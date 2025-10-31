ГКУ «Арена» вступило в дело о банкротстве «Метро Мир» в Новосибирске

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» заявило требование о включении в реестр кредиторов муниципального предприятия «Метро Мир» на сумму 56 127 546,04 рубля. Соответствующее ходатайство было подано в Арбитражный суд Новосибирской области 24 октября 2025 года. Основанием для требования послужили решения суда от 27 января и 14 апреля текущего года о взыскании необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на 51,3 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно, сообщил временный управляющий Антон Горьков.

Кроме того, ООО «Техэнергопром» подало ходатайство о включении в реестр задолженности на сумму 27 756 642,60 рулей. Компания выиграла суд по взысканию с «Метро Мир» долга по договору подряда на выполнение работ по строительству сетей водоотведения на одном из объектов.

Стоит отметить, что это уже не первые заявления от кредиторов компании. В конце октября с ходатайствами о включении в реестр подали ГБУ Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (на сумму 6,5 млн рублей), непубличное акционерное общество «Интеллектуальные технологии» потребовало (на сумму 45 918 рублей) и АО «Новосибирскэнергосбыт» (на 2 000 рублей).

Таким образом, на сегодняшний день, общие требования кредиторов муниципального предприятия превысили 300 млн рублей.

Напомним, Муниципальное предприятие «Метро МиР» признано банкротом по ходатайству ООО «СпецТрансСтрой». В суд компания обратилась в августе 2024 года. Истец также настаивал на включении требования в размере 228,2 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Суд включил в реестр требования в размере 215,18 млн рублей. Требования включены в третью очередь удовлетворения.

Учредителем МП «Метро МиР» является департамент имущества мэрии Новосибирска. Выручка муниципального предприятия в 2024 году составляла 914 млн рублей (780,9 млн), чистая прибыль — 155 млн (4,6 млн).

Ранее редакция сообщала, что дочка Ростеха из Новосибирска подала иск на банкротство МУП «Энергия».