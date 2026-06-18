В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

Новый объект появится на земельном участке в переулке Матросова. Площадь территории составляет 4132 квадратных метра. Проектом предусмотрено возведение одноэтажного нежилого здания площадью застройки 608,5 квадратных метра. Общая площадь самой базы составит 465,3 квадратных метра при высоте 5,29 метра. Строительный объем здания превысит 3,1 тысячи кубических метров. Сметная стоимость работ в ценах четвертого квартала 2024 года оценивается в 85,7 миллиона рублей.

Новая локация выбрана не случайно. Расположенные здесь в лесном массиве трассы имеют профессиональный перепад высот и в перспективе позволят принимать соревнования всероссийского масштаба. Проект реализуется в рамках общего развития лыжных гонок и биатлона в Новосибирской области, наряду с модернизацией других спортивных баз в регионе.

Разрешение на строительство действует до 15 декабря 2026 года. Проектная документация прошла необходимые государственные экспертизы, что подтверждено положительными заключениями ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». На время строительства предусмотрен государственный строительный надзор.

Ранее редакция сообщала, что более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске.