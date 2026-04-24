В Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц

Подготовка к ЕГЭ для одиннадцатиклассников и их семей вышла на финишную прямую: до начала экзаменов остается чуть больше месяца. Прицельно готовиться к ЕГЭ школьники начинают еще в 10-м классе. Но считается, что важен каждый день, и семьи выпускников вплоть до конца мая будут продолжать тратиться на онлайн-школы, подготовительные курсы и репетиторов. Infopro54 поговорил с родителями новосибирских школьников о тратах, эмоциональных нагрузках и шансах на поступление.

Подготовка к ЕГЭ для тех, кто хочет поступить в вуз, — всегда долгосрочная стратегия, в которой год — это минимум. Планомерная подготовка начинается в 10-м классе, а некоторые семьи начинают этот марафон, когда ребенок учится еще в 9-м классе. При этом даже отличники и их родители не уверены в том, что их стратегия верна, а траты оправданны.

— Мы на подготовку дочери к экзаменам тратим примерно 30 тысяч рублей в месяц. С сентября — онлайн-курсы по трем предметам, очные курсы в университете, подготовка к олимпиадам. В апреле основные курсы закончатся и начнется еще один интенсив. Но даже если результаты будут высокими, нет гарантии, что поступить получится. Что бы ни говорили чиновники, высшее образование становится все более недоступным и элитарным. Количество бюджетных мест в университетах сильно ограниченно. При этом много тех, у кого приоритетное право поступления. Умному ребенку из обычной семьи, не относящейся к какой-нибудь категории, пробиться трудно. В этом году поступать будут дети, родившиеся в 2008 году. Это был период демографического роста. То есть конкуренция еще сильнее, чем в прошлом и позапрошлом году, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга.

О сопоставимых тратах сообщили и другие собеседники редакции. Три семьи рассказали о репетиторах, которые обходятся в 28 тысяч рублей в месяц. Еще две семьи сообщили о комбинированных вариантах: когда по одним предметам занятия идут с репетитором, а по другим — онлайн-курсы. Это обходится от 26 до 30 тысяч рублей ежемесячно.

— В классе у дочери из 29 человек 23 готовятся к ЕГЭ вне школы и за деньги. И это рейтинговая новосибирская гимназия. Обычным делом стало фактически платное образование: школьной подготовки недостаточно, и родители платят за дополнительные занятия. Для нашей семьи это приличная финансовая нагрузка. Про нагрузки ребенка я вообще молчу — постоянное напряжение, постоянное решение тренировочных вариантов, минимум сна, стресс. Иногда задаю себе вопрос, правильно и оправданно ли все это. Но все одиннадцатиклассники, которые хотят получить хорошее образование, в таком режиме живут, насколько я понимаю, — говорит жительница Новосибирска Ирина.

Согласно данным онлайн-справочников, в Новосибирске действует порядка 90 коммерческих образовательных центров, которые готовят к ЕГЭ, и более 1500 репетиторов, оказывающих такие услуги.

