Тендер на очередной этап реконструкции новосибирской клиники Мешалкина продлили

  • 08/08/2025, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
человек подписывает документы
Сроки приема документов сдвинули на неделю

В Новосибирске продлены сроки подачи документов на участие в тендере на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Тендер был объявлен 17 июля, заявки на участие в нем принимались до 4 августа. 7 августа заказчик должен был назвать имя победителя.

Однако теперь срок приема документов продлен до 11 августа. Подвести итоги аукциона должны 14 августа. На работы этого этапа заложили 848,8 млн рублей.

Победителю предстоит до 31 марта 2027 года построить несколько зданий, в том числе: помещение для хранения материалов, гараж с мастерскими и бытовками, многоуровневую автостоянку на 263 машино-места, 2 КПП, а также трансформаторную подстанцию и локальные очистные сооружения.

Напомним, это уже не первая попытка найти подрядчика на этот этап реконструкции клиники. Первый аукцион был объявлен в апреле 2025 года. По его условиям, победителю предстояло возвести еще и несколько стационаров. Его начальная стоимость составляла 9, 5 млрд рублей. Однако тендер был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Реализация масштабного проекта реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» осуществляется в рамках комплексной госпрограммы «Строительство». Из федерального бюджета на нее выделено 14,84 млрд рублей. Все работы должны быть завершены не позднее 2031 года, а объекты введены в эксплуатацию не позднее 2032 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские кардиохирурги прооперировали подростка с редким диагнозом.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

2 424

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
