В Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц

Автор: Мария Гарифуллина

Сумма, которая выходит за учебный год, сопоставима с оплатой за годовое обучение в вузе

Подготовка к ЕГЭ для одиннадцатиклассников и их семей вышла на финишную прямую: до начала экзаменов остается чуть больше месяца. Прицельно готовиться к ЕГЭ школьники начинают еще в 10-м классе. Но считается, что важен каждый день, и семьи выпускников вплоть до конца мая будут продолжать тратиться на онлайн-школы, подготовительные курсы и репетиторов. Infopro54 поговорил с родителями новосибирских школьников о тратах, эмоциональных нагрузках и шансах на поступление.

Подготовка к ЕГЭ для тех, кто хочет поступить в вуз, — всегда долгосрочная стратегия, в которой год — это минимум. Планомерная подготовка начинается в 10-м классе, а некоторые семьи начинают этот марафон, когда ребенок учится еще в 9-м классе. При этом даже отличники и их родители не уверены в том, что их стратегия верна, а траты оправданны.

— Мы на подготовку дочери к экзаменам тратим примерно 30 тысяч рублей в месяц. С сентября — онлайн-курсы по трем предметам, очные курсы в университете, подготовка к олимпиадам. В апреле основные курсы закончатся и начнется еще один интенсив. Но даже если результаты будут высокими, нет гарантии, что поступить получится. Что бы ни говорили чиновники, высшее образование становится все более недоступным и элитарным. Количество бюджетных мест в университетах сильно ограниченно. При этом много тех, у кого приоритетное право поступления. Умному ребенку из обычной семьи, не относящейся к какой-нибудь категории, пробиться трудно. В этом году поступать будут дети, родившиеся в 2008 году. Это был период демографического роста. То есть конкуренция еще сильнее, чем в прошлом и позапрошлом году, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга.

О сопоставимых тратах сообщили и другие собеседники редакции. Три семьи рассказали о репетиторах, которые обходятся в 28 тысяч рублей в месяц. Еще две семьи сообщили о комбинированных вариантах: когда по одним предметам занятия идут с репетитором, а по другим — онлайн-курсы. Это обходится от 26 до 30 тысяч рублей ежемесячно.

— В классе у дочери из 29 человек 23 готовятся к ЕГЭ вне школы и за деньги. И это рейтинговая новосибирская гимназия. Обычным делом стало фактически платное образование: школьной подготовки недостаточно, и родители платят за дополнительные занятия. Для нашей семьи это приличная финансовая нагрузка. Про нагрузки ребенка я вообще молчу — постоянное напряжение, постоянное решение тренировочных вариантов, минимум сна, стресс. Иногда задаю себе вопрос, правильно и оправданно ли все это. Но все одиннадцатиклассники, которые хотят получить хорошее образование, в таком режиме живут, насколько я понимаю, — говорит жительница Новосибирска Ирина.

Согласно данным онлайн-справочников, в Новосибирске действует порядка 90 коммерческих образовательных центров, которые готовят к ЕГЭ, и более 1500 репетиторов, оказывающих такие услуги.

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Автор: Юлия Данилова

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стартует прием заявок на конкурс по выбору лучшей концепции благоустройства уличного пространства перед Центром культуры и отдыха «Победа». В этом году знаменитый кинотеатр отмечает свое 100-летие. Подача заявок начинается 25 апреля. Об этом было объявлено 23 апреля на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС.

Конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявки, отбор претендентов, сбор предложений и определение финалистов. Итоги планируется подвести в начале августа. Вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков подчеркнул важность подобных профессиональных конкурсов для развития города и поддержки молодых специалистов. Он добавил, что площадка перед «Победой» должна стать многосценарной, адаптируемой под разные сезоны и запросы горожан: от кинопоказов и концертов до выставочных и интерактивных форматов.

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Автор: Мария Гарифуллина

В региональном Министерстве образования назвали количество школьников, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, и представили статистику по выбору предметов. Infopro54 публикует основные данные.

В Новосибирской области завершился досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который проходил с 20 марта по 20 апреля. В нем приняли участие 66 человек, в основном выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которым результаты ЕГЭ необходимы для поступления в вузы на специальности, не соответствующие полученному профилю. Основной период государственной итоговой аттестации для абсолютного большинства выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года.

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Автор: Артем Рязанов

С 14 по 17 мая на льду «Сибирь-Арены» пройдет международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Это одно из самых значимых спортивных событий весны, которое соберет лучшие молодежные команды и талантливых хоккеистов со всего мира.

На международном турнире «Кубок Будущего» выступят четыре команды: сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и команда Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Зрители смогут насладиться захватывающими играми и увидеть потенциальных звезд мирового хоккея.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
