В Новосибирске обнаружили переизбыток складов

  • 16/09/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске обнаружили переизбыток складов
Большой объем предложения в субаренде сказывается на стоимости этой недвижимости

Новосибирск вошел в число регионов-лидеров по объему сделок со складской недвижимостью по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP (имеется в распоряжении редакции). В регионе были законтрактованы объекты общей площадью почти 149 тысяч кв. м. О каких объектах идет речь, в компании на запрос редакции Infopro54 не уточнили.

Сданные, строящиеся и анонсированные склады в Новосибирске

Напомним, в августе 2023 года Wildberries начал строить в Новосибирске крупнейший логистический комплекс в Сибири (более 150 тысяч кв. м). В июне 2025-го  представители компании сообщили, что первую очередь объекта площадью 50 тысяч кв. м планируется запустить к концу года. Пока Wildberries запустила новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске на арендованных площадях.

В феврале компания X5 Group заявила об открытии целевого распределительного центра торговой сети «Чижик» в Новосибирске площадью 18 тысяч кв. м.

В городе Обь идет строительство складского комплекса для хранения минеральной воды и газировки компании ООО «Карачинский источник». Общая площадь комплекса составит 20 тысяч кв. м. Его запуск запланирован на 2025 год.

На базе «Евросиба» (в створе автодороги «Новосибирск-Пашино» и ж/д ветки на станции «Иня-Восточная», вблизи развязки федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» и контейнерного терминала «Евросиб Терминал Новосибирск») анонсировано строительство транспортно-логистического хаба общей площадью 300 тысяч кв. м (сухие, рефрижераторные склады, зерносклад и т.д.).

В 2024 году Ozon анонсировал расширение складской инфраструктуры в городах Сибири. Речь идет о строительстве универсального склада составит 104 тысячи кв. м, сроки строительства первой очереди — II–III кварталы 2026 года, второй очереди — аналогичные кварталы 2027-го.

В июне 2025  года федеральный ритейлер с французскими корнями «Лемана ПРО» (Ранее — «Леруа Мерлен». — Ред.) сообщил, что построит в Новосибирске многофункциональный склад класса А площадью около 40 тысяч кв. м. Соглашение о реализации этого проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Его запуск запланирован на 2030 год.

В июне 2025-го компания ООО «Армада-Парк» получила земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание складского комплекса в рамках Регионального распределительного центра на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области». Компания должна ввести в первом квартале 2030 года складской комплекс площадью более 10 тысяч кв. м.

В июле сообщили, что на территории ПЛП «Восточный», который расположен под Новосибирском рядом с Северным объездом и станцией «Иня-Восточная», готовится к запуску крупный контейнерный терминал. Инициатор проекта — ГК «Максимум» (Москва). Ее дочерняя компания ООО «Терминал Восточные Ворота» на площадке в 31 га создает терминал мощностью единовременного хранения 7 тысяч ДФЭ. Первая очередь проекта начнет работать в конце 2025 года. На проектную мощность в 150 тысяч ДФЭ в год инвесторы рассчитывают выйти к 2027-му и 500 тысяч ДФЭ в год — к 2030-му. С другой стороны Новосибирска, на территории Промышленного логистического парка, масштабный проект со складскими мощностями возводит ТЛЦ «Сибирский».

В августе 2025-го компания «Алидао» (структура китайской «Циндао Гохэтун») сообщала о планах построить в Новосибирске склад под автомобильные комплектующие и аксессуары для внедорожников BAW и BAIC. Предполагается, что площадь будущего склада составит более 1 тысячи кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

 

Всего по России за первое полугодие 2025 года было закрыто сделок на 931 тысячу кв. м — на 29% меньше, чем в первом полугодии 2024-го. Эксперты компании отмечают, что 52% всего объема сделок будут реализованы в формате built-to-suit, то есть под конкретного заказчика.

При этом объем нового строительства складской недвижимости в Новосибирской области по итогам первого полугодия составлял 162 тысячи кв. м. В целом по России — 1,8 млн кв. м. По данным CORE.XP, это реализация сделок, подписанных в 2023-2024 годах. В компании отмечают, что 81% объектов, построенных в России в первом полугодии, был реализован под конкретного заказчика. В основном конечным пользователем таких объектов выступают игроки офлайн-розницы и маркетплейсы.

— В Новосибирске в свое время была серьезная нехватка складов, особенно современных. Затем на этот рынок пришли крупные игроки, и было построено много объектов, в том числе высоких классов, в рамках ПЛП и в других локациях. В результате рынок был перенасыщен — его емкость переоценили, — констатирует директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Аналитики CORE.XP также констатируют, что доля свободных складских площадей в Новосибирске существенно выше (7,6%), чем в среднем по России (1-4%). Эксперты объясняют это наличием на рынке региона субарендного предложения.

— Склады высоких классов в любом случае довольно небольшой сегмент, и ситуация в нем может измениться вместе с ситуацией в экономике. В целом, 7-10% свободных площадей — это нормальная ситуация для рынка. Просто у нас собственники привыкли, что доля свободных менее 3%, — поясняет Елена Ермолаева.

Запрашиваемые ставки аренды в среднем в Новосибирской области составляют 11-12 тысяч рублей за «квадрат» в год за, тогда как в начале 2025-го они были на уровне 11,5-12,5 тысячи.

— Фактором снижения стали охлаждение активности спроса и давление доступного предложения, в том числе субаренды, — пояснили в CORE.XP.

В компании ожидают, что до конца года текущий уровень ставок аренды стабилизируется.

— Пока доля свободных площадей — около 10%, цены, и ставки будут расти, не обгоняя инфляцию, — прогнозирует Елена Ермолаева.

По данным ООО «Сибирская юридическая компания», в августе 2025 года на вторичном рынке коммерческой недвижимости склады показали положительную динамику роста цены предложения — до 76728 кв. м (+1% к июлю). Для сравнения, в июне цена была 59036 рублей.

На рынке аренды вторичной коммерческой недвижимости средняя цена предложения в сегменте помещений складского назначения в августе составила 626 руб./кв. м (+2,1% к июлю) за месяц. В мае она была на уровне 643 рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что «золотой век» коммерческой недвижимости Новосибирска закончился в 2007 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

