Путешественник из Новосибирска решил пешком обойти всю область

Автор: Юлия Данилова

Главная задача проекта — показать туристический потенциал региона

Новосибирский путешественник Андрей Казанцев отправился в масштабную экспедицию длиной почти в 3000 километров. За полтора–два года он планирует пешком исследовать Новосибирскую область, чтобы открыть малоизвестные природные и исторические места, познакомиться с жителями отдалённых сёл и проверить, где находится настоящая высшая точка региона.

Андрей занимается организацией туров по необычным местам Сибири. Идея большого путешествия появилась у него после вдохновения примером российского путешественника Фёдор Конюхов.

По словам сибиряка, маршрут он начал разрабатывать ещё в январе 2026 года. Главная задача проекта — показать туристический потенциал Новосибирской области и найти места, о которых знают только местные жители, пояснил он изданию Горсайт.

Первый этап экспедиции прошёл через Болотнинский и Тогучинский районы. Во время похода путешественник общался с краеведами и жителями деревень, а также отмечал интересные локации, которые могут привлечь туристов.

Во время второго этапа ему предстоит преодолеть около 240 километров пути в сторону Черепановского района, включая труднопроходимые болотистые участки.

Следующий этап маршрута стартует в конце мая — начале июня. Андрей планирует отправиться в Маслянинский район, где находятся несколько сопок, представляющих туристический интерес.

Сейчас официально самой высокой точкой Новосибирской области считается гора Пихтовый Гребень высотой 496 метров. Однако путешественник уверен, что в регионе может существовать более высокая вершина. Во время подготовки маршрута он обнаружил сопку высотой 506 метров и намерен проверить эту информацию на месте.

Ранее редакция сообщала о том, что названы самые популярные веломаршруты в Новосибирской области. 

Фото: из группы «Первая Экспедиция Вокруг Новосибирской области» ВКонтакте.

Новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета

Автор: Артем Рязанов

Павел Мартынов — новосибирский путешественник, историк и востоковед, посвятивший жизнь изучению Азии. Его путь начался с книги о Будде в подростковом возрасте, а продолжился в Новосибирском государственном университете, где он получил образование историка-востоковеда.

Научная карьера привела исследователя в Институт археологии и этнографии СО РАН. Он участвовал в экспедициях по Монголии и Тибету, изучал памятники каменного века на озере Цинхай.

Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В майские праздники на Алтае фактически начинается весенне-летний туристический сезон. В текущем году туристов в этом регионе ждут новые правила продажи алкоголя. Жители Новосибирска, которые уже успели съездить туда, назвали эти ограничения «почти сухим» законом.

Ограничения продажи алкогольных напитков в Республике Алтай вступили в силу 1 марта 2026 года. Теперь в рознице продажа спиртного в будние дни существенно ограничена по времени, а по воскресеньям и в праздничные дни запрещена совсем.

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Автор: Юлия Данилова

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

Эксперт рассказал, как в Новосибирской области появилась своя Атлантида

Автор: Артем Рязанов

В конце 1950-х годов в Новосибирской области на реке Оби построили ГЭС, затопив около десятка деревень, включая старинный купеческий город Бердск. Власти перенесли поселения выше по берегу, укрупнив их, и построили новый Бердск с чёткой квартальной застройкой.

Как отметил путешественник и краевед Вячеслав Карманов, переселенцам помогали разбирать дома, перевозить стройматериалы и строить новое жильё. Значительная часть бора вдоль Оби была вырублена, а древесина отдана переселенцам.

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

