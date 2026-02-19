В Новосибирске открылась выставка к 100-летию местной энергетики

В Новосибирске дан старт работе выставки, приуроченной к 100-летию со дня запуска первой городской электростанции, ныне известной как ТЭЦ-1. Совместный проект Музея Новосибирска и СГК развернут в центре города и продлится до 31 марта, предлагая гостям уникальные архивные фото из истории энергетики».

Главным акцентом выставки стали фотоматериалы из внутренних архивов станций, многие из которых обнародованы впервые. Они наглядно иллюстрируют путь от запуска первого оборудования до создания современного энергокомплекса. На церемонии открытия начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков вручил Музею Новосибирска раритетный фотоальбом полувековой давности, содержащий снимки строительства ТЭЦ-1, которые ранее не выставлялись.

— За месяц до 100-летнего юбилея мы делимся с городом историей, которая хранилась в архивах. Мощность первой станции составляла 500 киловатт. Сегодня наша установленная мощность выросла более чем в пять тысяч раз — до 2,5 тысяч мегаватт, — подчеркнул генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Он напомнил, что активный рост мощностей пришелся на годы войны и послевоенное время, что позволило к 1980-м сформировать централизованную систему. Сегодня она охватывает более 90% жилого фонда мегаполиса.

Современный этап характеризуется не только эксплуатацией, но и масштабной модернизацией. Ежегодные инвестиции в пять новосибирских ТЭЦ достигают 12 млрд рублей. Ключевые проекты сегодня реализуются на ТЭЦ-3, где ведется замена двух турбин и проектирование нового котла, а также на ТЭЦ-4, где готовятся к монтажу нового генератора.

Параллельно с модернизацией станций компания обновляет теплосети: 27 млрд рублей инвестиций за 2022–2025 годы позволили построить и отремонтировать 232 километра трубопроводов. Благодаря этому доля ветхих магистральных трубопроводов за пять лет сократилась с 71,4% до 66,8%, что напрямую влияет на надежность теплоснабжения города.

