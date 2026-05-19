Путешественник из Новосибирска решил пешком обойти всю область

Новосибирский путешественник Андрей Казанцев отправился в масштабную экспедицию длиной почти в 3000 километров. За полтора–два года он планирует пешком исследовать Новосибирскую область, чтобы открыть малоизвестные природные и исторические места, познакомиться с жителями отдалённых сёл и проверить, где находится настоящая высшая точка региона.

Андрей занимается организацией туров по необычным местам Сибири. Идея большого путешествия появилась у него после вдохновения примером российского путешественника Фёдор Конюхов.

По словам сибиряка, маршрут он начал разрабатывать ещё в январе 2026 года. Главная задача проекта — показать туристический потенциал Новосибирской области и найти места, о которых знают только местные жители, пояснил он изданию Горсайт.

Первый этап экспедиции прошёл через Болотнинский и Тогучинский районы. Во время похода путешественник общался с краеведами и жителями деревень, а также отмечал интересные локации, которые могут привлечь туристов.

Во время второго этапа ему предстоит преодолеть около 240 километров пути в сторону Черепановского района, включая труднопроходимые болотистые участки.

Следующий этап маршрута стартует в конце мая — начале июня. Андрей планирует отправиться в Маслянинский район, где находятся несколько сопок, представляющих туристический интерес.

Сейчас официально самой высокой точкой Новосибирской области считается гора Пихтовый Гребень высотой 496 метров. Однако путешественник уверен, что в регионе может существовать более высокая вершина. Во время подготовки маршрута он обнаружил сопку высотой 506 метров и намерен проверить эту информацию на месте.

