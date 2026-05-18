Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

«Роскачество-Халяль»: новые стандарты гостеприимства для мусульман

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

Стандарт включает несколько требований:

организация мест для намаза и специальных условий для ритуального омовения;

отказ от изображений людей и животных в интерьере;

обеспечение приватности пациентов с учётом гендерных предпочтений (пациентки вправе выбирать врача-женщину);

введение халяльного меню и раздельных зон приготовления пищи;

обучение персонала правилам взаимодействия с пациентами-мусульманами;

адаптация расписания процедур с учётом времени намаза.

При этом сертификация является исключительно добровольной. В Роскачестве подчеркнули: получение этого сертификата не меняет действующих норм российского здравоохранения и не оказывает влияния на принципы оказания медицинской помощи внутри страны.

Экспорт медицинских услуг: восточный вектор

Главная причина внедрения Muslim Friendly*-стандартов — экономическая. По данным организации, в 2025 году объём экспорта медицинских услуг достиг 616 млн долларов, что на 31% превысило показатели 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии — регионов с преимущественно мусульманским населением.

По прогнозам, к 2030 году потенциал этого рынка может вырасти до 7,6 млрд долларов ежегодно. Чтобы закрепиться на перспективном направлении, российским медучреждениям необходимо предлагать услуги, соответствующие религиозным и культурным традициям потенциальных пациентов.

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова в разговоре с ТАСС заявила, что российские больницы уже готовы предоставлять услуги, соответствующие стандартам халяльной медицины: отказ от лекарств с запрещёнными компонентами, раздельное посещение врачей, халяльное питание.

«Нас заставляют жить по шариату»: критика Кирилла Кабанова

Инициатива вызвала резкую критику со стороны члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, который заявил в Telegram-канале, что Роскачество идёт вразрез с Конституцией и светским характером государства.

Кабанов задал ключевой вопрос: «Для чего и кого вы всё это делаете в стране с мусульманским населением менее 10%, ущемляя тем самым права представителей других религий и даже атеистов?»

Он назвал требование убирать из интерьера изображения людей и животных и адаптировать расписание процедур под время намаза «абсурдным» и не имеющим отношения к заявленной цели развития медицинского туризма. По мнению Кабанова, внедрение халяльных стандартов в государственные учреждения является формой сегрегации, отказом от принципов светского государства.

Адаптация под нормы одной религии?

Дискуссия вокруг стандарта Muslim Friendly* обнажила глубокое противоречие: с одной стороны, экспорт медицинских услуг — одно из приоритетных направлений экономики, и в этом сегменте нельзя игнорировать запросы иностранных пациентов. С другой — остаются вопросы о пределах адаптации государственной инфраструктуры под религиозные нормы. Добровольная маркировка «Muslim Friendly*» адресована тем медицинским учреждениям, которые ориентируются на иностранных пациентов, и не обязывает кого‑либо к её внедрению. Однако критики настаивают: сама по себе легитимизация религиозных требований на уровне государственных стандартов создаёт прецедент, который невозможно вписать в рамки светского государства. Поиск баланса между экономической выгодой и сохранением конституционного строя, похоже, только начинается.

*Дружелюбный к мусульманам

