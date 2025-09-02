Новосибирцы берут кредиты на покупку машин в среднем на шесть лет

В июле 2025 года средний срок автокредита в стране вырос до 5,5 лет. Рост наблюдается третий месяц подряд, после снижения в начале года констатируют аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным бюро, средний срок кредита вырос на 2% за последний месяц (с 64,4 до 65,7 месяца) и на 6,2% с начала года. Однако, если сравнивать с июлем 2024-го, этот показатель снизился на 3,1%.

Самые длинные кредиты берут в Тюменской области (72,6 месяца), Краснодарском крае (72,1 месяца) и Новосибирской области (70,9 месяца). А самые короткие сроки кредитования зафиксированы в Самарской (59,9 месяца), Белгородской (60,5 месяца) областях и Москве (61,7 месяца).

За последний месяц средний срок автокредитов вырос сильнее всего в Ставропольском крае (на 4,6%), Тульской области (на 4,3%) и Ростовской области (на 3,8%). В Новосибирской области и Удмуртии, напротив, этот показатель немного снизился.

Эксперты объясняют происходящее удешевлением автокредитов, поддержкой производителей, которые субсидируют процентные ставки, а также увеличением спроса на более доступные машины.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи люксовых подержанных автомобилей выросли в России. Летом купе Bentley Continental GT стало самым востребованным люксовым автомобилем с пробегом.