омска, Казахстана, Забайкальского края.

