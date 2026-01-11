Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Автор: Юлия Данилова

Дата:

С декабря 2025 года документ проходит общественные слушания

Минстрой РФ предложил внести очередной пакет поправок в Жилищный кодекс и ряд законопроектов. В список изменений, разработанных ведомством, входят следующие:

  • Фиксация нижней границы выкупа аварийного жилья. Она не может быть ниже половины средней рыночной цены квадрата по региону, даже если дом признан аварийным. Среднюю рыночную стоимость жилья раз в квартал определяет Минстрой.
  • В расчет компенсации включаются затраты собственника на переезд, временное жилье, оформление новой собственности, досрочное закрытие обязательств. Изъятие жилья будет признаваться экономическим ущербом, а не просто обменом метров.
  • Если собственнику дают жилье взамен, а не деньги, то оно должно находиться в том же муниципалитете и иметь ту же площадь. Власти не смогут уменьшать метры или переселять за пределы города без добровольного согласия самого человека.
  • Если площадь нового жилья будет больше, то собственник будет обязан вернуть разницу в стоимости муниципалитету.
  • Если предоставляемая взамен квартира стоит больше, чем рассчитанная сумма возмещения, то жителю придется доплатить за нее либо согласиться на переезд в меньшую площадь.
  • Новое жилье предоставляется только один раз и только при отсутствии у собственника других пригодных квартир.
  • Если у собственника несколько аварийных объектов, то жилье взамен дадут лишь по одному из них, а остальные будут компенсированы деньгами. Это позволит ликвидировать инвестиционные схемы вокруг аварийного жилья.
  • Ведомство настаивает на том, чтобы регионы несли прямую финансовую ответственность за «зависшие» расселения, отмечает телеграм-канал Домострой. Если граждан не переселили в течение трех лет после завершения этапа программы, даже по сложным причинам вроде наследства или судов, федеральный фонд может потребовать возврат выделенных денег. Дальше регион расселяется уже за свой счет.
  • Земля под расселенными домами может использоваться под социальные, инфраструктурные и общественные цели, а также для многоэтажной жилой застройки. ИЖС допускается только в малых городах (до 30 тыс. человек).

По данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2026 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Новосибирской области определена в 118 998 рублей за квадрат.  Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в Новосибирск области по договорам купли-продажи, по данным Росреестра, в 2025 году составляла почти 88 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2025 года Новосибирская область вошла в число регионов, которым правительство РФ одобрило заявку на участие в программе по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новосибирск получит 312 млн рублей на переселение 394 человек из помещений общей площадью 7,6 тыс. кв. метров. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на конец 2025 года в регионе было свыше 7804 объектов недвижимости внесены в реестр как аварийные (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

