В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

— Несмотря на то, что 86% потерь было связано у нас с организованным сектором, прежде всего в Новосибирской области пострадали сельскохозяйственные организации. Абсолютно верное было принято решение основной акцент по восстановлению, по оказанию помощи сделать на восстановление и помощь производства в личных подсобных хозяйствах населения. Мы сегодня имеем меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление производства, на приобретение скота для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которой оказались простые люди, простые граждане, — сказал Некрасов.

По его словам, в настоящее время есть понимание в части крупного регионального бизнеса, что будет оказана помощь в приобретении скота, в восстановлении поголовья. Сегодня в регионе имеется более четырех тысяч голов, которые могут быть поставлены в хозяйства населения. Этот скот будет провакцинирован и подготовлен, чтобы граждане, которые захотят восстановить свое производство, могли этим ресурсом воспользоваться. Заместитель министра также отметил, что на особый контроль в регионе взята ситуация в личных подсобных хозяйствах, где есть члены — участники специальной военной операции. Таких хозяйств 16, и главы районов вместе с представителями местного аграрного бизнеса будут внимательно отслеживать ситуацию и помогать всеми доступными методами.

— Я понимаю, как это тяжело, когда у тебя изымают скот, когда принимаются такие непопулярные решения. Сам вырос на селе и прекрасно понимаю, что такое личное подсобное хозяйство. Но других вариантов не было, и поэтому сегодня очень важно сделать всё, чтобы людям оказать помощь и чтобы они восстановили производство у себя на подворьях, — добавил Некрасов.

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора и руководитель рабочей группы, сообщил, что с 18 числа рабочая группа прибыла в регион и всё это время отрабатывала совместно с исполнительной властью и губернатором Новосибирской области.

— Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза локализованы. Зона распространения заболевания тоже локализована, и многое зависит сегодня от людей. Люди должны понимать, что торговля, которая ведется незаконно, это источник распространения любого вида заболевания. В данном случае то, что связано с пастереллезом, а это имеет другую форму. Мы пока эту форму до конца не знаем, поэтому все принятые меры по локализации в Новосибирской области, они неоднозначно воспринимались населением. И всё это сегодня накладывало на в том числе губернатора и на всех представителей власти дополнительные обязательства, — заявил Данкверт.

Алексей Сальников, председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) и генеральный директор ООО «Северо-Восток», занимающегося разведением крупного рогатого скота предложил пострадавшим фермерам помощь от своего хозяйства.

— Пострадавшим фермерским хозяйствам, которые утратили свое поголовье в результате нашей небезызвестной болезни — пастереллеза, который сейчас в нашей области разбушевался, я могу предложить молодняк нашего скота приобретать у нас. Будет максимально дешевая ставка сделана по цене для тех, кто оказался в пострадавших, это будет наша помощь. Горячо сочувствуем всем пострадавшим в этой ситуации и выражаем свою искреннюю поддержку, — сказал Сальников.

Напомним, в Новосибирской области 16 февраля 2026 года был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением пастереллеза среди крупного рогатого скота. Карантинные зоны были установлены в пяти районах области. Скот изымали в шести населенных пунктах.

