В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

На восстановление поголовья потребуется время и деньги

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

— Несмотря на то, что 86% потерь было связано у нас с организованным сектором, прежде всего в Новосибирской области пострадали сельскохозяйственные организации. Абсолютно верное было принято решение основной акцент по восстановлению, по оказанию помощи сделать на восстановление и помощь производства в личных подсобных хозяйствах населения. Мы сегодня имеем меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление производства, на приобретение скота для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которой оказались простые люди, простые граждане, — сказал Некрасов.

По его словам, в настоящее время есть понимание в части крупного регионального бизнеса, что будет оказана помощь в приобретении скота, в восстановлении поголовья. Сегодня в регионе имеется более четырех тысяч голов, которые могут быть поставлены в хозяйства населения. Этот скот будет провакцинирован и подготовлен, чтобы граждане, которые захотят восстановить свое производство, могли этим ресурсом воспользоваться. Заместитель министра также отметил, что на особый контроль в регионе взята ситуация в личных подсобных хозяйствах, где есть члены — участники специальной военной операции. Таких хозяйств 16, и главы районов вместе с представителями местного аграрного бизнеса будут внимательно отслеживать ситуацию и помогать всеми доступными методами.

— Я понимаю, как это тяжело, когда у тебя изымают скот, когда принимаются такие непопулярные решения. Сам вырос на селе и прекрасно понимаю, что такое личное подсобное хозяйство. Но других вариантов не было, и поэтому сегодня очень важно сделать всё, чтобы людям оказать помощь и чтобы они восстановили производство у себя на подворьях, — добавил Некрасов.

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора и руководитель рабочей группы, сообщил, что с 18 числа рабочая группа прибыла в регион и всё это время отрабатывала совместно с исполнительной властью и губернатором Новосибирской области.

— Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза локализованы. Зона распространения заболевания тоже локализована, и многое зависит сегодня от людей. Люди должны понимать, что торговля, которая ведется незаконно, это источник распространения любого вида заболевания. В данном случае то, что связано с пастереллезом, а это имеет другую форму. Мы пока эту форму до конца не знаем, поэтому все принятые меры по локализации в Новосибирской области, они неоднозначно воспринимались населением. И всё это сегодня накладывало на в том числе губернатора и на всех представителей власти дополнительные обязательства, — заявил Данкверт.

Алексей Сальников, председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) и генеральный директор ООО «Северо-Восток», занимающегося разведением крупного рогатого скота предложил пострадавшим фермерам помощь от своего хозяйства.

— Пострадавшим фермерским хозяйствам, которые утратили свое поголовье в результате нашей небезызвестной болезни — пастереллеза, который сейчас в нашей области разбушевался, я могу предложить молодняк нашего скота приобретать у нас. Будет максимально дешевая ставка сделана по цене для тех, кто оказался в пострадавших, это будет наша помощь. Горячо сочувствуем всем пострадавшим в этой ситуации и выражаем свою искреннюю поддержку, — сказал Сальников.

Напомним, в Новосибирской области 16 февраля 2026 года был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением пастереллеза среди крупного рогатого скота. Карантинные зоны были установлены в  пяти районах области. Скот изымали в шести населенных пунктах.

Ранее редакция рассказывала, что названные суммы компенсанционных выплат — 173 рубля за 1 кг живого веса — фермеры назвали недостаточными для покрытия убытков.

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона
За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Автор: Артем Рязанов

На сайте ФАС России появились разъяснения в ответ на консолидированный межассационный запрос к федеральным органам власти, инициированный АКАР (Ассоциацией коммуникационных агентств России).

В ведомстве заявили, что правила размещения рекламы в Telegram и YouTube начнут действовать только к концу 2026 года.

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона советует новосибирским водителям внимательно следить за погодой и своевременно переходить на летнюю резину.

Оптимальная температура для перехода — от +5 до +7°C. При таких условиях зимние шины начинают утрачивать свои качества и быстрее изнашиваются, в то время как летние шины демонстрируют лучшее сцепление с дорогой, быстрый тормозной путь как на сухой, так и на мокрой трассе, а также улучшенную управляемость и снижение расхода топлива.

Цифровизация принесла почти 100 млн руб прибыли предприятиям региона

Пять предприятий Новосибирской области смогли получить суммарную выгоду в 97,3 млн рублей, благодаря усовершенствованию рабочих процессов и внедрению цифровых технологий.

Кондитерское предприятие, занимающееся производством мороженого, провело оптимизацию производственных этапов и отдела по работе с поставщиками сырья. Совместно с экспертами была усовершенствована система «1С»: реализована автоматическая обработка заказов, настройка автоматической отправки документации и интеграция графика поставок для логистической службы. В итоге объём нереализованной продукции снизился с 3,2 млн до 200 тыс. рублей, время выполнения заказа сократилось на 32%, выручка увеличилась на 30%, а общая экономическая отдача составила 9,2 млн рублей.

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский поднял вопрос о ситуации с уборкой снега в Октябрьском районе и поинтересовался кадровыми назначениями, которые произошли в районе.

— Ситуация в районе была и есть непростая. Считаю, что руководитель МКУ завалила работу. За тот небольшой срок, который она работала в должности, ничего положительного она не показала. Практически все депутаты, с кем я разговаривал, — из горсовета, регионального парламента, высказывали крайнее недовольство ее деятельностью. В минувшую пятницу депутаты выезжали на комиссию, которая была организована Законодательным собранием под руководством Ильенко (Валерий Ильенко, председатель транспортного комитета регионального парламента. — Ред.). Сегодня на сессии я узнаю, что ее убрали из МКУ, но при этом ставят заместителем главы администрации Октябрьского района. Это повышение или как? За хорошие результаты работы? — поинтересовался Гудовский у мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске

28 и 29 марта в Новосибирске, в ТРЦ KLP, расположенном по адресу: Площадь Маркса, 6/1, состоится благотворительное мероприятие WOOF. Основная цель фестиваля — помочь бездомным животным обрести любящую семью и подарить людям возможность найти преданных друзей.

В рамках фестиваля посетители смогут познакомиться с более чем 150 собаками и кошками из приютов, каждый из которых готов стать полноправным членом семьи. Все представленные питомцы прошли ветеринарный осмотр, получили необходимые прививки, стерилизованы и снабжены ветеринарными паспортами. В теплой и дружелюбной атмосфере фестиваля они будут с нетерпением ждать своих будущих хозяев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

