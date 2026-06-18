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Бизнес Общество Спорт

В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Автор: Оксана Мочалова

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Спортивная школа переедет в новое здание с современными трассами

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

Новый объект появится на земельном участке в переулке Матросова. Площадь территории составляет 4132 квадратных метра. Проектом предусмотрено возведение одноэтажного нежилого здания площадью застройки 608,5 квадратных метра. Общая площадь самой базы составит 465,3 квадратных метра при высоте 5,29 метра. Строительный объем здания превысит 3,1 тысячи кубических метров. Сметная стоимость работ в ценах четвертого квартала 2024 года оценивается в 85,7 миллиона рублей.

Новая локация выбрана не случайно. Расположенные здесь в лесном массиве трассы имеют профессиональный перепад высот и в перспективе позволят принимать соревнования всероссийского масштаба. Проект реализуется в рамках общего развития лыжных гонок и биатлона в Новосибирской области, наряду с модернизацией других спортивных баз в регионе.

Разрешение на строительство действует до 15 декабря 2026 года. Проектная документация прошла необходимые государственные экспертизы, что подтверждено положительными заключениями ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». На время строительства предусмотрен государственный строительный надзор.

Ранее редакция сообщала, что более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Общество Спорт

Регионы : Новосибирская область

Теги : строительство спорт разрешение на строительство Лыжная база

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Охота‑2026: в Новосибирской области стартует приём заявлений на добычу диких животных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с 29 июня начнётся приём заявлений от охотников на добычу медведя и барсука. Сезон охоты на бурых медведей стартует в августе и продлится до конца года — всего в регионе разрешено изъять из популяции 89 особей.

Охота на медведя разрешена в 10 районах области. Наибольшие квоты выделены под Колыванью и Кыштовкой — по 18 медведей, а также для Северного района — 17 особей. В Убинском районе разрешено добыть 11 животных, в Куйбышевском — 10. По одному медведю — в Коченёвском районе, по два — в Мошковском и Болотнинском. Остальные квоты распределены между другими районами.

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Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу иностранной транснациональной компании Procter & Gamble Company, подавшей иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова.

Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

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Прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза

Автор: Юлия Данилова

После длительного обсуждения с профессиональным сообществом, лимит площади земельных участков на которых по инициативе правообладателей будет разрешено реализовывать проекты комплексного развития территории, прокуратура согласилась сократить с 5 га до 2,5 га. Об этом на градостроительной комиссии горсовета сообщил прокурор Новосибирска Олег Желдак. Дата вступления в силу предполагаемых изменений — 1 июля 2027 года.

— Считаем, что предлагаемые корректировки дают время строительному бизнесу обеспечить реализацию уже имеющихся в работе проектов, подготовить их к заключению договоров КРТ, — отметил Желдак.

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Слово «преддверие» подвело новосибирских выпускников на ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

Руководитель комиссии по созданию контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский рассказал журналистам, что наибольшие сложности у выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2026 году вызвали трудности с написанием слова «преддверие».

— В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — сказал Дощинский журналистам.

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Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

Автор: Оксана Мочалова

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

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Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Бизнес Общество Спорт

В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Общество

Охота‑2026: в Новосибирской области стартует приём заявлений на добычу диких животных

Бизнес Право&Порядок

Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

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Общество

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