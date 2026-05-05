Мост через Власиху в Оби завершат осенью 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Власти объяснили причину задержки ремонта объекта

В городе Обь (Новосибирская область) жители заметили странную табличку на мосту через реку Власиха. Табличка сообщала, что капитальный ремонт моста должен был завершиться 5 декабря 2025 года, а строительство планировалось с 14 июля по 5 декабря 2025 года. Сейчас, 20 апреля 2026 года, работы, вероятно, ещё не завершены. Телефон ответственного за ремонт закрашен.

— Мне кажется, или что-то не так на этой табличке? Вроде уже 2026 год, — с иронией написал автор поста в паблике «Город Обь Онлайн».

Редакция Om1 Новосибирск запросила информацию у администрации Новосибирского района. В администрации пояснили, что мост через Власиху находится в муниципальной собственности и управлении МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Контракт с ООО «ГИСС» расторгли 13 января 2026 года. Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Новый контракт с ООО «ПК МВГ» заключен 6 февраля 2026 года. Работы на объекте планируют завершить осенью 2026 года. На объекте установлен информационный щит подрядчика, старый щит остался от предыдущего подрядчика. Администрация района не знает о закрашенном номере телефона.

Фото: паблик «Город Обь Онлайн».
Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Автор: Артем Рязанов

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Казармы в Новосибирском военном училище построят к новому учебному году

Автор: Артем Рязанов

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков проинспектировал ход строительства новых объектов на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Задача по модернизации казарменно-жилищного фонда НВВКУ и инфраструктуры полигона была поставлена по итогам визита в училище министра обороны РОсиси Андрея Белоусова.

— В соответствии с поручением Министра обороны РФ на территории вуза с нуля возводятся две новые 5-этажные казармы. В каждой новой казарме площадью в 7722,7 кв. м разместятся по 600 курсантов. На строительной площадке работают 150 человек и 7 единиц техники. Ввод в эксплуатацию новых построек планируется к новому учебному году, — говорится в сообщении.

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

На ремонт участка трассы «Иртыш» выделили 676 млн

Автор: Артем Рязанов

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» ищет подрядчика для ремонта трассы Р-254 «Иртыш». Работы пройдут на участке с 68-го по 76-й километр, который включает Северный обход Новосибирска. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 675,8 миллиона рублей. Заявки от компаний принимаются до 28 апреля. Ремонт разбили на четыре этапа, полностью завершить его планируют до конца октября 2028 года.

Новосибирск забрал на себя 80% новостроек в регионе

Автор: Оксана Мочалова

Почти 80% всех новостроек Новосибирской области строятся в самом Новосибирске. К концу ноября 2025 года общий объем жилищного строительства в регионе достиг 3,9 миллиона квадратных метров. Из них 3,08 миллиона квадратов, или 79,1%, приходится на мегаполис.

Аналогичная картина наблюдается и по количеству квартир. Из почти 79 тысяч строящихся жилых единиц по области около 63 тысяч (79,8% от общего числа) находятся в Новосибирске, сообщили в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы.

