Власть

Губернатор оценил работу Минздрава Новосибирской области и отметил приоритеты

Дата:

Несмотря на сложные вызовы последних лет, система здравоохранения области показала достойные результаты по многим направлениям

В Новосибирской области состоялось расширенное заседание коллегии областного министерства здравоохранения, в котором принял участие губернатор. На повестке дня стоял вопрос об итогах работы министерства в 2025 году по организации медицинской помощи.

С ключевым докладом о новых направлениях развития региональной системы здравоохранения выступил глава министерства Ростислав Заблоцкий.

Сейчас в приоритете – медицинская поддержка участников СВО и их семей, совершенствование кадровой политики и активное внедрение телемедицинских технологий.

Андрей Травников выразил благодарность медицинским работникам, отметив, что, несмотря на сложные вызовы последних лет, система здравоохранения области показала достойные результаты по многим направлениям. Он подчеркнул важность обратной связи от общественных и профсоюзных организаций.

Глава региона акцентировал внимание на важности человеческого фактора: порой впечатление от работы медучреждения зависит не столько от оснащенности и состояния зданий, сколько от внимательного отношения к пациентам. Недостаточное качество помощи требует постоянного контроля со стороны министерства и медицинских работников.

В завершение заседания губернатор вручил награды за заслуги в сфере здравоохранения, в том числе медаль имени Николая Семашко, главному врачу Городской клинической больницы № 34 Ярославу Фролову.

В 2025 году в регионе стартовали новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», пришедшие на смену проекту «Здравоохранение».

Завершен первый этап программы модернизации первичного звена здравоохранения, на который выделено более 2,2 млрд рублей. Проведен капитальный ремонт амбулатории на станции Лесная Поляна и ФАПа в селе Цветник, закуплено 339 автомобилей скорой помощи и 1442 единицы медицинского оборудования.

Закончено строительство детской поликлиники в Барабинске и 17 новых ФАПов.

В рамках следующего этапа модернизации первичного звена планируется строительство трех поликлиник в Карасуке, Бердске и Татарске, а также капитальный ремонт шести объектов здравоохранения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «Вис»), которое занимается строительством четвертого моста в Новосибирске. Истцом выступила Новосибирская область в лице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сумма заявленных требований составляет 229,835 млн рублей. Данные размещены в картотеке суда.

В декабре 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции отметил, что концессионер сорвал очередной срок ввода моста и правительство региона будет решать этот вопрос в суде.

Читать полностью

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Читать полностью

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Автор: Юлия Данилова

ГКУ «Арена» продлила разрешение на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста до конца 2026 года. Ее протяженность составляет 2490 метров. Дорога является магистральной улицей районного значения. В ценах 2018 года ее строительство оценивалось в 1,36 млрд рублей с НДС.

Первый тендер по объекту был объявлен в 2019 году. Тогда его цена составляла 164 млн рублей. В строительство было включено устройство ливневой канализации на дороге. Желающих строить объект не нашлось.

Читать полностью

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Глава региона выразил признательность работникам культурной сферы за их вклад в 2025 году. Он также подчеркнул, что проделана колоссальная работа, направленная на развитие культуры, сохранение и обогащение нашего уникального нематериального наследия. Губернатор отметил, что тематический Год защитника Отечества и 80-летний юбилей Победы были ознаменованы множеством мероприятий, получивших широкий резонанс среди жителей области и признание на федеральном уровне. Важно, чтобы работа по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и выражению благодарности ветеранам была продолжена и в 2026 году, так как не все успели полностью раскрыть эту тему в своих проектах. Необходимо обновить программу мероприятий, посвященных защитникам Отечества и Великой Отечественной войне. Объявленный Президентом Годом единства народов России 2026 год благоприятствует этому, учитывая массовый героизм, проявленный представителями разных национальностей в годы войны, и подвиги сегодняшних защитников.

Читать полностью

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с маршрутом № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный». Напомним, вопрос с графиком движения автобусов по этому направлению подняли депутаты горсовета на заседании комиссии по горхозу.

— На маршруте предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава. Проведенный анализ по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о периодических случаях отклонения движения автобусов от утвержденного расписания по причинам заторных ситуаций на улично-дорожной сети, а также недовыпуска транспортных средств на линию по техническим или иным причинам, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, посетил ряд важных объектов. Особое внимание было уделено как производственным мощностям, так и социальной и туристической инфраструктуре.

Центральным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации крупного инвестиционного проекта в Сибири – строительством завода по выпуску молочной продукции. Данное предприятие имеет потенциал стать ведущим российским производителем сухой подсырной сыворотки, ключевого компонента детского питания, что позволит сократить зависимость от импортного сырья. Планируемая мощность завода – 16 тысяч тонн сыворотки в год при переработке более 1,1 тысячи тонн молока в сутки, что обеспечит создание примерно 620 новых рабочих мест.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

