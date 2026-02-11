Поиск здесь...
Общество

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Местные жители опасаются, что деревья и кустарники в зеленой зоне могут быть повреждены

В Новосибирске жители Октябрьского района раскритиковали снежные завалы, оставленные на озеленённой территории у тротуара на улице Высоцкого. Один из местных жителей рассказал, что 6 февраля снег свалили прямо на тротуар возле зелёной зоны. Когда люди пожаловались на это в соцсетях, администрация района сообщила, что передала замечания по уборке этой территории в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений. 9 февраля грязный снег переместили с тротуара на озеленённую площадь.

Эта территория официально входит в список зелёных зон Новосибирска. На сайте «Мой Новосибирск» она указана под номером О_Б_7.

— Сначала кучку навалили, а потом 9 февраля днём со всего тротуара на деревья и газон. Я понимаю, что тротуар нужно убирать, но зачем одно очищать, а другое загрязнять и уничтожать. Там такая гора, что уборка наваленного снега невозможна без повреждения газона и насаждений. Газону конец, деревья поломаны и в грязи, — рассказал местный житель изданию Om1 Новосибирск.

Он рассказал, что похожая ситуация произошла на озеленённой территории возле домов № 2 и 4 по улице Лазурной. На портале «Мой Новосибирск» это место обозначено как О_Б_9.

Согласно Правилам благоустройства Новосибирска, опубликованным на официальном сайте города, после уборки запрещено оставлять снег и лёд в неустановленных местах.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега.

Фото: предоставлено читателем Om1 Новосибирск.

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : уборка снега жалоба

377
0
0
«Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске хоккейный клуб «Сочи» уступил «Сибири» со счетом 1:10 в матче 52-го тура Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Первый период команды провели активно. На 15-й минуте Вячеслав Лещенко получил удаление, и «Сибирь» воспользовалась численным преимуществом. Егор Петухов, нападающий «Сочи», впервые забросил шайбу в этом матче.

Читать полностью

«Сразу в суд»: требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году вступил в силу закон, увеличивающий исполнительский сбор с 7 до 12% от суммы долга. Кроме того, минимальный размер сбора для граждан и ИП увеличился вдвое — до 2 тысяч рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей. По документам неимущественного характера минимальный сбор составляет 10 тысяч рублей для граждан и ИП и 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

Судя по сообщениям в соцсетях, в регионах России уже встречаются случаи, когда УК или ресурсоснабжающие организации подают судебные приказы на потребителей фактически на сумму месячной задолженности. В итоге долг неплательщика за услуги ЖКХ после прохождения через суд может вырасти в 2–3 раза, с учетом повышенной ранее госпошлины и увеличенного исполнительского сбора.

Читать полностью

«Русских здесь немного»: новосибирский бизнесмен рассказал о российских болельщиках на Олимпиаде-2026

Автор: Мария Гарифуллина

В Италии с 6 по 22 февраля проходят XXV зимние Олимпийские игры. Из-за геополитических конфликтов сборной России там нет, использование нашего флага, гимна, национальной формы запрещены. Но есть 13 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. И есть российские болельщики. Один из них развернул на трибунах Олимпиады российский триколор. Это новосибирский бизнесмен, основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк. Infopro54 поговорил с ним о том, как чувствуют себя болельщики на этой, чуть ли не запретной для России, Олимпиаде, что было после смелого поступка с флагом, и как отнеслись к нему близкие люди и тысячи незнакомых людей.

— Евгений, вы были готовы к такой бурной реакции на ваши фотографии российских СМИ и соцсетей?

Читать полностью

Спрос на сантехников резко вырос в январе в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область стала лидером России по числу вызовов сантехникам в январе 2026 года. Востребованность их услуг в регионе подскочила на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост стал максимальным в стране, сообщают аналитики сервиса «Профи.ру».

Вслед за Новосибирской областью в рейтинге увеличения обращений следует Краснодарский край (+24%). Замыкает тройку лидеров Москва и область (+23%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленобласть (+22%), Нижегородская область (+21%), Свердловская область (+20%) и Республика Татарстан (+19%). В целом по России спрос на сантехнические услуги увеличился на 25%.

Читать полностью

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе в России растет количество жалоб на блокировки Telegram. Новосибирцы жалуются в соцсетях на то, что не проходят фотографии, видео и аудиосообщения, на то, что мессенджер не открывается на компьютерах.

РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщил о том, что с 10 февраля Роскомнадзор планирует начать частичное ограничение работы Telegram.

Читать полностью

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска представила проект постановления об индексации социальных выплат для почетных жителей города и других награжденных. Согласно документу, суммы ежемесячного вознаграждения планируется увеличить с начала 2026 года.

Предполагается, что почетные жители Новосибирска начнут получать 68,5 тысячи рублей ежемесячно (без учета налога на доходы). Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 64,5 тысячи рублей, в 2024 году — 58,7 тысяч рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

Читать полностью
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Общество

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Бизнес Инновации

Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Общество

«Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ

Бизнес Право&Порядок

Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Общество

«Сразу в суд»: требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске

Общество

«Русских здесь немного»: новосибирский бизнесмен рассказал о российских болельщиках на Олимпиаде-2026

Общество

Спрос на сантехников резко вырос в январе в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Бизнес Власть

У новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Власть Город

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Общество

Минимальный балл ЕГЭ для поступления в медвузы назвали в Госдуме

Общество

Главгосэкспертиза будет проводить обучение новосибирских строителей

Общество

Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

В Новосибирской области после оттепели резко похолодает до -25

Власть

Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Общество

На Алтае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза у животных

Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

