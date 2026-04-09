В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

Искусственный интеллект может быть органично вписан в преподавание истории в школе: виртуальные реконструкции, симуляции событий, анализ исторических документов переводят обучение из механического запоминания информации в проживание и осмысление. Такое мнение высказала заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Викторовна Дружинина.

— Ключевой вопрос для учителя сегодня – не «как внедрить нейросеть в образование?», а «зачем?». Искусственный интеллект становится не волшебной палочкой, а инструментом-усилителем, который работает только при осмысленном использовании, — отметила Юлия Дружинина.

По её словам, начинать интеграцию ИИ нужно с оценки потребностей класса. Если ученикам трудно работать с текстом, нейросеть помогает анализировать исторические документы. Если дети путаются в датах, на помощь приходят интерактивные временные шкалы.

— Внедрять технологии искусственного интеллекта в педагогическую практику важно постепенно, с обязательной обратной связью от школьников, а не «цифровым штурмом, — говорит эксперт.

Чтобы нейросеть вместо помощи детям не стала работать за них, в образовательном процессе важно удерживать фокус не только на результате, но и на процессе. Необходимо учить школьников формулировать запросы к искусственному интеллекту, проверять факты, отличать «галлюцинации» искусственного интеллекта от настоящих документов. Педагог, как подчеркивает Юлия Дружинина, превращается в навигатора смыслов.

— Важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет традиционные методы обучения и педагога, а дополняет: берёт на себя рутину, освобождая время для эмпатии, дискуссий, работы со смыслами, — объяснила она.

В НГПУ рекомендуют чередовать цифровые и аналоговые форматы: например, чтобы анализ цифровых данных сменялся рукописными текстами, симуляции – письмами «от лица» исторических персонажей.

Важна и этическая составляющая использования искусственного интеллекта в образовании.

— Необходимо создать условия для понимания школьниками: данные, которые даёт машина, не нейтральны. Алгоритмы могут усиливать одни трактовки событий и стирать другие, — указывает Юлия Дружинина.

Среди факторов, замедляющих внедрение ИИ в образовательную практику, специалист называет недостаточно развитую инфраструктуру, подготовку кадров, действующие нормативы. Эти сложности решаются через гибридные модели и методическую поддержку педагогов.

— Использование инструментов искусственного интеллекта в образовании – это не «модный урок». Это глубина, осмысленность и сохранение главного – человеческого измерения, где учитель остаётся проводником в мир знаний и ценностей, — заключает Юлия Дружинина.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ