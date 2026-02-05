Губернатор оценил работу Минздрава Новосибирской области и отметил приоритеты

В Новосибирской области состоялось расширенное заседание коллегии областного министерства здравоохранения, в котором принял участие губернатор. На повестке дня стоял вопрос об итогах работы министерства в 2025 году по организации медицинской помощи.

С ключевым докладом о новых направлениях развития региональной системы здравоохранения выступил глава министерства Ростислав Заблоцкий.

Сейчас в приоритете – медицинская поддержка участников СВО и их семей, совершенствование кадровой политики и активное внедрение телемедицинских технологий.

Андрей Травников выразил благодарность медицинским работникам, отметив, что, несмотря на сложные вызовы последних лет, система здравоохранения области показала достойные результаты по многим направлениям. Он подчеркнул важность обратной связи от общественных и профсоюзных организаций.

Глава региона акцентировал внимание на важности человеческого фактора: порой впечатление от работы медучреждения зависит не столько от оснащенности и состояния зданий, сколько от внимательного отношения к пациентам. Недостаточное качество помощи требует постоянного контроля со стороны министерства и медицинских работников.

В завершение заседания губернатор вручил награды за заслуги в сфере здравоохранения, в том числе медаль имени Николая Семашко, главному врачу Городской клинической больницы № 34 Ярославу Фролову.

В 2025 году в регионе стартовали новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», пришедшие на смену проекту «Здравоохранение».

Завершен первый этап программы модернизации первичного звена здравоохранения, на который выделено более 2,2 млрд рублей. Проведен капитальный ремонт амбулатории на станции Лесная Поляна и ФАПа в селе Цветник, закуплено 339 автомобилей скорой помощи и 1442 единицы медицинского оборудования.

Закончено строительство детской поликлиники в Барабинске и 17 новых ФАПов.

В рамках следующего этапа модернизации первичного звена планируется строительство трех поликлиник в Карасуке, Бердске и Татарске, а также капитальный ремонт шести объектов здравоохранения.