За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Следим за погодой

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона советует новосибирским водителям внимательно следить за погодой и своевременно переходить на летнюю резину.

Оптимальная температура для перехода — от +5 до +7°C. При таких условиях зимние шины начинают утрачивать свои качества и быстрее изнашиваются, в то время как летние шины демонстрируют лучшее сцепление с дорогой, быстрый тормозной путь как на сухой, так и на мокрой трассе, а также улучшенную управляемость и снижение расхода топлива.

Цены на шиномонтаж

По состоянию на март 2026 года средняя цена комплексного шиномонтажа в Новосибирске, включающего снятие и установку колёс, демонтаж и монтаж шин, а также балансировку, варьируется в зависимости от радиуса колёс и типа автомобиля.

Для легковых автомобилей с R13–R15 стоимость шиномонтажа составляет от 1900 до 2600 рублей;

Владельцам машин с колесами R16–R17 придется заплатить от 2700 до 3800 рублей;

Если у вашей машины колеса R18, то шиномонтаж обойдется в 3700 — 5000 рублей.

И наконец, при R19 — от 4400 до 6300 рублей.

Для сравнения, в 2025 году замена диска для шин 12–13 дюймов обходилась в городе в среднем до 1500 рублей за комплект, 14–15 дюймов — 1500–2000 рублей, а 16–17 дюймов — 2000–2700 рублей.

По данным «Чек индекс», средний чек на услуги шиномонтажа для легкового авто в среднем по России в 2025 году составлял 2,46 тыс. рублей, что на 19% выше уровня 2024 года.

Полезные советы

Не откладывать замену шин на последний момент. В разгар сезона автосервисы перегружены. Следить за прогнозом погоды. Убедиться, что не ожидается возвращения заморозков или снега. Проверить состояние летних шин. Оценить глубину протектора (не менее 1,6 мм), наличие боковых порезов и трещин. Не забывать о запасном колесе. Помнить, своевременная замена шин — это залог вашей безопасности и безопасности окружающих на дороге.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы.