Собственника рухнувшего магазина в Новосибирске задержали следователи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения здания в Новосибирской области. Напомним, двухэтажное здание магазина обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину. Однако, как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, мужчина не подавал признаков жизни. Реанимационные действия не помогли, и врачи констатировали его смерть. У одной из женщин травмы средней степени тяжести.

По данным областной прокуратуры, собственник здания задержан на 48 часов.

— Собственник помещения, расположенного на улице Наумова задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску. Мужчина, 1982 года рождения, доставлен полицейскими в следственные органы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Стоит отметить, что вечером 21 января мэрия Новосибирска распространила сообщение о том, что магазин в Первомайском районе был самовольной постройкой. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал. Мэрия пыталась снести объект через суд, но застройщик – Сергей Турков – добился признания права собственности на объект.

— Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на застройщике, — заявили в мэрии.

В связи с обрушением части здания торгового центра в Первомайском районе Новосибирска мэр Максим Кудрявцев поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега.

По данным сервиса Контур.Фокус, Сергей Турков является директором и учредителем компании ООО «МС-ГРУПП» (производство строительно-монтажных работ), а также участником ООО «Высокий» (добыча руд и песков драгметаллов) и ООО «Огнеупор» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы настаивают на масштабной проверке всех подобных объектов в городе.