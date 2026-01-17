Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

В абсолютном выражении крупнейший объем ипотечной просрочки в СФО сконцентрирован в Красноярском крае (4,14 млрд руб.). Меньше всего задолженность по жилищным кредитам в Республике Алтай — 125 млн руб.

В целом по России объем проблемной ипотечной задолженности (неплатежи более 90 дней) за 11 месяцев вырос более чем вдвое, достигнув 183,5 млрд рублей (+94,1 млрд рублей). Для сравнения, за весь 2024 год объём неплатежей прибавил «всего» на 31,7 млрд (+54,9%).

— Темпы прироста проблемной задолженности по ипотеке в 2025 году в денежном выражении оказались в три раза выше, чем по итогам 2024 года…Итоговый годовой результат может оказаться ещё более удручающим, — констатирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксёнов.

Резкий рост просрочки по ипотеке происходит на фоне общего ужесточения кредитной политики банков. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по всем розничным кредитам в России в октябре 2025 года побила рекорды.

Новосибирская область оказалась на втором месте среди всех регионов по количеству заблокированных заявок: 83,4%. При этом в третьем квартале 2025 года в Новосибирской области было выдано потребительских кредитов на 18,2 млрд рублей — на 43,3% меньше, чем годом ранее.

