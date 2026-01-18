Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный

Транспортная прокуратура начала проверку после схода с пути поезда на станции Новосибирск-Главный.

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 18 января около 4 часов утра по местному времени на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ вагон пригородного поезда сошёл с рельсов.

Задержек в движении поездов на станции не произошло. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы убедиться в соблюдении законов о безопасности движения и эксплуатации железных дорог.

Напоминаем, что 17 января пригородный поезд под Новосибирском задержался на два с половиной часа.

Ранее редакция сообщала о том, что утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки.