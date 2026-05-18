Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

Дата:

Роскачество расширяет добровольную систему сертификации Muslim Friendly (дружелюбный к мумульманам) на российские клиники, санатории и массажные салоны — это решение, которое должно помочь привлечь иностранных пациентов из исламских стран

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

«Роскачество-Халяль»: новые стандарты гостеприимства для мусульман

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

 

Стандарт включает несколько требований:

  • организация мест для намаза и специальных условий для ритуального омовения;
  • отказ от изображений людей и животных в интерьере;
  • обеспечение приватности пациентов с учётом гендерных предпочтений (пациентки вправе выбирать врача-женщину);
  • введение халяльного меню и раздельных зон приготовления пищи;
  • обучение персонала правилам взаимодействия с пациентами-мусульманами;
  • адаптация расписания процедур с учётом времени намаза.

При этом сертификация является исключительно добровольной. В Роскачестве подчеркнули: получение этого сертификата не меняет действующих норм российского здравоохранения и не оказывает влияния на принципы оказания медицинской помощи внутри страны.

Экспорт медицинских услуг: восточный вектор

Главная причина внедрения Muslim Friendly*-стандартов — экономическая. По данным организации, в 2025 году объём экспорта медицинских услуг достиг 616 млн долларов, что на 31% превысило показатели 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии — регионов с преимущественно мусульманским населением.

По прогнозам, к 2030 году потенциал этого рынка может вырасти до 7,6 млрд долларов ежегодно. Чтобы закрепиться на перспективном направлении, российским медучреждениям необходимо предлагать услуги, соответствующие религиозным и культурным традициям потенциальных пациентов.

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова в разговоре с ТАСС заявила, что российские больницы уже готовы предоставлять услуги, соответствующие стандартам халяльной медицины: отказ от лекарств с запрещёнными компонентами, раздельное посещение врачей, халяльное питание.

«Нас заставляют жить по шариату»: критика Кирилла Кабанова

Инициатива вызвала резкую критику со стороны члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, который заявил в Telegram-канале, что Роскачество идёт вразрез с Конституцией и светским характером государства.

Кабанов задал ключевой вопрос: «Для чего и кого вы всё это делаете в стране с мусульманским населением менее 10%, ущемляя тем самым права представителей других религий и даже атеистов?»

Он назвал требование убирать из интерьера изображения людей и животных и адаптировать расписание процедур под время намаза «абсурдным» и не имеющим отношения к заявленной цели развития медицинского туризма. По мнению Кабанова, внедрение халяльных стандартов в государственные учреждения является формой сегрегации, отказом от принципов светского государства.

Адаптация под нормы одной религии?

Дискуссия вокруг стандарта Muslim Friendly* обнажила глубокое противоречие: с одной стороны, экспорт медицинских услуг — одно из приоритетных направлений экономики, и в этом сегменте нельзя игнорировать запросы иностранных пациентов. С другой — остаются вопросы о пределах адаптации государственной инфраструктуры под религиозные нормы. Добровольная маркировка «Muslim Friendly*» адресована тем медицинским учреждениям, которые ориентируются на иностранных пациентов, и не обязывает кого‑либо к её внедрению. Однако критики настаивают: сама по себе легитимизация религиозных требований на уровне государственных стандартов создаёт прецедент, который невозможно вписать в рамки светского государства. Поиск баланса между экономической выгодой и сохранением конституционного строя, похоже, только начинается.

*Дружелюбный к мусульманам

Источник фото magnific.com  Автор фото author/freepik

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ислам закон Госдума

884
0
0
Предыдущая статья
«Вернуть хоть что-то по-человечески»: коллекторы и банки звонят должникам-банкротам в Новосибирске
Следующая статья
В Новосибирске люди снова стали носить маски, одна из причин — хантавирус

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Читать полностью

В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Читать полностью

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Читать полностью

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска против компании URBI GULF FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). ООО «ДГ-Софт», находящееся под управлением ООО «ДубльГис» и разрабатывающее для него программное обеспечение, требует взыскать 239,3 миллиона рублей. Компания «ДубльГис» подала иск, требуя 13,5 миллиона рублей.

В картотеке арбитражных дел нет подробностей исковых требований. На момент подготовки материала суд еще не принял заявления к производству.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

«Хейтерские видео» против учителей: в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

Бизнес Общество

В логистике и ритейле Новосибирска вырос спрос на временные кадры

Бизнес Медицина

За медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев

Общество Право&Порядок

Мошенники атакуют домовые чаты новосибирцев

Общество

В Новосибирске люди снова стали носить маски, одна из причин — хантавирус

Общество Право&Порядок

Нелегальные мигранты-овощеводы работали в тепличном комплексе под Новосибирском

Бизнес Власть

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Недвижимость

Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-квартал

Бизнес Общество

Спрос на товары для разведения пчел в Новосибирске вырос почти на 50%

Молодой сибиряк занял второе место в конкурсе «Цифровой марафон»

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Власть

Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за отключением горячей воды

Бизнес

Новосибирские энергетики заменяют подрядчиков своими бригадами

Бизнес Власть

Адвокат из Новосибирска Ирина Гребнева оценила ограничение исков по приватизации

Бизнес

В топ-5 производителей льна России вошла Омская область

Бизнес

Сбер: спрос сибиряков на программу долгосрочных сбережений вырос на треть

Бизнес

Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности