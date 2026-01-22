Поиск здесь...
Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Дата:

В то же время портфель валютных сбережений продемонстрировал снижение на 12%

По уточненным данным ВТБ, российский рынок сбережений к концу 2025 года достиг отметки более 66,5 триллионов рублей, увеличившись на 16%, что эквивалентно приросту в 9 триллионов рублей. Суммарный объем рублевых пассивов возрос на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. В то же время портфель валютных сбережений продемонстрировал снижение на 12%.

В последний месяц минувшего года на рынке рублевых сбережений наблюдался значительный подъем, обусловленный все еще привлекательными ставками по сберегательным продуктам. Рост составил 7%, или 4,3 триллиона рублей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что закономерным итогом года, ставшего периодом выгодных возможностей для вкладчиков, стал ощутимый рост рублевых накоплений в декабре, стимулированный высокими процентными ставками. Накопление средств превратилось в осознанную стратегию и заложило основу для будущего многих граждан России, в том числе тех, кто временно отложил крупные траты. Рынок окончательно сместил акцент с валютных вложений в сторону рублевых инструментов. Согласно ожиданиям, положительная динамика рынка сбережений сохранится и в текущем году, хотя темпы роста могут несколько замедлиться, но останутся двузначными.

Эксперт также выразил уверенность, что текущий год будет характеризоваться преобладанием сберегательной модели поведения.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

