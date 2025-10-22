Рекламодателям

В регионах Сибири больше 500 тонн вторсырья отправлены в переработку

  • 22/10/2025, 14:40
В регионах Сибири больше 500 тонн вторсырья отправлены в переработку
Раздельный сбор отходов не только улучшает экологическую обстановку, но и позволяет обновлять парковую мебель по всей Сибири

Сбер в сибирских регионах обеспечил отправку на вторичную переработку свыше 500 тонн полезных фракций вторсырья. Основную часть этого количества, а именно 480 тонн, составила бумажная продукция, появившаяся в результате перевода в цифровой формат архивных документов новосибирского отделения банка.

Кроме того, благодаря организованной системе раздельного сбора мусора, сотрудники и клиенты банка с начала текущего года собрали более 12 тонн макулатуры, примерно 10 тонн пластика и 5 тонн стекла, которые также были направлены на переработку.

В рамках природоохранной инициативы, часть переработанных материалов используется для создания малых архитектурных форм, украшающих общественные, образовательные, туристические зоны, а также парки в различных уголках Сибири. В текущем году новые зоны отдыха появились в шахте-парке на горе Изых (около Абакана), возле краеведческого музея в столице Хакасии, на территории санатория «Серебрянка» и на площадке перед Дворцом молодёжи в Кызыле. В ближайших планах – установка экологичной мебели (скамеек и урн) в одной из рекреационных зон Новосибирска.

С начала реализации данного проекта в 2022 году, банк оказал содействие в установке около 250 малых архитектурных объектов по всей Сибири.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера, подчеркнул, что раздельный сбор мусора является важной частью корпоративной этики. Однако это лишь один из аспектов экологической деятельности.

— Вместе с партнёрами и клиентами мы высаживаем тысячи деревьев, отчищаем берега сибирских рек и территории парков. Мы внедряем высокие экологические стандарты у себя и финансируем проекты, позволяющие существенно снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду, — добавил он.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

