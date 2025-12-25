Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Самая дорогая сделка с жилой недвижимостью в Новосибирске в 2025 году была заключена в Заельцовском районе. Квартира была продана за 98 миллионов.

В этом же районе зарегистрирована продажа самого крупного объекта площадью 721 кв метр — за 27 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— В прошлом году лидерами по продаже дорогой недвижимости у нас были Заельцовский и Советский районы. В этом году лидером по стоимости жилья стал Заельцовский район, — констатировала Рягузова.

Для сравнения, в 2024 году самым дорогим домом, по которому прошла сделка купли-продажи, был объект в Заельцовском районе стоимостью 160 млн рублей. Самая дорогая квартира в Октябрьском районе — 244 кв метра за 69.5 млн рублей.

Напомним, эксперты премии Urban отмечали, что самые дорогие квартиры на первичном рынке Новосибирска представлены в Заельцовском и Октябрьском районах. В некоторых новостройках цены на жилье в конце 2024 года начинались от 100 млн рублей.

В 2023 году самая дорогая сделка при покупке жилого дома в Новосибирске составила 100 млн рублей. Самая дорогая квартира ушла за 46 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей.