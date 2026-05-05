Мост через Власиху в Оби завершат осенью 2026 года

В городе Обь (Новосибирская область) жители заметили странную табличку на мосту через реку Власиха. Табличка сообщала, что капитальный ремонт моста должен был завершиться 5 декабря 2025 года, а строительство планировалось с 14 июля по 5 декабря 2025 года. Сейчас, 20 апреля 2026 года, работы, вероятно, ещё не завершены. Телефон ответственного за ремонт закрашен.

— Мне кажется, или что-то не так на этой табличке? Вроде уже 2026 год, — с иронией написал автор поста в паблике «Город Обь Онлайн».

Редакция Om1 Новосибирск запросила информацию у администрации Новосибирского района. В администрации пояснили, что мост через Власиху находится в муниципальной собственности и управлении МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Контракт с ООО «ГИСС» расторгли 13 января 2026 года. Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Новый контракт с ООО «ПК МВГ» заключен 6 февраля 2026 года. Работы на объекте планируют завершить осенью 2026 года. На объекте установлен информационный щит подрядчика, старый щит остался от предыдущего подрядчика. Администрация района не знает о закрашенном номере телефона.

