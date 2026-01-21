Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

Значительный научно-исследовательский потенциал Новосибирской области активно используется региональными органами власти в разнообразных областях: от защиты окружающей среды и аграрного сектора до строительства дорог и археологических изысканий. О ходе работы губернатору Андрею Травникову отчитались министры областного правительства на профильном совещании.

По информации министра науки и инновационной политики области Вадима Васильева, текущий перечень включает 28 задач: шесть уже выполнены, 15 находятся в процессе реализации, а по семи задачам подготовлены изменения. Кроме того, министерства предложили к рассмотрению три новые задачи. В бюджете на 2026 год на реализацию их всех заложено 136,4 млн рублей.

В минувшем году, помимо стандартных мер государственной поддержки, для финансирования отдельных задач использовались такие механизмы, как гранты Российского научного фонда (РНФ), привлечение бизнес-структур и субсидии от областного Минобрнауки субъектам инновационной деятельности на коммерциализацию и передачу технологий.

В качестве успешного примера сотрудничества научно-образовательного комплекса и министерств области Вадим Васильев привел совместный проект министерства сельского хозяйства и Сибирского государственного университета геосистем и технологий: создание цифровой карты почв и базы данных с рекомендациями по рациональному использованию земельных ресурсов.

Заявка была включена в перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) университета на 2026-2028 годы, прошла экспертную оценку РАН и получила одобрение. Это первый случай, когда отраслевая задача включена в государственное задание вуза, подчеркнул министр.

Разработка и внедрение технологии выращивания товарного карпа в установках замкнутого водоснабжения, также выполняемая для нужд министерства сельского хозяйства, решается при активном участии аграрного университета и представителей бизнеса. Уже достигнуты позитивные результаты в выращивании годовалых карпов до массы 500-600 граммов.

Другой пример — задача, поставленная региональным минтрансом и СГУПСом, — разработка технологии предотвращения морозного пучения на участках дорог регионального значения. Работы завершены, сейчас идет приемка результатов, доложил министр науки и инновационной политики.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский добавил, что рекомендации, разработанные СГУПСом, будут учитываться при подготовке проектно-сметной документации.

Продолжается внедрение беспилотных летательных аппаратов с геодезическим оборудованием в практику сохранения объектов культурного наследия. Как сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия области Елена Макавчик, в сезонах 2024-2025 годов проведены полевые археологические и геодезические работы по топографической съемке и определению границ территорий 159 археологических объектов. Двадцать из них были выявлены впервые и взяты под государственную охрану.

Среди новых задач — разработка методики профориентационной работы со школьниками. Министр образования Мария Жафярова сообщила, что в 2025 году была создана цифровая платформа, ориентирующая школьников на поступление на педагогические специальности (учителя математики, физики, химии и биологии). В текущем году планируется апробация платформы и внесение необходимых корректировок.