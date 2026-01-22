Поиск здесь...
Право&Порядок

Собственника рухнувшего магазина в Новосибирске задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Под завалами здания погиб человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения здания в Новосибирской области. Напомним, двухэтажное здание магазина обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину. Однако, как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, мужчина не подавал признаков жизни. Реанимационные действия не помогли, и врачи констатировали его смерть. У одной из женщин травмы средней степени тяжести.

По данным областной прокуратуры, собственник здания задержан на 48 часов.

— Собственник помещения, расположенного на улице Наумова задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску. Мужчина, 1982 года рождения, доставлен полицейскими в следственные органы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Стоит отметить, что вечером 21 января мэрия Новосибирска распространила сообщение о том, что магазин в Первомайском районе был самовольной постройкой. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал. Мэрия пыталась снести объект через суд, но застройщик – Сергей Турков – добился признания права собственности на объект.

— Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на застройщике, — заявили в мэрии.

В связи с обрушением части здания торгового центра в Первомайском районе Новосибирска мэр Максим Кудрявцев поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега.

По данным сервиса Контур.Фокус, Сергей Турков является директором и учредителем компании ООО «МС-ГРУПП» (производство строительно-монтажных работ), а также участником ООО «Высокий» (добыча руд и песков драгметаллов) и ООО «Огнеупор» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы настаивают на масштабной проверке всех подобных объектов в городе. 

Фото пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : самовольная постройка Обрушение

Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Автор: Юлия Данилова

Магазин в Первомайском районе Новосибирска был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (согласно сведений ЕГРН – собственником является Турков Сергей Иванович) по ул. Наумова в Первомайском районе города Новосибирска. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении мэрии.

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Автор: Юлия Данилова

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный

Автор: Артем Рязанов

Транспортная прокуратура начала проверку после схода с пути поезда на станции Новосибирск-Главный.

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 18 января около 4 часов утра по местному времени на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ вагон пригородного поезда сошёл с рельсов.

В Новосибирске раскрыли схему хищения квартир на 39 млн

Автор: Артем Рязанов

Завершено расследование громкого дела о крупном мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, группа из четырёх человек обвиняется в 29 эпизодах мошенничества и отмывании денег. Общий ущерб от их действий составил более 39 миллионов рублей.

От сумы и от тюрьмы: сотрудники налоговой попались на взятках в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирске оперативники УФСБ совместно с безопасниками регионального УФНС пресекли коррупционную деятельность сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 20.

По данным УФСБ, руководящий работник МИФНС получал взятки в крупном размере через сотрудницу инспекции — посредницу, действовавшую в интересах коммерческих организаций. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в невнесении в ЕГРЮЛ сведений о коммерческих организациях, фальсификации материалов мероприятий налогового контроля. В январе 2025 года алчный начальник уволился из инспекции.

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске осудили семерых мошенников за хищение более 21,7 миллиона рублей у 55 человек. Суд признал их виновными в краже и мошенничестве, совершенных в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года в разных регионах России.

В соответствии с разработанным преступным планом «организатор» группы привлек нескольких лиц, которые создавали сайты интернет-магазинов, специализирующихся на продаже комплектующих к персональным компьютерам, бытовой техники и мобильных телефонов по заниженной цене, и размещали рекламу указанных сайтов на интернет-ресурсах с ложной информацией об их продаже.

