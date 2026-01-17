В Новосибирске создали метод оценки эмоционального фона изображений в соцсетях

В Новосибирске разработан новый метод компьютерного анализа, который позволяет измерить эмоциональное наполнение любого цифрового изображения — от рекламного баннера или картинки в соцсетях до упаковки игрушки. Infopro54 изучил патентную документацию и выяснил, где новый способ оценки эмоций предлагают использовать.

В настоящее время существует уже целый ряд методик, нацеленных на оценку эмоционального посыла изображений. В том числе этому учат нейросети. Авторы новой разработки указывают, что их метод опирается на фиксированный набор объективных визуальных параметров, в отличие от нейросетей, результат работы которых зависит от субъективных предпочтений программистов, обучавших систему. Ключевым параметром для оценки эмоционального фона в предлагаемом методе является оценка цвета.

— Способ измерения эмоционального наполнения цифровых изображений характеризуется тем, что получают изображение объекта в цифровом виде или в качестве исходного материала используют набор заранее заданных параметров изображения, основанных на его цветовом составе. Связь этих параметров с эмоциями имеет объективный психофизиологический характер, что исключает субъективность, присущую экспертным методам. Алгоритм программы заключается в измерении заранее заданного набора параметров изображения и построении эмограммы на основе результатов этого измерения, — говорится в описании изобретения.

Как показали испытания, алгоритм успешно определяет эмоциональный тон различных изображений: от классической живописи до современной рекламы. Авторы считают, что их разработка имеет широкий спектр практического применения. В первую очередь, она может быть использована для автоматического контроля пользовательского контента в социальных сетях и на интернет-платформах для выявления изображений, транслирующих агрессию или ненависть, что актуально в свете ужесточения законодательства в этой сфере. Кроме того, указывается, что технология может найти применение в дизайне и маркетинге. Она позволит объективно оценивать и корректировать эмоциональное воздействие рекламы, упаковки товаров, интерфейсов веб-сайтов и архитектурных проектов.

— Во многих правительственных и общественных документах указывается необходимость контроля эмоционального наполнения товаров, особенно товаров для детей (игрушек, игр). Существующие методы анализа эмоционального наполнения товаров для детей опираются на экспертную оценку, что не дает достаточного уровня объективности и производительности процедуры. Компьютерный (аппаратный) способ измерения эмограммы изображений может быть использован для контроля эмоционального наполнения игрушек, — указывают создатели методики.

Авторами работы стали специалисты в области психологии и IT-индустрии. Патентобладателями заявлены Леонид Герасимов и Ольга Белобрыкина. Патент оформлен в декабре 2025 года.

