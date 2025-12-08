Рекламодателям

В России решили сократить список опасных и запрещенных для женщин профессий

  • 08/12/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
Через два года «неженских дел» официально станет меньше

В России сократят перечень профессий, запрещенных для женщин.  Эти планы заложены в Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, утвержденную Правительством РФ.

Согласно дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, соответствующие изменения должны быть внесены до декабря 2027 года и коснутся, в первую очередь, сфер транспорта и обрабатывающей промышленности. В настоящее время для российских женщин действует перечень, утвержденный Минтрудом, который включает около 100 профессий и видов работ, где их труд ограничен в связи с вредными или опасными условиями. Этот список уже является существенно сокращенным — в 2021 году его сократили более чем в четыре раза, с 456 позиций до нынешних ста.

Ограничения установлены с целью сохранения репродуктивного здоровья женщин и исключения воздействия на организм опасных производственных факторов. В результате под запрет попадают работы под землей в горнодобывающей промышленности, подъем и перемещение тяжестей вручную, а также труд в ряде отраслей: химической, металлургической, радиотехнической, при добыче нефти и газа, в металлообработке и некоторых других. При этом женщины могут получить доступ к запрещенной профессии, если работодатель докажет, что создал на рабочем месте безопасные условия, получив одобрение надзорных органов.

План по дальнейшему сокращению этого перечня будет реализован в несколько этапов. К марту 2027 года федеральные ведомства совместно с объединениями работодателей и профсоюзов должны будут подготовить список профессий, рекомендуемых к исключению из запретного списка. Параллельно будет проведен аудит условий труда на соответствующих рабочих местах для оценки профессиональных рисков. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут специальные научные исследования, чтобы изучить влияние вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма. Конкретные профессии, которые могут стать доступными, пока не называются, и их перечень будет определен в ходе этой подготовительной работы.

Обсуждение возможности расширения доступа женщин к традиционно «мужским» профессиям ведется давно. Ранее в Минтруд поступали обращения от женщин, которые получили соответствующее образование, но не могли трудоустроиться по специальности. В 2016 году на существовавший в то время обширный перечень обратила внимание ООН, признав его дискриминационным и призвав Россию сократить список. Ранее, в сентябре 2025 года, ведомство уже выступало с инициативой разрешить женщинам управлять самоходными машинами на открытых горных работах и работать на поверхности шахт и рудников. Согласно действующему законодательству, полностью отказаться от перечня можно только с одобрения работодателей, профсоюзов и Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее редакция сообщала, почему эксперты считают необходимым закон против домашнего насилия.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

2 741

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : опасные профессии


Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
