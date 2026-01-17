Поиск здесь...
Общество

В Новосибирске создали метод оценки эмоционального фона изображений в соцсетях

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

С его помощью предлагают оценивать самые разные фотографии, рисунки, коллажи

В Новосибирске разработан новый метод компьютерного анализа, который позволяет измерить эмоциональное наполнение любого цифрового изображения — от рекламного баннера или картинки в соцсетях до упаковки игрушки. Infopro54 изучил патентную документацию и выяснил, где новый способ оценки эмоций предлагают использовать.

В настоящее время существует уже целый ряд методик, нацеленных на оценку эмоционального посыла изображений. В том числе этому учат нейросети. Авторы новой разработки указывают, что их метод опирается на фиксированный набор объективных визуальных параметров, в отличие от нейросетей, результат работы которых зависит от субъективных предпочтений программистов, обучавших систему. Ключевым параметром для оценки эмоционального фона в предлагаемом методе является оценка цвета.

— Способ измерения эмоционального наполнения цифровых изображений характеризуется тем, что получают изображение объекта в цифровом виде или в качестве исходного материала используют набор заранее заданных параметров изображения, основанных на его цветовом составе. Связь этих параметров с эмоциями имеет объективный психофизиологический характер, что исключает субъективность, присущую экспертным методам. Алгоритм программы заключается в измерении заранее заданного набора параметров изображения и построении эмограммы на основе результатов этого измерения, — говорится в описании изобретения.

Как показали испытания, алгоритм успешно определяет эмоциональный тон различных изображений: от классической живописи до современной рекламы. Авторы считают, что их разработка имеет широкий спектр практического применения. В первую очередь, она может быть использована для автоматического контроля пользовательского контента в социальных сетях и на интернет-платформах для выявления изображений, транслирующих агрессию или ненависть, что актуально в свете ужесточения законодательства в этой сфере. Кроме того, указывается, что технология может найти применение в дизайне и маркетинге. Она позволит объективно оценивать и корректировать эмоциональное воздействие рекламы, упаковки товаров, интерфейсов веб-сайтов и архитектурных проектов.

— Во многих правительственных и общественных документах указывается необходимость контроля эмоционального наполнения товаров, особенно товаров для детей (игрушек, игр). Существующие методы анализа эмоционального наполнения товаров для детей опираются на экспертную оценку, что не дает достаточного уровня объективности и производительности процедуры. Компьютерный (аппаратный) способ измерения эмограммы изображений может быть использован для контроля эмоционального наполнения игрушек, — указывают создатели методики.

Авторами работы стали специалисты в области психологии и IT-индустрии. Патентобладателями заявлены Леонид Герасимов и Ольга Белобрыкина. Патент оформлен в декабре 2025 года.

Ранее редакция рассказывала о снятии с продажи книг популярного шведского писателя.

 

Фото Infopro54

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

Читать полностью

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Автор: Юлия Данилова

Электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск следует с опозданием 2 часа 27 минут. Экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опаздывает на 8 минут.

— На Сеятель для сокращения опоздания его подали на второй путь, что для некоторых пассажиров оказалось сюрпризом, — говорится в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Читать полностью

Депутат разъяснил льготы многодетным семьям на ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи в России имеют право на скидку в 30% при оплате услуг ЖКХ, компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Базовый размер льготы на оплату услуг ЖКХ, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране, — сказал Кошелев изданию РИА Новости.

Читать полностью

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Автор: Мария Гарифуллина

У новосибирских водителей возникли вопросы о работе городских платных парковок. Они обратили внимание, что на обновленных информационных щитах нет четкого указания бесплатного интервала. Infopro54 поговорил с теми, кто пользуется платными парковками, и получил разъяснения парковочной службы.

Парковки, которые находятся в ведении муниципалитета, с 26 декабря перешли на новый режим работы. С этой же даты в городе были запущены новые платные парковки. Одна из новых платных парковок расположена на улице Кирова, возле супермаркета «Бахетле». Вопрос о бесплатном интервале возник у тех, кто приезжает сюда за покупками.

Читать полностью

Стало известно, сколько новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

Автор: Артем Рязанов

Примерно 14% жителей Новосибирска планируют в этом году окунуться в прорубь на Крещение. Из них 9% уже имеют подобный опыт, а 5% собираются попробовать впервые. Таковы результаты социологического опроса SuperJob.

Мужчины более склонны к этой традиции: 12% заявили, что участвуют в крещенских купаниях регулярно, в то время как среди женщин таких лишь 6%.

Читать полностью

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

Читать полностью
