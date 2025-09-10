Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Количество нейросетей, которые выводятся на рынок, растет в геометрической прогрессии. А их функционал постоянно расширяется. Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов в разговоре с корреспондентом Infopro54 посоветовал предпринимателям не гнаться за новинками, а выбрать несколько площадок, которые удобны именно им. Портфель нейросетей стоит расширять, если в рабочем перечне не хватает нужного функционала.

Главное — не утонуть в богатстве выбора

— Михаил, по вашим наблюдениям, какие нейросети сейчас наиболее популярны в России, в Сибири? С чем это связано?

— Статистических данных у меня нет, но по личным наблюдениям вижу, что самой популярной нейросетью в России остается ChatGPT. Я очень много получаю обратной связи именно по этой нейросети. Люди пишут, что начали ею пользоваться, интегрировать в свои бизнес-процессы, сделали проекты, в которые входят личный бренд, аккаунты клиентов, различные истории. Эта работа идет непосредственно внутри ChatGPT.

Кроме того, тестируются некоторые дополнительные площадки. Среди них Gemini от Google, Copilot от Microsoft, Claude от Anthropic и Grok компании xAI, принадлежащей Илону Маску.

Российские аналоги — YandexGPT, GigaChat — также достаточно популярны. Но, на мой взгляд, эта популярность в РФ связана с некоторой ленью предпринимателей и непониманием, как пользоваться более современными источниками. Люди не хотят использовать VPN, ленятся погружаться в промпт-инжиниринг, не понимают, как работают запросы. Функциональность иностранных ИИ пока более высокая (взять хотя бы проекты у ChatGPT).

Практика показывает, что когда человек осознает, как работает промпт-инжиниринг, он сразу же меняет свое поведение, потому что видит то, что раньше он пользовался искусственным интеллектом неправильно.

— В любой нейросети есть бесплатные и платные версии. Стоимость вторых с полным функционалом достаточно дорогая — до 50-60 долларов/евро, которые нужно платить ежемесячно. Для новичков такие затраты при тестировании нескольких сетей могут оказаться неподъемными. Когда достаточно бесплатной версии? Можно ли ей ограничиться на этапе вхождения в тему?

— Бесплатные версии сегодня набирают все большую популярность. Пока многие люди не готовы заплатить за нейросеть, либо им сложно это сделать, особенно когда речь идет о нейросети зарубежного разработчика, которую нужно оплачивать через иностранные банки или платформы. Для кого-то это сегодня является серьезным барьером. Именно поэтому многие нейросети сейчас расширяют бесплатные версии, но их функционал ограничен.

Если мы говорим про бизнес, про индивидуальных предпринимателей, то большинство вещей, которые нам нужны в ежедневной работе, доступны только в платных версиях. С другой стороны, сейчас есть сервисы, объединяющие в себе несколько разных нейросетей. Стоит это дешевле, чем подключение к одной нейросети. Условно за 3-4 тысячи рублей ты получаешь доступ не к двум, а к 15 площадкам. Это расширяет возможности для использования нейросети и дает возможность предпринимателю сэкономить на огромном количестве решений.

— Работать со всеми нейросетями и качественно изучить их физически невозможно? Какое минимальное/максимальное количество сетей должен взять в свой инструментарий предприниматель?

— Согласен, работа с нейросетью действительно большой труд. Молодые предприниматели очень часто скачут между нейросетями и тестируют то один, то другой сервис. В чатах мне нередко задают вопросы: «А вы тестировали нейросеть такого-то тайваньского, китайского, японского разработчика?» Конечно нет! Зачем мне тестировать кучу нейросетей?! Я против перескакивания. У каждого из нас есть привычки. Вряд ли вы постоянно меняете в телефоне приложение, где вы ведете учет привычек, своих личных финансов, калорий. Скорее всего, вы нашли то, что вам нравится, и работаете с ним. То же самое происходит с нейросетью: вы привыкаете с ней работать, а сеть адаптируется к вам и вашим запросам, выдавая все лучший и лучший результат.

С другой стороны, если мы говорим про создание визуального контента, то лично я загружаю промпт в несколько нейросетей, чтобы получить много разных ответов и доработать из них то, что мне нужно. Такое решение сильно упрощает выбор между визуальной составляющей.

Искусственный интеллект не устает, в отличие от человека

— Мало кто сможет интегрировать нейросеть сразу во все рабочие процессы. Когда ИИ все-таки стоит использовать в первую очередь?

— На мой взгляд, работа с нейросетями эффективна, когда ты хочешь исследовать какой-то вопрос, по которому у тебя нет четкой картины и результата. Если задача четкая, например провести анализ конкурента, то нужно выбирать нейросеть, которая лучше подходит под поставленные задачи.

Если нужно подготовить какой-то новый документ, составить план, реализовать необычную идею, то в такой ситуации можно написать промпт и закинуть его в 4-5 нейросетей. Потом изучить результаты и продолжить работу с той сетью, предложение которой для тебя оказалось наиболее интересно. К примеру, мне чаще всего заходят предложения ChatGPT, иногда — Claude.

Gemini на данный момент несколько проседает по сравнению с конкурентами, но эта нейросеть развивается очень быстрыми темпами. Думаю, что через пару месяцев она наверстает отставание, и с ней можно будет хорошо работать.

— Анализировали ли вы, для чего бизнес использует нейросети? Есть ли у вас примеры, когда предприниматели, используя нейросети, получали конкурентные преимущества?

— Бизнес сейчас довольно активно внедряет нейросети. Однако полученные результаты компании пока не опубликовывают. В основном все кейсы обсуждаются в кулуарах.

Если говорить про то, что реально приносит плоды…

Точно искусственный интеллект используется в продажах: в переписке и в контроле качества. Уже многие компании это реализовали. Обращаясь в компанию, ты думаешь, что переписываешься с менеджером, а на самом деле это искусственный интеллект. Мне нравятся решения AI TEXTURA. Интересные предложения есть у CoPilot в «Битрикс». Вариантов уже очень много.

Если говорить о конкурентных преимуществах, на мой взгляд, использование нейросети позволяет компании отвечать точнее и быстрее, чаще выводить клиента на сделку. За счет грамотной автоматизации и отсутствия ошибок менеджеров, за счет демонстрации дополнительных товаров и возможностей увеличивается средний чек. Искусственный интеллект не устает предлагать, в отличие от человека, и это точно дает сильные конкретные преимущества.

Сейчас активно тестируются и внедряются звонки через искусственный интеллект. Такие активности, конечно, могут блокироваться, это влечет за собой разные нюансы, но глобальная динамика в этом сегменте в целом хорошая. Дело в том, что компании достаточно сложно содержать колл-центры: людей нужно обучать, удерживать, обеспечивать качество их работы, а она не очень высоко оплачивается. Возможно, интеграция в обзвон нейросетей приведет к тому, что в этом секторе останутся только крутые специалисты, а начинающим придется пробовать что-то другое.

— Есть ли у вас примеры, когда предприниматели отказывались от работы с нейросетями? Если да, то с чем это связано?

— На мой взгляд, отказ от работы с нейросетью связан с банальной ленью. К примеру, в ChatGPT точно есть 5-10 решений, которые работают у любого человека и в любом бизнесе. Люди перестают пользоваться ИИ, когда забыли о нем, потеряли или не приобрели привычку работать с нейросетью: несколько раз попытались поработать и перестали пользоваться.

Мне кажется, что отказаться от работы с нейросетью, если ты освоил главную механику, достаточно сложно. Нейроинтеллект работает на тебя каждый день и точно позволяет тебе сократить определенное количество персонала, ты оперативнее ищешь информацию, придумываешь более интересные решения, делаешь больше работы за то же самое время.

Команду нужно вдохновить работой с ИИ

— Наблюдаете ли вы появление новых трендов на рынке нейросетей?

— Сейчас есть проблема с наблюдением трендов, потому что их много. Например, я слежу за несколькими каналами, которые ведут предприниматели, находящиеся на острие темы. Это разработчики, маркетологи и т.д., то есть люди, придумывающие все эти решения. Я наблюдаю за ними и то, что мне откликается, внедряю к себе. Называть эти каналы я бы не хотел. Из новых историй — фоторедактор NanoBanana в экосистеме Gemini.

Но несмотря на личную заинтересованность и глубокую погруженность в тематику нейросетей, за всеми трендами лично я следить точно не успеваю. Считаю, что периодически нужно проходить курсы обучения работе с ИИ, чтобы обновлять имеющиеся знания и навыки, в том числе узнавать о каких-то нюансах и фишках. Например, я первый курс проходил два года назад, второй — в этом мае. Однако я понимаю, что ИИ-технологии стремительно эволюционируют и учиться нужно чаще, но банально не хватает времени.

— То есть обучение работе с ИИ ― бесконечный процесс?

— В целом — да. Но главное для предпринимателя — нет смысла постоянно стремиться быть на острие этой темы, важно, чтобы команда подхватила эту идею и начала с ней работать. Лично я вижу, что у людей есть запрос на то, чтобы научиться работать с нейросетями.

Недавно я проводил мастер-класс-практику от Mirotel Management для отеля в Екатеринбурге. Они попросили вдохновить их, показать, как с помощью нейросети можно решать кейсы, и заявили, что «когда команда научится, дальше они сами подхватят тему». Кстати, 78% участников мастер-класса до этого пользовались телеграм-ботами и не работали с нейросетями. После обучения они уже дали первые кейсы управляющему. Сейчас жду, удалось ли команде закрепить эти навыки на длинной дистанции.

Так что, на мой взгляд, нужно вдохновить команду, а все остальное вторично.

— Нужно ли в компании выделять под это направление отдельного специалиста?

— Искусственный интеллект — это решение, которое точно нужно каждому руководителю и менеджеру, а вот внедрять какое-то сложное решение может специальный человек. Например, контроль качества нужен в каждом отделе, но внедрять его с помощью ИИ, скорее всего, будет руководитель, но он должен понимать общие процессы, с кем-то советоваться. Если компания маленькая, советоваться не с кем или вы предприниматель, то ваша задача — вовлечь в работу с ИИ максимальное количество людей, чтобы они хотя бы в типовых вопросах начали пользоваться искусственным интеллектом.

Поэтому мое мнение: нужно работать всем, просто раз в пару недель встречаться, корректироваться и планировать, как можно дальше это использовать.

Михаил Швецов ― СЕО и основатель Mirotel Management ― управляющей компании для отелей, соавтор книги «Наследник» про преемственность в семейном бизнесе, спикер федеральных и отраслевых мероприятий в сфере HORECA, преподаватель НГУ по цифровому маркетингу.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что, используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении.