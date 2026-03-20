Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Мэрия Новосибирска в пятый раз не смогла продать недостроенное здание торгово-офисного центра «Подсолнух». Очередные торги, состоявшиеся на этой неделе, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от инвесторов.

Объект расположен в Ленинском районе, на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Площадь 13-этажного долгостроя превышает 34 тысячи кв. метров. Чтобы привлечь инвесторов, мэрия пошла на значительное снижение цены: на пятых торгах объект предлагался за 1,14 млрд рублей. Для сравнения, стартовая цена на первых аукционах составляла 1,8 млрд рублей. Предыдущая попытка продать здание за 1,34 млрд рублей также завершилась неудачей.

История «Подсолнуха» началась почти два десятилетия назад. Строительство комплекса стартовало в 2006–2007 годах. Застройщиком выступала компания ООО «Проектная компания «Подсолнух», которая привлекла средства более 280 частных инвесторов — как физических, так и юридических лиц. Сдать объект планировалось в 2009–2010 годах, однако из-за экономических проблем и последующего банкротства подрядчика стройку заморозили. Готовность конструкций на тот момент оценивалась в 74%, и с тех пор здание не меняло своего состояния.

В 2022 году суд изъял объект у собственников. Причинами стали истечение срока аренды земельного участка и нарушения градостроительных норм. Параметры здания не соответствуют регламенту: застройщик превысил допустимый процент застройки, нарушил границы участка, а количество парковочных мест не отвечает нормативам. Тогда же Ленинский районный суд обязал муниципалитет выставить недострой на торги, однако процесс затянулся.

В 2024 году инициативная группа инвесторов обратилась в арбитражный суд с иском к мэрии. Пайщики потребовали признать бездействие чиновников незаконным: на протяжении трех лет те так и не смогли организовать продажу объекта. Суд первой инстанции встал на сторону инвесторов. Мэрия пыталась обжаловать это решение, однако в начале марта 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу и запретил чиновникам затягивать реализацию недостроя. Это решение обязывает муниципалитет активизировать поиск инвестора, но, судя по провалу пятого аукциона, перспективы быстрой продажи «Подсолнуха» по-прежнему туманны.

