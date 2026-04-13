Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Региональное отделение Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Сибири выпустило интерактивную карту рекламного рынка округа. С ее помощью разработчики систематизировали информацию о ключевых игроках индустрии.

На данный момент на карте указывается информация о 31 компании, которые работают в девяти ключевых направлениях:

Digital-маркетинг и перформанс,

Digital-разработка,

Брендинг и айдентика,

Дизайн и UX/UI,

Медиа и продакшн,

Стратегия и консалтинг,

PR и коммуникации,

Креатив и контент,

Специализированные маркетинговые решения.

Директор АКАР Сибирь, сооснователь креативного агентства Sinners Сергей Заволоко пояснил, что экосистема формируется с учетом последних тенденций на российском рекламном рынке и описывает реальный функционал действующих агентств.

— Для агентств включение на карту — в первую очередь вопрос профессиональной видимости. Их можно быстрее найти, точнее соотнести с конкретной задачей и воспринимать как часть региональной индустрии, а не как случайных подрядчиков. Для рекламодателей выгода тоже очевидна: карта снижает хаос выбора и позволяет не тратить лишнее время на первичный скрининг, — добавил Заволоко.

Судя по карте, у 10 компаний центральный офис находится в Новосибирске, у 5 — в Красноярске и Иркутске. Причем, в Новосибирске работают 12 из представленных на карте игроков.

АКАР — отраслевая ассоциация, которая более 30 лет объединяет игроков рекламного рынка. По данным ассоциации, на три медиасегмента в Новосибирске в 2025 году пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка. Тренды, формирующиеся в регионе, отражают ситуацию в отрасли.