Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Автор: Юлия Данилова

Профильная ассоциация систематизирует региональную индустрию

Региональное отделение Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Сибири выпустило интерактивную карту рекламного рынка округа. С ее помощью разработчики систематизировали информацию о ключевых игроках индустрии.

На данный момент на карте указывается информация о 31 компании, которые работают в девяти ключевых направлениях:

  • Digital-маркетинг и перформанс,
  • Digital-разработка,
  • Брендинг и айдентика,
  • Дизайн и UX/UI,
  • Медиа и продакшн,
  • Стратегия и консалтинг,
  • PR и коммуникации,
  • Креатив и контент,
  • Специализированные маркетинговые решения.

Директор АКАР Сибирь, сооснователь креативного агентства Sinners Сергей Заволоко пояснил, что экосистема формируется с учетом последних тенденций на российском рекламном рынке и описывает реальный функционал действующих агентств.

— Для агентств включение на карту — в первую очередь вопрос профессиональной видимости. Их можно быстрее найти, точнее соотнести с конкретной задачей и воспринимать как часть региональной индустрии, а не как случайных подрядчиков. Для рекламодателей выгода тоже очевидна: карта снижает хаос выбора и позволяет не тратить лишнее время на первичный скрининг, — добавил Заволоко.

Судя по карте, у 10 компаний центральный офис находится в Новосибирске, у 5 — в Красноярске и Иркутске. Причем, в Новосибирске работают 12 из представленных на карте игроков.

АКАР — отраслевая ассоциация, которая более 30 лет объединяет игроков рекламного рынка. По данным ассоциации, на три медиасегмента в Новосибирске в 2025 году пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка. Тренды, формирующиеся в регионе, отражают ситуацию в отрасли. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Автор: Юлия Данилова

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

В Новосибирске работы по обновлению тепловых сетей стартовали ещё до наступления планового летнего ремонтного сезона. Бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в СГК) вели их в условиях действующего отопительного периода. Такой подход требует больше усилий, но позволяет избежать массовых отключений в самые холодные месяцы. Местная зима длится почти 240 дней, и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии часто требует нестандартных решений.

Потребители не ощутили перебоев с отоплением — ресурс подавался по временным схемам. В итоге стабильное теплоснабжение сохранилось для более чем 116 многоквартирных домов, а также для школ, детских садов и других социальных объектов.

Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское реготделение партии «Яблоко» обратилось к спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву. Представители партии заявили, что «меры поддержки, предусмотренные правительством области фермерам за изъятый скот, не решают задачи сохранения производственного потенциала и предотвращения разорения фермерских хозяйств как бизнеса».

— Установленная компенсация за изъятый скот 171–173 руб./кг живого веса покрывает не более 50-55% его рыночной стоимости (в среднем 320 руб./кг без учета НДС). Это означает, что даже после получения разовой выплаты изъятие каждой головы оборачивается для хозяйства прямым убытком, по нашим оценкам, не менее 65 000 рублей с одной головы КРС, — говорится в обращении.

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Автор: Оксана Мочалова

Бывшие руководители новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» снова попытаются обжаловать свои приговоры. Новосибирский областной суд назначил на 15 апреля рассмотрение апелляции Николая Степакина и Виктора Арановского.

Их осудили в августе 2025 года. Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Арановскому дали 4,5 года условно и штраф 1,2 миллиона рублей. Суд также частично удовлетворил иск завода и взыскал с бывших топ-менеджеров в сумме около 158 миллионов рублей.

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области продолжается активный рост высотного строительства. Дома высотой от 25 этажей формируют около 1,36 млн кв. м жилья, или 34,9% всей стройки. Ещё около 1,3 млн кв. м, или 33,5%, приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей, констатировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

— Совокупно около 68,4% всего строящегося жилья в Новосибирской области приходится на дома выше 18 этажей. Это существенно выше привычной структуры для многих регионов и говорит о доминировании высотного формата, — отметили в агентстве.

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

