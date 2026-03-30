Холода простимулировали всплеск интереса к доставке готовой еды в Новосибирске

Жители Сибири по-прежнему интересуются более доступными форматами заведений общепита. В лидерах — фастфуд, кофейни и готовая еда из супермаркетов. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рост общепита в четвертом квартале 2025 года был поддержан развитием внутреннего туризма, а также активным развитием направления готовой еды в крупных торговых сетях. В супермаркетах регионов округа появляются не только отдельные прилавки, но и полноценные зоны для обедов, а также кофейные точки.

— Темп жизни, особенно в городах – миллионниках, ускоряется и людей, которые готовы тратить время на приготовление пищи, становится меньше. Это общероссийский тренд, —констатирует Юрий Коленко, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

В Сибири на него накладываются климатические условия.

— По информации местных рестораторов, в январе – феврале из-за аномальных морозов в большинстве регионов посещаемость кафе и ресторанов снизилась, одновременно выросло число заказов на доставку готовой еды на дом, — добавил Коленко.

По оценкам экспертов, развитие рынка готовой еды сдерживает нехватка производственных мощностей. Поэтому один из федеральных ретейлеров продолжает модернизировать собственную «Фабрику кухни» в Новосибирске.

Напомним, по данным областного Минпромторга, рынок общественного питания Новосибирской области по итогам 2025 года вырос почти до 72 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, его оборот увеличился на 4% в сопоставимых ценах. Наиболее активно растет сегмент питания навынос. Количество таких предприятий в Новосибирской области выросло на 20% и достигло 311. На втором месте по темпам роста рынок доставки. На начало марта в регионе работали 367 компаний МСП (рост на 15% за год). Новосибирская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству игроков этого рынка.

В 2025 году на рынок региона вышла федеральная компания с инфраструктурой, ориентированной на приготовление горячих блюд по заказам.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынок готовой еды в Новосибирске выходят все больше потребителей. Среди них — одинокие люди, школьники, а также семейные покупатели.