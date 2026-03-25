За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Автор: Артем Рязанов

В городе за год существенно подорожал шиномонтаж

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона советует новосибирским водителям внимательно следить за погодой и своевременно переходить на летнюю резину.

Оптимальная температура для перехода — от +5 до +7°C. При таких условиях зимние шины начинают утрачивать свои качества и быстрее изнашиваются, в то время как летние шины демонстрируют лучшее сцепление с дорогой, быстрый тормозной путь как на сухой, так и на мокрой трассе, а также улучшенную управляемость и снижение расхода топлива.

Цены на шиномонтаж

По состоянию на март 2026 года средняя цена комплексного шиномонтажа в Новосибирске, включающего снятие и установку колёс, демонтаж и монтаж шин, а также балансировку, варьируется в зависимости от радиуса колёс и типа автомобиля.

  • Для легковых автомобилей с R13–R15 стоимость шиномонтажа составляет от 1900 до 2600 рублей;
  • Владельцам машин с колесами R16–R17 придется заплатить от 2700 до 3800 рублей;
  • Если у вашей машины колеса R18, то шиномонтаж обойдется в 3700 — 5000 рублей.
  • И наконец, при R19 — от 4400 до 6300 рублей.

Для сравнения, в 2025 году замена диска для шин 12–13 дюймов обходилась в городе в среднем до 1500 рублей за комплект, 14–15 дюймов — 1500–2000 рублей, а 16–17 дюймов — 2000–2700 рублей.

По данным «Чек индекс», средний чек на услуги шиномонтажа для легкового авто в среднем по России в 2025 году составлял 2,46 тыс. рублей, что на 19% выше уровня 2024 года.

Полезные советы

  1. Не откладывать замену шин на последний момент. В разгар сезона автосервисы перегружены.
  2. Следить за прогнозом погоды. Убедиться, что не ожидается возвращения заморозков или снега.
  3. Проверить состояние летних шин. Оценить глубину протектора (не менее 1,6 мм), наличие боковых порезов и трещин.
  4. Не забывать о запасном колесе. Помнить, своевременная замена шин — это залог вашей безопасности и безопасности окружающих на дороге.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы.

Источник фото: нейросеть Алиса

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : сезонная резина для колес минтранс

553
0
0
В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку
Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Автор: Артем Рязанов

На сайте ФАС России появились разъяснения в ответ на консолидированный межассационный запрос к федеральным органам власти, инициированный АКАР (Ассоциацией коммуникационных агентств России).

В ведомстве заявили, что правила размещения рекламы в Telegram и YouTube начнут действовать только к концу 2026 года.

В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

Стали известны причины ухода Сергея Эпова из мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На мартовской сессии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский поднял вопрос о ситуации с уборкой снега в Октябрьском районе и поинтересовался кадровыми назначениями, которые произошли в районе.

— Ситуация в районе была и есть непростая. Считаю, что руководитель МКУ завалила работу. За тот небольшой срок, который она работала в должности, ничего положительного она не показала. Практически все депутаты, с кем я разговаривал, — из горсовета, регионального парламента, высказывали крайнее недовольство ее деятельностью. В минувшую пятницу депутаты выезжали на комиссию, которая была организована Законодательным собранием под руководством Ильенко (Валерий Ильенко, председатель транспортного комитета регионального парламента. — Ред.). Сегодня на сессии я узнаю, что ее убрали из МКУ, но при этом ставят заместителем главы администрации Октябрьского района. Это повышение или как? За хорошие результаты работы? — поинтересовался Гудовский у мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдёт в Новосибирске

28 и 29 марта в Новосибирске, в ТРЦ KLP, расположенном по адресу: Площадь Маркса, 6/1, состоится благотворительное мероприятие WOOF. Основная цель фестиваля — помочь бездомным животным обрести любящую семью и подарить людям возможность найти преданных друзей.

В рамках фестиваля посетители смогут познакомиться с более чем 150 собаками и кошками из приютов, каждый из которых готов стать полноправным членом семьи. Все представленные питомцы прошли ветеринарный осмотр, получили необходимые прививки, стерилизованы и снабжены ветеринарными паспортами. В теплой и дружелюбной атмосфере фестиваля они будут с нетерпением ждать своих будущих хозяев.

Лидером по количеству нарушений в новосибирской мэрии стал департамент транспорта

Автор: Юлия Данилова

Аудиторы городской контрольно-счетной палаты отчитались об итогах работы в 2025 году. По словам председателя КСП Геннадия Шилохвостова, анализ нарушений по ГРБС показал, что более половины всех нарушений — 55% на 292 млн рублей — допущены департаментом транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса, и подведомственными ему учреждениями.

На втором месте по количеству нарушений — учреждения подведомственные департаменту по социальной политике: 19% на сумму 99 млн рублей.

В учебном корпусе НГТУ произошел пожар

Автор: Артем Рязанов

ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировало информацию о пожаре в четвертом корпусе НГТУ.

Согласно данным ведомства, на втором этаже учебного здания в одном из кабинетов загорелась бумага.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

