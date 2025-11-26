Рекламодателям

Новосибирцы рассказали о цветовых предпочтениях при покупке машин

  • 26/11/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы рассказали о цветовых предпочтениях при покупке машин
На выбор оказывает влияние качество уборки дорог в городе и климат

Новосибирские водители предпочитают сдержанные оттенки цветов в автомобилях. По данным опроса, проведенного порталом Дром, самые популярные цвета автомобилей в регионе — серебристый и серый. Белый и чёрный замыкают тройку лидеров.  После идут синий и голубой, а замыкают пятерку красные и бордовые автомобили.

Реже всего покупали авто в оранжевых и розовых цветах — они замыкают топ-12 популярных оттенков среди автомобилистов региона.

— Светлые меньше греются на солнце, на мой взгляд. Кондиционер всегда включен на втором делении из пяти. На темных же замечал такое, что кондиционер включал на максимум, а в салоне прохлады нет, — рассказал один из водителей.

Выбор серого и серебристого автомобиля новосибирцы также объясняют экономией: на машинах таких цветов меньше видна пыль, а значит их реже приходится мыть. Напомним, жители города нередко жалуются на пылевые бури на улицах.

Автолюбители также поделились, какие цвета машин им было сложнее всего найти при подборке краски. Чаще всего это были белый перламутр, бежевый и золотистый оттенки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : рейтинг автомобиль


