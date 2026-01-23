В Госдуме предложили работодателям переводить сотрудников на удаленку в морозы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить право работников на временный переход на дистанционный режим в период сильных морозов. Он обратился с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову.

— В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить право работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов, — сказано в документе.

В обращении предлагается дать регионам право самостоятельно устанавливать пороговые значения температуры, учитывая местные климатические условия. Когда эти значения будут достигнуты, работодатели смогут, если это возможно по характеру работы, разрешить сотрудникам временно трудиться удаленно.

Также важно определить максимальную продолжительность такого режима, например, до пяти дней в пределах одного периода неблагоприятных погодных условий.

Вице-спикер Госдумы считает, что опыт массового перехода на удаленную работу показал эффективность этого формата как временной меры для поддержания непрерывности бизнеса.

— Реализация данной инициативы позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность как для работников, так и для работодателей, — сказал Чернышов изданию РИО Новосибирск.

Напомним, в этом году Новосибирскую периодически накрывают аномальные морозы. Температура снижается до -40 градусов. Судя по сообщениям в соцсетях, горожане жалуются на перебои с общественным транспортом. Из-за сильных морозов ломались пригородные электрички.

Сейчас пороговые значения температуры вводятся для школьников. Занятия отменяются при похолодании:

Для учащихся 1–4 классов — −25 °C и ниже.

Для школьников 5–9 классов — при −30 °C и ниже.

Старшеклассники 10–11 классов могут не посещать школу при морозах от −35 °C.

