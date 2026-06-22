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В Заельцовском парке часто возникают конфликты между пешеходами и велосипедистами

Автор: Юлия Данилова

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Горожане жалуются на инфраструктуру и безопасность зеленой зоны

Заельцовский парк остаётся одним из самых популярных общественных пространств Новосибирска. Согласно отзывам посетителей на сервисе 2ГИС, горожане высоко оценивают результаты реконструкции территории, отмечая улучшение инфраструктуры, благоустройство и сохранённую природную среду. Вместе с тем пользователи указывают на ряд проблем, связанных с организацией движения, состоянием отдельных объектов и вопросами безопасности.

Площадь Заельцовского парка составляет 35 гектаров. После проведённого обновления территория получила новые прогулочные и велосипедные маршруты, экотропы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также пункты проката спортивного инвентаря и объекты общественного питания.

В отзывах посетители часто отмечают современный внешний вид парка и разнообразие возможностей для отдыха. По мнению горожан, территория подходит как для семейных прогулок, так и для занятий спортом.

— Одним из главных преимуществ парка новосибирцы называют природную составляющую. Посетители отмечают большое количество зелёных насаждений, чистый воздух и возможность встретить диких животных, включая белок и бурундуков. Многие считают Заельцовский парк одним из лучших мест для отдыха на природе в черте города, — пишет Om1 Новосибирск.

Однако наряду с положительными оценками пользователи обращают внимание на ряд недостатков. Наиболее частой причиной недовольства становятся конфликты между пешеходами и велосипедистами. По словам посетителей, участники движения нередко нарушают правила использования дорожек, что приводит к спорным и конфликтным ситуациям.

Кроме того, жители жалуются на состояние некоторых подъездных дорог и парковочных зон. Отдельные пользователи также выражают недовольство движением автомобилей по территории парка, считая это несовместимым с концепцией рекреационного пространства.

Среди других претензий встречаются вопросы, связанные с проведением обработки территории от клещей. Некоторые посетители считают, что подобные работы должны сопровождаться дополнительным информированием отдыхающих.

Несмотря на выявленные проблемы, общий тон отзывов остаётся положительным. Большинство посетителей сходятся во мнении, что Заельцовский парк сохраняет статус одного из ключевых мест отдыха в Новосибирске благодаря сочетанию благоустроенной инфраструктуры и природного ландшафта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центральном парке Новосибирска снова установят колесо обозрения.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Регионы : Новосибирск

Теги : парки Новосибирска

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