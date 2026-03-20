Служитель Новосибирского крематория рассказал об огненных погребениях

Автор: Артем Рязанов

Популярность этого способа захоронения в регионе растет. За год проводится уже около 10 тысяч кремаций

Новосибирец Сергей Израйлев, известный в соцсетях как служитель крематория, снимает ролики о ритуальных услугах, которые набирают миллионы просмотров. Его канал имеет 34 тысячи подписчиков.

Он работает в крематории почти девять лет начальником газовой службы, начав с должности инженера-энергетика, где занимался техническим обслуживанием территории. Специалист провёл более тысячи огненных погребений, сейчас времени на это не остаётся, много другой работы.

Работник обозначил несколько ключевых этапов процесса: приёмка тела и проверка документов. Если планируется церемония прощания, тело не подвергают кремации сразу. Его передают танатопрактику для подготовки, а затем оно поступает в зал прощания в соответствии с графиком. Если церемония не заказана, гроб отправляют на кремацию в порядке очереди.

Сотрудники соблюдают дресс-код: носят чистую одежду — белые рубашки, классические брюки и жилеты.

— Это наш дресс-код. Всё началось с Сергея Борисовича Якушина, который открыл крематорий. Он побывал во многих странах, смотрел, как работают разные крематории, и перенимал их опыт. Сделал так, что каждый сотрудник прилично одет. Это не простой рабочий, а служащий ритуальной сферы. Выглядеть он должен соответствующе, достойно и опрятно, так как участвует в церемонии прощания, — добавил собеседник ГОРСАЙТА.

При захоронении урны в колумбарий работник должен быть в униформе и белых перчатках — это проявление уважения к процедуре.

Крематорий работает круглосуточно, с момента открытия он ни разу не закрывался. Даже в праздники сотрудники остаются на месте, ведь смерть приходит внезапно. Поэтому Сергей считает себя настоящим служителем крематория. Так он и назвал свой блог.

— Долго и упорно думал об этом. Просто «работник крематория» не подошло бы, а слово «служитель» отражает всю суть, никакой мистики или метафоричности здесь нет, и слово — звучит, — указал сибиряк.

Сергей намерен продолжать развивать тему кремации в своих соцсетях. Этот способ погребения пока мало известен широкой публике, но его популярность растёт. Всё больше родственников выбирают кремацию, и Сергей хочет делиться этой информацией с подписчиками.

— Количество кремаций растёт. Сейчас их порядка 10 тысяч в год. Это связано с тем, что люди, наконец, узнают о процедуре. Они понимают, что это не утилизация тела для бедных. Это такой же обряд погребения — огненное захоронение, — посчитал собеседник.

Новосибирский крематорий сегодня — один из самых известных в России. Сюда приезжают учиться, чтобы стать танатопрактиками или церемониймейстерами. Эти профессии оказались востребованными, несмотря на свою специфику. Сергей рассказал, что попасть в эту сферу сложно: текучки кадров практически нет. Если кто-то уходит, то обычно это связано с выходом на пенсию.

Крематорий отличается тем, что на его территории находится Музей мировой погребальной культуры. Там можно узнать о кремации, традициях погребения и культуре похорон.

Ранее директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин рассказывал Infopro54 о том, что летом два крематория Новосибирска в среднем проводят около 900 кремаций в месяц, зимой 1000-1300. Речь идет не только о кремации умерших из Новосибирской области. Крематории работают с клиентами из Красноярска, Омска, Казахстана, Забайкальского края.

Ранее редакция сообщала о том, что около 60% новосибирцев пользуются услугами черных ритуальных агентов.

Источник фото: Горсайт / Автор — Сергей Израйлев.

В «Новосибирский крематорий» пришли приставы

Автор: Юлия Данилова

Сегодня, 7 марта, в «Новосибирский крематорий» приехали приставы и СОБР.  Об этом сообщил адвокат Дмитрий Шитов в своем телеграм-канале и выложил соответствующее видео. Он отметил, что представители власти «стоят на входе и ждут разрешения, чтобы зайти».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин подтвердил Infopro54, что видео достоверное и приставы приезжали в крематорий.

За год кремация умерших в Бердске подорожала в два раза

Автор: Юлия Данилова

Исполняющий обязанности главы Бердска Сергей Лавров подписал постановление о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска». Согласно документу, на гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в 2025 году закладывается 14 158 рублей. В перечень входит оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий), погребение, в том числе, стоимость рытья стандартной могилы. Кремация будет стоить 27 117 рублей. Причем, 20 тысяч из этой суммы выделяется на погребение, 10 тысяч непосредственно на кремацию.

Услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, остальным категориям граждан в 2025 году в Бердске будут стоить 15 461 и 25 253 рублей соответственно.

Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства

Автор: Юлия Данилова

В Госдуму поступили поправки к федеральному закону №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве (ГЧП)». В поправках предлагается включить в список объектов, которые можно строить в рамках ГЧП, крематории, стены для скорби и другие здания и сооружения для погребения умерших. Об этом сообщил «Коммерсант».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин назвал эту инициативу интересной. По его словам, сейчас на территории России работают 35 крематориев, большая часть из них была построена в 2000-2022 годах. Сейчас интерес инвесторов к этой теме падает. Удачных новых государственных проектов в этой сфере в принципе нет.

От рака желудка умер основатель новосибирского крематория

Автор: Марина Санькова

По сообщению КП-Новосибирск, умер владелец и основатель новосибирского крематория Сергей Якушин. Он впервые в России организовал международную выставку «Некрополь», был новатором в сфере похоронного дела.

— 4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже, — указано в сообщении на сайте новосибирского крематория

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

