В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

В Новосибирске жители Октябрьского района раскритиковали снежные завалы, оставленные на озеленённой территории у тротуара на улице Высоцкого. Один из местных жителей рассказал, что 6 февраля снег свалили прямо на тротуар возле зелёной зоны. Когда люди пожаловались на это в соцсетях, администрация района сообщила, что передала замечания по уборке этой территории в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений. 9 февраля грязный снег переместили с тротуара на озеленённую площадь.

Эта территория официально входит в список зелёных зон Новосибирска. На сайте «Мой Новосибирск» она указана под номером О_Б_7.

— Сначала кучку навалили, а потом 9 февраля днём со всего тротуара на деревья и газон. Я понимаю, что тротуар нужно убирать, но зачем одно очищать, а другое загрязнять и уничтожать. Там такая гора, что уборка наваленного снега невозможна без повреждения газона и насаждений. Газону конец, деревья поломаны и в грязи, — рассказал местный житель изданию Om1 Новосибирск.

Он рассказал, что похожая ситуация произошла на озеленённой территории возле домов № 2 и 4 по улице Лазурной. На портале «Мой Новосибирск» это место обозначено как О_Б_9.

Согласно Правилам благоустройства Новосибирска, опубликованным на официальном сайте города, после уборки запрещено оставлять снег и лёд в неустановленных местах.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега.